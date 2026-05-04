Santa Fe: la UCR puntea temas para la reforma electoral, pero espera una señal de Maximiliano Pullaro

Las huestes de la Unión Cívica Radical de Santa Fe se preparan para la próxima gran discusión que atravesará la Legislatura : la reforma electoral. El tema se viene manejando con reserva y las tribus esperan una reunión que se viene posponiendo, todo en una atmósfera de cierta tensión. Mientras tanto, esperan una señal de Maximiliano Pullaro .

El tema se mencionó al pasar el último miércoles en una reunión que parte del bloque de diputados tuvo en la Casa Gris . El encuentro sirvió para repasar la agenda legislativa, con mucha presencia de cuestiones judiciales como las modificaciones al juicio abreviado, al fuero contencioso administrativo y al Consejo de la Magistratura .

Si bien la reforma electoral estuvo presente, no profundizaron en sus detalles. En teoría, iba a realizarse una reunión el jueves en el Comité que preside Felipe Michlig , pero finalmente no se hizo.

Ese encuentro podría darse esta semana, aunque todo está en suspenso por dos cuestiones. Primero, más allá de las charlas con sus figuras más cercanas, los operadores del gobierno provincial aún no bajaron una postura clara de lo que pretende la Casa Gris .

Por otro lado, porque la intención es que el tema siga el mismo camino que otros proyectos de alto voltaje: primero un consenso entre radicales, luego buscar un acuerdo con el socialismo y el resto de Unidos , y por último tantear a la oposición.

Ese paso a paso genera una atmósfera de cierta tensión, principalmente por el vínculo entre la UCR y el PS. Se advierten ciertas diferencias entre los socios principales de Unidos en torno a la reforma electoral. Un ejemplo es si se modifica o no la boleta única.

Además, las últimas declaraciones de figuras importantes de la coalición a favor de buscar un acuerdo con La Libertad Avanza tampoco ayudan a desescalar: si bien el socialismo optó por el silencio -salvo algún tuit del diputado Esteban Paulón-, su férrea oposición a esa alianza se puede decodificar.

Los cambios radicales de la reforma electoral

Entre los temas más importantes de la reforma electoral está la modificación de la boleta única. En principio, hay una intención en el radicalismo de unificar categorías para reducir la cantidad de papeletas: gobernador y diputaciones irían pegados, al igual que intendente y concejalías, mientras que las senadurías quedarían independientes.

Urnas Santa Fe.jpg Modificar la boleta única, una de las cuestiones que se debaten en la reforma electoral de Santa Fe.

De alguna manera, ese posible cambio serviría para contrarrestar la modificación que se hizo en la reforma constitucional, por la cual los 50 escaños de la cámara baja se repartirán por sistema d’hondt y el ganador de la categoría dejará de llevarse 28 bancas -mayoría y quórum propio-.

Con la boleta que quiere la UCR, habría más arrastre de la categoría gobernador a la de diputados.

Un apoyo a los grandes partidos

De la modificación sobre la boleta única queda por discutirse una normativa clave: si cada lista de diputados deberá tener su propio candidato a gobernador o si un candidato a gobernador podrá ir acompañado de más de una lista.

La primera opción significa un problema para los socios de Unidos que, para tener su propia lista, deberían plantearle una interna a Pullaro. La segunda opción, que cada candidato pueda apadrinar a más de una lista, luce muy parecida a una nueva ley de lemas.

Lo que va camino a elevarse son los pisos electorales, tanto para entrar al reparto de lugares en las listas post PASO como para ingresar en el reparto de bancas post generales.

Actualmente el primer límite es del 1,5% del padrón, pero no cosecha tanto apoyo para elevarse ya que dejaría a las expresiones minoritarias de los frentes muy expuestas a la lapicera de los conductores.

En cambio, el piso para entrar al reparto de escaños es del 3% de los electores y el peronismo ya avisó que está de acuerdo en elevarlo, lo que complicaría a partidos chicos que suelen lograr bloques de dos o tres bancas.

PASO y la uruguaya, pocas chances

De la modificación de la boleta única se desprende otro cambio que se viene rumoreando, pero no cosecha tanta aprobación. Se trata de instaurar la posibilidad de que el candidato a gobernador, a su vez, encabece la lista de diputados.

Ese esquema suele utilizarse en Uruguay con los candidatos a presidente que, a su vez, pueden ser candidatos a senadores. De esta manera, el postulante que pierda la disputa por la Casa Gris podría sostener un lugar de peso en la cámara baja y comandar a la oposición.

También, aunque con poca fuerza, se analiza la posibilidad de eliminar las PASO. Junto con el cambio de la boleta única, empoderaría a quienes tengan candidatos potentes y definidos a la Casa Gris.

En Unidos sólo Pullaro cumple con esas condiciones, aunque el gobernador ya avisó públicamente que está a favor de mantener las PASO. Por eso, la de eliminar las internas es una postura minoritaria. El que está descartado es el ballotage para la gobernación. La interpretación de la nueva norma constitucional lo impide.