Reforma fiscal: Javier Milei cede al reclamo patagónico, pero le piden votarla antes que la ley ómnibus

Este viernes, el senador Ezequiel Atauche (LLA) convocó a la comisión de Presupuesto el martes a las 16 horas, para debatir la reforma fiscal. Aún no fue citado el plenario que debe tratar la ley ómnibus.

Como anticipó Letra P , el planteo de dividir las sesiones fue realizado por José María Carambia , quien comparte el bloque con Natalia Gadano . Se lo dijo a funcionarios del Gobierno que lo contactaron. La dupla santacruceña es clave para el oficialismo: si la pierde y no logra ayuda de Unión por la Patria, sólo puede alcanzar 37 votos, lo justo para el cuórum.

Este viernes, Victoria Villarruel , empoderada como mediadora, recibió en su despacho al gobernador de Chubut, Ignacio Torres . La Patagonia tiene el 25% de las bancas del Senado y el Gobierno no lo advirtió cuando se negó a tomar el reclamo de sus mandatarios en Diputados. Se oponen al capítulo V de la reforma fiscal, que baja los pisos aplicables a Ganancias y de ese modo grava a la mayor parte del personal pesquero, petrolero y portuario. De mínima, piden un alícuotas de Ganancias un 22% más alta para la región.

Recién este viernes, Guillermo Francos, ministro del Interior y principal negociador de la ley, informó que por primera vez se escuchará a los patagónicos. “Tienen costos más altos que el resto del país. Estamos en la conversación”, anunció.

Javier Milei, en aprietos

La pelea por Ganancias fue el origen de la crisis entre el Gobierno y el Senado, donde los diferentes bloques políticos, ante la certeza de que no podía sancionarse la reforma fiscal, abrieron con naturalidad el debate de la ley ómnibus.

Para este último proyecto, Francos creía tener los votos del bloque de Santa Cruz, por el acuerdo que cerró con el gobernador Claudio Vidal, socio político de ambos representantes.

Sin embargo, el ministro chocó con una lista de reclamos de Carambia, quien además pidió cambiar la hoja de ruta en el Senado para garantizar que la reforma fiscal sea ley con las demandas patagónicas. Solicita votarla el 30 de mayo, sin otro proyecto en el temario. Sólo si es sancionada en Diputados con el anexo patagónico, los santacruceños aceptan tratar en la cámara alta la versión que se haya acordado de la ley ómnibus.

DSC_6436.JPG José María Carambia, senador del bloque de Santa Cruz, cercano a Claudio Vidal.

El cronograma exigido por Carambia se explica en el artículo 81 de la Constitución, que define las reglas del juego para los proyectos que van y vienen entre los recintos del Congreso. La carta magna permite que la misma mayoría que aprobó la reforma fiscal en Diputados pueda desistir de las modificaciones del Senado y ratificar la versión de la media sanción. En la cámara baja, las bancas patagónicas no tienen la fuerza para evitarlo.

Junto al vicegobernador @gustamenna y a la senadora nacional @EdithTerenzi, nos reunimos con la vicepresidente de la Nación, @VickyVillarruel.

Coincidimos en la importancia de unir esfuerzos para potenciar nuestra provincia y le transmití la invitación a que nos visite en los…



— Nacho Torres (@NachoTorresCH) May 17, 2024

Las desinteligencias del Gobierno en la negociación no le dan confianza a la oposición. Ese fue el tema de conversación de Torres con Villarruel. El chubutense ya anunció que sus senadoras, Edith Terenzi y Andrea Cristina, no votarán tal como está la reversión de Ganancias y, si el texto no se reforma, Milei se queda sin leyes.

Otro actor del sur del país en el Senado es el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien tiene como representante a Mónica Silva. Este jueves , el mandatario envió un mensaje: le pidió a la senadora que subiera a un avión, para impedir que se reuniera la comisión de Presupuesto. Su colega neuquino Rolando Figueroa es socio de la senadora Lucila Crexell. Los seis votos patagónicos arbitran el cuórum en la cámara alta.

¿Interna en UP?

La rebelión patagónica tiene un capítulo en Unión por la Patria, donde quienes representan a las zonas australes no quieren ser acusados de bloquear una ayuda a sus vecinos.

Para evitarlo, les piden a sus pares votar el capítulo de Ganancias si la reforma está consensuada con sus gobernadores. Si la versión corregida se aprueba con dos tercios, en Diputados haría falta esa misma mayoría para ratificar el texto original. La matemática indica que es imposible de alcanzarla sin ayuda de UP. El reclamo ya ocasionó una interna en el bloque de José Mayans.

En la cámara baja, el tema Ganancias empezó a ser debatido por la oposición dialoguista, donde hay mucho temor a que termine mal. Recuerdan que la Corte Suprema impidió en un fallo tener alícuotas diferenciales.

Eliminar el capítulo, en tanto, no es una opción para los gobernadores del norte, porque se favorecen con el reparto de Ganancias por la coparticipación, aunque a medida que pasen rondas de paritarias el beneficio es menor.

Si bien Milei dice que intenta ayudar a los mandatarios, la reversión de Ganancias fue un pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI) para mejorar las cuentas fiscales de modo equitativo. Hasta este jueves, el oficialismo la consideraba intocable en la reforma fiscal. Tal vez los fracasos para dictaminar lo obligaron a cambiar de posición.

RIGI, afuera

Aunque en el Gobierno hay confianza de destrabar la negociación con el Senado, lo cierto es que hasta este viernes los bloques de la oposición no habían recibido borradores con las correcciones pedidas, que definirán si hay mayoría para aprobar los proyectos.

La UCR mandó dos pliegos con pedidos: el primero el martes y el último el jueves. Edgardo Kuedier (Unidad Federal) y Carambia también esperan respuestas a sus demandas.

Villarruel inició gestiones para acercar posiciones. Estuvo en su despacho con los radicales Martín Lousteau y Maximiliano Abad; y con Guadalupe Tagliaferri (PRO). Son las firmas que faltaron para dictaminar esta semana.

Este viernes, en una entrevista televisiva Francos aceptó además que habrá cambios al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), el capítulo más resistido de la ley ómnibus por el Senado.

Surgió otro problema: el aumento del presupuesto a la UBA molestó a varios opositores con cercanía a universidades que reclaman partidas. Uno es el radical catamarqueño Flavio Fama. Abad pidió este viernes recomponer el presupuesto en las 60 casas de estudios superiores, sin excepciones. Con las cuentas tan finas, todo suma para inclinar la balanza.