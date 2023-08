Recalculando: los dilemas del peronismo en Buenos Aires

A horas de conocerse el resultado de las primarias, la dirigencia peronista bonaerense coincidió en algo: pese a que Milei demostró ser un "peligro real" a nivel nacional, en Buenos Aires su crecimiento salvó a Unión por la Patria (UP) de una posible derrota estrepitosa. Analizan que el libertario le sacó más votos a Juntos por el Cambio que al peronismo. Fue lo que hizo que la coalición opositora terminara tres puntos debajo del gobernador. Aplican la misma lógica en muchas intendencias.

Es justamente a partir de esa certeza que surgen las dudas y dilemas. Si Milei fue funcional a UP en la provincia, ¿hay que sostenerlo? ¿Hay que volver a cuidarle la boleta en el cuarto oscuro como reconocen haber hecho algunos dirigentes? ¿Y si hacerlo lo catapulta aun más a nivel nacional perjudicando a Massa? ¿Cómo ir en busca del voto peronista que fue al libertario?

Pero el panorama es diferente en las intendencias donde el margen de diferencia fue menor o incluso se perdió, como en Ituzaingó y Morón. En diálogo con este medio, un intendente lo graficó de la siguiente manera: “Vamos a jugar bien para Axel y Massa, pero sin inmolarnos”. A menos de una semana de las PASO, en muchos distritos ya se debate la necesidad -o no- de fomentar el corte de boleta con Milei a la cabeza para evitar una derrota local.

En ese esquema de incertidumbre, la conveniencia de una CFK más involucrada en la campaña es parte del debate. Especialmente en el conurbano bonaerense hay que quienes consideran que una presencia activa de la vicepresidenta podría favorecer la recuperación de votantes de los barrios humildes que fueron al libertario y que podría convencer, además, a parte del electorado que no fue a votar para que ahora lo haga y en favor de Massa. Antes de las primarias, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, había asegurado que estaba la intención de que la vicepresidenta estuviera en el distrito haciendo campaña después de las PASO.

Sin embargo, hay también quienes consideran que esa puede ser un arma de doble filo, que perjudique la estrategia dirigida al voto blando que fue a Horacio Rodríguez Larreta. Como sea, CFK hizo oídos sordos al pedido de Máximo Kirchner en la previa a las PASO y sólo en ella estará la decisión de jugar activamente o no. Por lo pronto, apenas volvió de Santa Cruz, se reunió con Massa, Kirchner y Kicillof para delinear la estrategia que viene.

El discurso de campaña también está en discusión dentro de Unión por la Patria. Especialmente el gobernador bonaerense lo focalizó en el eslogan “los derechos o la derecha”. Sin embargo, en palabras de Massa, “el cachetazo a la política” que evidenció el resultado de la elección hace cuestionar esa línea. Para el Movimiento Evita, ese discurso en las barriadas no entra, porque amplios sectores no tienen esos derechos que UP dice que se ponen en riesgo votando a Milei o Bullrich. Parte de la dirigencia peronista vinculada a los intendentes en el conurbano coincide con el diagnóstico de la organización social. En el medio, hay quienes machacan con la idea de trabajar un discurso focalizado y diferente para cada sector, aunque reconocen que esa estrategia es de difícil implementación.

Como sea, las diferentes tribus del peronismo consultadas por este medio coinciden en que hay que dejar pasar los días y ver cómo se va encaminando la cosa, esperar que la ola por efecto sorpresa de Milei pase y que Massa logre acomodar las variables económicas para generar cierta estabilidad y recuperación de ingresos. Sin este último punto, aseguran, la campaña se hará cuesta arriba y no habrá estrategia que valga para cumplir los tres objetivos.