Javier Milei da por caído el Pacto de Mayo y le pide ayuda a Victoria Villarruel

Los encargados de solicitarle colaboración a la vicepresidenta fueron el ministro del Interior, Guillermo Francos , y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi , representantes del Gobierno en la negociación con el Congreso. Ambos arribaron este jueves al mediodía al Senado para reunirse con Villarruel, quien hasta ahora no había participado de las negociaciones.

Como explicó Letra P , el Gobierno quería este jueves conseguir firmas para dictaminar, pero los sectores de la oposición dialoguista no las garantizaron: exigen antes ver por escrito las modificaciones a los textos que le solicitaron a la Casa Rosada.

Los más rebeldes son Martín Lousteau , Pablo Blanco y Maximiliano Abad ( de la UCR ), Guadalupe Tagliaferri (PRO), el bloque de Santa Cruz y outsiders como Edgardo Kueider y Carlos Espínola (Unidad Federal). Este grupo prefiere esperar unos días para estudiar el detalle de las modificaciones que pidieron esta semana y aún no fueron respondidas.

Piden por Victoria Villarruel

El reglamento del Senado no permite tratar un dictamen si no pasaron siete días desde su firma, por lo que los tiempos no dan para llegar al Pacto de Mayo con los proyectos debatidos en ambas Cámaras del Congreso. En el oficialismo del Senado evitaban dar por caída la chance de despachar los proyectos este jueves, pero aceptaban que era “casi imposible” que sucediera.

Con la tarea de ayudar, Villarruel ya empezó su agenda de reuniones para sumar las firmas durante la próxima semana. Este jueves se reunirá con Lousteau y Abad.

Se retoman las negociaciones

Durante el encuentro con Rolandi y Francos estuvo Tagliaferri. La vicepresidenta, además, pauta una reunión con Kueider y Espínola, que representan dos votos claves para LLA. En el entorno de Villarruel creen que podrá acercar posiciones para pulir los textos y garantizar su aprobación en el recinto con los cambios acordados.

El riesgo de sesionar sin un hoja de ruta coordinada es que un capítulo puede rechazarse por dos tercios y, cuando vuelva al otro recinto, en Diputados el oficialismo necesitaría esa mayoría para insistir con el texto original. Unión por la Patria tiene oficio para provocar esa situación.

En el entorno Villarruel celebraron la visita de los funcionarios. “Tiene herramientas que podría haber usado desde el primer día”, afirmaron. La semana pasada, Villarruel presenció cómo Francos intentó sin éxito dictaminar de prepo amos proyectos. Ahora se abre una negociación. Con ella al frente.