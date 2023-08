La conducción nacional del Movimiento Evita encabezada por Emilio Pérsico se reunió este jueves en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para analizar el resultado electoral, plantear su estrategia de cara a las generales y poner en marcha el comando de campaña. Del análisis surge la crítica y el primer movimiento a hacer: creen que, al menos en la provincia de Buenos Aires, las campañas fueron "muy localistas” y definieron salir a buscar votos para Sergio Massa y Axel Kicillof en una porción del electorado considerado peronista que en las barriadas populares fue para Javier Milei . Para eso, reclaman al comando de campaña de Unión por la Patria (UP) cambiar el discurso y ofrecer propuestas concretas para un sector de trabajadoras y trabajadores informales a quienes el discurso de “los derechos” o la derecha no les interesa “porque no tienen derechos”.

Para ir a convencer a ese electorado que votó al libertario, el Evita pide herramientas. Por un lado, un cambio en el discurso: “Hay un mensaje que no llega a esos sectores porque les hablamos de convenio colectivo, les hablamos de aguinaldo, del CONICET... son cosas que para los compañeros no existe, son diez millones de trabajadores y trabajadoras en el país que no tienen derechos, entonces, el discurso tiene que empezar a ser si le damos derechos a esos compañeros y compañeras o no”, relató la fuente.

El temor a Milei o Bullrich en la Casa Rosada recorre las intendencias peronistas



Provincia sin plata, municipios sin inversión



También piden propuestas concretas por parte del gobernador y el candidato a presidente. Consideran que en las barriadas y entre los trabajadores y trabajadoras informales la campaña del miedo a Milei no hace mella, porque “esos derechos ya los perdieron”, por lo que hay que ir a decirles “cómo van a poder tenerlos”. “El peronismo tiene que representar al conjunto de la clase trabajadora y hoy el conjunto de la clase trabajadora no son los trabajadores en blanco; un 50 por ciento está por convenio y un 50 por ciento no tiene ningún derecho”, amplió.

En el Evita sostienen que, a la vez, deben empezar a buscar y organizar a los colectivos de personas que sí van a quedar sin derechos en un posible gobierno de Milei, como el de mujeres, diversidades, de educación y de salud, entre otros.

El Movimiento Evita mostró su poder de fuego en el territorio. Si bien perdió en las siete intendencias donde plantó internas, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, ganó cómoda en el municipio y entre todas las candidaturas sumaron más de 270 mil votos. En La Matanza, Patricia Cubría sacó 109.593 votos; en Moreno, Fernández sumó 77.820. La lista sigue: Leonardo Grosso (San Martín) 29.072, Lis Díaz (Tres de Febrero) 21.666, Agustín Balladares (Lanús) 24.067; Ignacio Medina (con boleta corta en Marcos Paz) 6.100, Milagros Moya (Lobos) 3.113 y Daniel Yuse (en Navarro, con boleta corta) 800. Entre todos, sumaron 272.231 sufragios. UP sacó en toda la provincia 2.614.037 votos en la categoría gobernador.