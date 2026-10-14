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LA CIUDAD DE LA FURIA

Jorge Macri le apunta a la clase media porteña y lanza un plan de facilidades para deudas de ABL y Patentes

El gobierno porteño ofrece la condonación total de intereses por pagos al contado y hasta 12 cuotas. Los beneficios regirán hasta fin de año.

Por Letra P | Periodismo Político
Jorge Macri.

Jorge Macri.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, anunció un nuevo plan de facilidades para deudas de ABL y Patentes, con el objetivo de aliviar la carga tributaria de la clase media porteña. La iniciativa permitirá cancelar obligaciones pendientes con descuentos de hasta el 100% de los intereses y opciones de financiación en cuotas.

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Abigail Contreiras Martínez

La medida, que implementará la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), entrará en vigencia este jueves 15 de octubre y estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026. Los contribuyentes podrán acceder a dos modalidades de regularización, según sus posibilidades de pago.

“Además de la baja histórica de patentes, a partir de ahora las familias porteñas con deuda de ABL y Patentes tendrán nuevas herramientas para ponerse al día. Siempre me van a encontrar del lado de la clase media que se esfuerza, trabaja y quiere salir adelante”, sostuvo Macri al presentar la iniciativa.

El nuevo plan de facilidades de Jorge Macri

El programa alcanzará a las deudas de ABL y Patentes vencidas antes del 1° de octubre de 2026 que se encuentren en instancia administrativa. El monto máximo admitido será de $5.940.000 por partida o dominio y por impuesto, calculado sobre la deuda original, sin incluir los intereses acumulados.

El esquema contempla dos alternativas. Quienes opten por el pago al contado recibirán una condonación del 100% de los intereses resarcitorios. En tanto, los contribuyentes que prefieran financiar sus obligaciones podrán hacerlo en hasta 12 cuotas, con una reducción del 50% de esos intereses y sin costos adicionales de financiación.

En ambos casos, los pagos deberán efectuarse mediante débito automático. La propuesta busca facilitar la regularización de las obligaciones tributarias de las familias porteñas y ofrecer distintas posibilidades para que quienes acumularon deudas puedan ponerse al día antes de fin de año.

Cómo adherirse al plan de AGIP para regularizar deudas

La adhesión al nuevo plan de facilidades de AGIP se realizará de manera completamente digital, a través del Portal del Contribuyente, disponible en www.agip.gob.ar. Para iniciar el trámite, los interesados deberán ingresar a la sección “Planes de Facilidades” y seleccionar el impuesto que desean regularizar.

Una vez dentro del sistema, tendrán que revisar el detalle de la deuda, elegir la modalidad de cancelación y validar sus datos personales. Luego deberán informar la Clave Bancaria Uniforme (CBU) de la cuenta desde la cual se debitarán los pagos correspondientes. Para completar el procedimiento será obligatorio contar con Domicilio Fiscal Electrónico.

La nueva herramienta se suma a las medidas que el Gobierno de la Ciudad impulsa a través de AGIP para simplificar los trámites y ofrecer alternativas de cumplimiento tributario. En ese marco, la gestión de Jorge Macri busca posicionar el alivio fiscal como uno de los ejes de su agenda dirigida a la clase media.

Los contribuyentes podrán consultar los requisitos, acceder a información adicional y revisar un tutorial sobre el procedimiento de adhesión en el sitio oficial www.agip.gob.ar/regularizatudeuda. El plazo para acceder a los beneficios finalizará el 31 de diciembre de 2026.

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