Ciudad de Buenos Aires: ASACOP reunirá a referentes de la consultoría política, la política y el periodismo

La opinión pública durante el gobierno de Javier Milei , la transformación del periodismo político , las elecciones en Brasil y el impacto de la economía en las decisiones electorales serán algunos de los ejes del X Encuentro Anual de la Asociación Argentina de Consultores Políticos (ASACOP), que se realizará este jueves y viernes en la Casa de la Cultura, ubicada en avenida de Mayo 575, en la Ciudad de Buenos Aires.

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El encuentro reunirá a consultores, dirigentes, académicos y periodistas en dos jornadas de actividades distribuidas en tres salas simultáneas, con paneles, conferencias y entrevistas que buscarán poner en discusión los principales desafíos de la comunicación política y la consultoría en la Argentina y la región.

El presidente de ASACOP, Federico Rey Lennon , destacó el crecimiento de la entidad desde su creación, en 2014, y la importancia de sostener espacios de intercambio profesional. “Desde su fundación en 2014, ASACOP ha recorrido un camino de crecimiento y consolidación que nos permite celebrar en 2026 nuestro 10º Encuentro Anual, con una comunidad profesional cada vez más amplia y diversa”, señaló.

En ese sentido, planteó que, en un escenario político atravesado por la polarización y las dificultades para construir consensos, resulta necesario promover ámbitos de diálogo plural. También subrayó que la consultoría política tiene una responsabilidad que excede las campañas electorales: contribuir a mejorar la conversación pública y fortalecer las instituciones democráticas.

La agenda del jueves 5 comenzará con el panel “¿Un nuevo clima de época? La opinión pública en la Argentina de Milei”, que tendrá lugar en el Salón Dorado y contará con la participación de Augusto Reina , Carlos Gervasoni y Analía Del Franco .

Otro de los encuentros destacados será “De la rotativa al streaming: política y medios de comunicación”, con los periodistas Manu Jove, Jésica Bossi y Gabriel Ziblat, junto al consultor en comunicación Mauro Becerra. La actividad abordará las transformaciones en la producción y circulación de la información política frente a los cambios en los hábitos de consumo de noticias.

La primera jornada también incluirá un espacio dedicado al vínculo entre la academia y el ejercicio profesional. En la Sala Imprenta se desarrollará el panel de universidades “De la Academia a la profesión”, con Santiago Aragón (Austral, UNLZ y UNLaM), Lourdes Puente (UCA) y Federico Rey Lennon (UCA y UNLaM).

La relación entre economía y comportamiento electoral tendrá su lugar a las 17, con el panel “Lo que vota el bolsillo”, en el Salón Dorado. Participarán Guillermo Olivetto, Sebastián Lopes Perera y Pablo Pérez Paladino, vicepresidente de ASACOP.

En paralelo, la Sala Imprenta recibirá el panel “Consultoría política desde el interior”, con los consultores Maximiliano Aguiar, Julio Pizetti y Leandro Gralia.

Se viene el X Encuentro Anual de ASACOP y la conversación ya empezó.@becerra_mauro, Clara Fórmica y @sebaea, socios anfitriones de esta edición, adelantan algunos de los temas que van a atravesar el encuentro.



5 y 6 de noviembre

Casa de la Cultura, CABA pic.twitter.com/4av5TUPQWe — asacop (@Asacop_arg) October 19, 2026

Brasil, América Latina y los desafíos de la comunicación política

El viernes 6, la programación comenzará en el Salón Dorado con la conferencia de Hugo Haime, titulada “Del Compañero al algoritmo”. A las 10, la mirada se trasladará a Brasil con el panel “Brasil después de las urnas: claves de una elección”, que reunirá a los consultores brasileños Mariana Bonjour, Patrick Paraense y Celso Lamounier.

La política latinoamericana también tendrá un espacio específico, con la participación de socios de ASACOP que trabajaron en campañas electorales de la región: Fernando Dopazo, con experiencia en Colombia; Maximiliano Aguiar, en Perú; y Camilo Severino, en Bolivia.

Entre las actividades del viernes se destaca además la conversación “2027: La Noticia Política”, a cargo de Laureano Pérez Izquierdo, director de Infobae América, sobre la actualidad informativa de la Argentina y el resto del continente.

Por su parte, los consultores Daniel Ivoskus y Shila Vilker abordarán los interrogantes y dilemas del ejercicio profesional en la actividad “12 preguntas incómodas sobre consultoría política”. A las 15.30, Roberto Starke analizará los desafíos que enfrentan los nuevos liderazgos con la exposición “¿Candidatearse o no? Dilema para outsiders”.

El programa se completará con entrevistas, conferencias y paneles sobre gobiernos locales, conversación digital y consultoría política.

Una comunidad profesional con presencia en todo el país

ASACOP reúne a más de 300 profesionales de distintas provincias dedicados a la consultoría política, la comunicación, las campañas electorales, la investigación de opinión pública, la gestión de gobierno y los asuntos públicos.

Desde su creación, en 2014, la asociación trabaja para impulsar la profesionalización, la formación y el intercambio entre quienes se desempeñan en esos ámbitos.

La décima edición del encuentro buscará consolidar ese espacio de debate en un contexto de fuertes transformaciones políticas, tecnológicas y sociales, con la mirada puesta tanto en los desafíos inmediatos como en el escenario electoral y democrático de 2027.