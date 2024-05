Ley ómnibus XS: la negociación sigue trabada y se le complica al oficialismo votarla antes del Pacto de Mayo

Hasta el cierre de esta nota, el Gobierno aún no le había enviado a la oposición la devolución a sus pedidos de modificaciones y, en el mejor de los casos, este jueves llegarían los primeros borradores. Habrá un plenario de comisiones para que desfilen expositores que hablarán sobre la ley ómnibus. La reforma fiscal está más verde: ni siquiera tiene una reunión de comisión convocada para tratarla.

Los tiempos para que el Senado apruebe los proyectos, al menos con modificaciones, requieren un acuerdo rápido. Como los dictámenes necesitan siete días de espera para ser tratados, si este jueves o el viernes el oficialismo no consigue las firmas, no tiene posibilidad de abrir el recinto la semana próxima. Sólo un milagro podría modificar esa situación.

Además, hubo un pedido por el presupuesto universitario, que obligó al ministro del Interior, Guillermo Francos, a comprometer un incremento, según comunicó el bloque UCR en un comunicado. Este miércoles se oficializó una suba del 300% que recibirá la UBA.

Aún así, la negociación por la ley no avanza. Fuentes de la conducción radical informaron a Letra P que esperan afinar un texto durante el jueves, con la expectativa de llegar a un consenso, pero figuras de esa bancada consultadas no creen posible avanzar tan rápido.

Los más rebeldes son el fueguino Pablo Blanco y el titular de la UCR, Martín Lousteau, quien este miércoles seguía en reuniones con referentes industriales para denostar al RIGI, que fue defendido por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, durante su presentación ante el Senado. El economista prefirió no hacerle preguntas.

Tampoco durante el día tuvieron respuestas del Ejecutivo otras figuras con votos decisivos como Guadalupe Tagliaferri (PRO) y Eduardo Kueider (Unidad Federal).

Ganancias, traba todo

La reforma fiscal es, en realidad, el mayor obstáculo para que se firme el Pacto de Mayo. La negociación sobre el capítulo V, del impuesto a las Ganancias, está en punto muerto.

Fuentes de la Casa Rosada aseguraron a Letra P que Milei no aceptará en eliminarlo, porque su pauta fiscal incluye la baja de los mínimos no imponibles.

El Presidente tampoco cede al reclamo patagónico de subir un 22% los pisos para la región, un planteo que tampoco es aceptado en la oposición dialoguista de Diputados, porque consideran que colisiona con la jurisprudencia de la Corte. Algunos bloques patagónicos como el de Santa Cruz, que tiene dos votos decisivos en el Senado, evalúan una estrategia para asegurarse que la reversión de Ganancias no prospere: no tratar la ley ómnibus XS hasta que la reforma fiscal no sea sancionada en Diputados con las correcciones que piden.

Como ninguna fuerza puede reunir una mayoría propia, nadie puede descartar ese cronograma. La moneda está en el aire.