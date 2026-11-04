Ciudad de Buenos Aires: ASACOP reunirá a referentes de la consultoría política, la política y el periodismo
La opinión pública durante el gobierno deJavier Milei, la transformación del periodismo político, las elecciones en Brasil y el impacto de la economía en las decisiones electorales serán algunos de los ejes del X Encuentro Anual de la Asociación Argentina de Consultores Políticos (ASACOP), que se realizará este jueves y viernes en la Casa de la Cultura, ubicada en avenida de Mayo 575, en la Ciudad de Buenos Aires.
El presidente de ASACOP, Federico Rey Lennon, destacó el crecimiento de la entidad desde su creación, en 2014, y la importancia de sostener espacios de intercambio profesional. “Desde su fundación en 2014, ASACOP ha recorrido un camino de crecimiento y consolidación que nos permite celebrar en 2026 nuestro 10º Encuentro Anual, con una comunidad profesional cada vez más amplia y diversa”, señaló.
En ese sentido, planteó que, en un escenario político atravesado por la polarización y las dificultades para construir consensos, resulta necesario promover ámbitos de diálogo plural. También subrayó que la consultoría política tiene una responsabilidad que excede las campañas electorales: contribuir a mejorar la conversación pública y fortalecer las instituciones democráticas.
Opinión pública, medios y consumo: los debates de la primera jornada
La agenda del jueves 5 comenzará con el panel “¿Un nuevo clima de época? La opinión pública en la Argentina de Milei”, que tendrá lugar en el Salón Dorado y contará con la participación de Augusto Reina, Carlos Gervasoni y Analía Del Franco.
Otro de los encuentros destacados será “De la rotativa al streaming: política y medios de comunicación”, con los periodistas Manu Jove, Jésica Bossi y Gabriel Ziblat, junto al consultor en comunicación Mauro Becerra. La actividad abordará las transformaciones en la producción y circulación de la información política frente a los cambios en los hábitos de consumo de noticias.
La primera jornada también incluirá un espacio dedicado al vínculo entre la academia y el ejercicio profesional. En la Sala Imprenta se desarrollará el panel de universidades “De la Academia a la profesión”, con Santiago Aragón (Austral, UNLZ y UNLaM), Lourdes Puente (UCA) y Federico Rey Lennon (UCA y UNLaM).
La relación entre economía y comportamiento electoral tendrá su lugar a las 17, con el panel “Lo que vota el bolsillo”, en el Salón Dorado. Participarán Guillermo Olivetto, Sebastián Lopes Perera y Pablo Pérez Paladino, vicepresidente de ASACOP.
En paralelo, la Sala Imprenta recibirá el panel “Consultoría política desde el interior”, con los consultores Maximiliano Aguiar, Julio Pizetti y Leandro Gralia.
Se viene el X Encuentro Anual de ASACOP y la conversación ya empezó.@becerra_mauro, Clara Fórmica y @sebaea, socios anfitriones de esta edición, adelantan algunos de los temas que van a atravesar el encuentro.
Brasil, América Latina y los desafíos de la comunicación política
El viernes 6, la programación comenzará en el Salón Dorado con la conferencia de Hugo Haime, titulada “Del Compañero al algoritmo”. A las 10, la mirada se trasladará a Brasil con el panel “Brasil después de las urnas: claves de una elección”, que reunirá a los consultores brasileños Mariana Bonjour, Patrick Paraense y Celso Lamounier.
La política latinoamericana también tendrá un espacio específico, con la participación de socios de ASACOP que trabajaron en campañas electorales de la región: Fernando Dopazo, con experiencia en Colombia; Maximiliano Aguiar, en Perú; y Camilo Severino, en Bolivia.
Entre las actividades del viernes se destaca además la conversación “2027: La Noticia Política”, a cargo de Laureano Pérez Izquierdo, director de Infobae América, sobre la actualidad informativa de la Argentina y el resto del continente.
Por su parte, los consultores Daniel Ivoskus y Shila Vilker abordarán los interrogantes y dilemas del ejercicio profesional en la actividad “12 preguntas incómodas sobre consultoría política”. A las 15.30, Roberto Starke analizará los desafíos que enfrentan los nuevos liderazgos con la exposición “¿Candidatearse o no? Dilema para outsiders”.
El programa se completará con entrevistas, conferencias y paneles sobre gobiernos locales, conversación digital y consultoría política.
Una comunidad profesional con presencia en todo el país
ASACOP reúne a más de 300 profesionales de distintas provincias dedicados a la consultoría política, la comunicación, las campañas electorales, la investigación de opinión pública, la gestión de gobierno y los asuntos públicos.
Desde su creación, en 2014, la asociación trabaja para impulsar la profesionalización, la formación y el intercambio entre quienes se desempeñan en esos ámbitos.
La décima edición del encuentro buscará consolidar ese espacio de debate en un contexto de fuertes transformaciones políticas, tecnológicas y sociales, con la mirada puesta tanto en los desafíos inmediatos como en el escenario electoral y democrático de 2027.