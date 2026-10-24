Qué le aporta Juan Grabois a Axel Kicillof

"Estamos convencidos de que la etapa que viene necesita de todos los que tengan para aportar", dicen en la mesa chica de Axel Kicillof . Es una filosofía general que organiza su proyecto electoral y una mirada particular sobre Juan Grabois , un dirigente kirchnerista que se sumó a la primera línea de apoyo explícito a la candidatura del gobernador.

¿Qué le suma Grabois, un referente social con representación política en el Congreso, a Kicillof? La respuesta no es unívoca, pero tiene una dirección insoslayable: las credenciales kirchneristas del dirigente de Patria Grande ante el votante peronista, en momentos en que sectores del cristinismo ponen en duda la identidad política del gobernador. Sommeliers de Cristina Fernández de Kirchner , ese vino de largo aliento que perdura en el paladar.

Más que un factor para ampliar el electorado, Grabois podría convertirse en una llave para morigerar los efectos internos de la disputa por la candidatura del peronismo. “Si Cristina no puede, el candidato es Axel”, dice el dirigente. La frase resume la apuesta y funciona como un mensaje sucesorio. En Patria Grande sostienen que ese escenario fue conversado previamente con la expresidenta. "Kicillof gana un argumento de sucesión sin tener que confrontar él personalmente con Cristina, y por fuera de La Cámpora", analiza Lara Goyburu , directora ejecutiva de Management & Fit.

La dimensión de esa señal se entiende mejor al mirar las referencias del electorado. Según las mediciones de septiembre de M&F, Cristina mantiene en la provincia de Buenos Aires una imagen positiva de 34%, frente a 31% de Kicillof. Una diferencia acotada pero significativa para una interna en la que la expresidenta conserva centralidad y una parte del kirchnerismo cuestiona la identidad política del gobernador.

#LetraPepe Grabois se plantó en la interna del peronismo: se mostró junto a Kicillof El dirigente de Patria Grande rompió con el dogma del "CFK o nada" para priorizar una alternativa que logre ganarle a Milei https://t.co/WyYJ55AzxH @gabyspepe pic.twitter.com/Y8QwNJfvwa

Para Goyburu, ese es el principal aporte de Grabois: “Legitimidad dentro del kirchnerismo” y no una fuente relevante de votos nuevos para una eventual candidatura presidencial de Kicillof. En diálogo con Letra P , recordó que, en las PASO de 2023, el diputado obtuvo 5,85% dentro de Unión por la Patria y que sus votantes después acompañaron a Sergio Massa . Su electorado, en esa lectura, ya está dentro del peronismo.

“Cierren el orto y dejen hablar a los demás”



Grabois se cruzó con diputados oficialistas durante el plenario de comisiones por el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional



Los trató de “chorros, vendepatria, soretes y coimeros” pic.twitter.com/wRaPzAWu7T — LETRA P (@Letra_P) September 30, 2026

El límite es que con el polo solo no alcanza: "En la provincia, la aprobación de Kicillof ronda el 37%, en una zona parecida a la de Milei. Ninguno de los dos tiene mayoría. Para crecer, Kicillof necesita hablarle a quien no está en los extremos, y ahí Grabois no suma", resume Goyburu.

La interna también se juega en la identidad

El sociólogo Pablo Salinas también ubica allí una de las claves del movimiento. A su juicio, el respaldo de Grabois fortalece la posición kirchnerista del gobernador, y le da una respuesta al votante peronista ante las dudas que siembran sectores del cristinismo.



De cara al proceso electoral y los movimientos de CFK -de quien Grabois es abogado en la causa por el memorando con Irán-, la movida también anticipa la negociación por el armado. Salinas sostiene que Grabois adelanta una definición que podría volverse incómoda más cerca del cierre de listas, cuando se discutan lugares legislativos, posiciones en un eventual gabinete y la sucesión por la gobernación bonaerense. Su apoyo temprano le permite acumular capacidad de incidencia antes de que la campaña entre en su etapa decisiva. No es lo mismo sumarse desde el comienzo que llegar cuando las candidaturas y los acuerdos están por cerrarse.

En la Legislatura bonaerense, el aporte de representación propia es limitado: un legislador por cámara. En el Congreso, en cambio, Patria Grande suma cinco butacas, incluida la de Grabois. Salinas evalúa que, con esa incorporación, el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio que lidera Kicillof, contaría con 17 apoyos dentro del heterogéneo bloque peronista, cerca del 20% de sus miembros y aproximadamente el doble de los identificados con Sergio Massa.

El territorio y la agenda social

La apuesta también tiene una dimensión social y programática. El padre Lorenzo De Vedia, conocido como padre Toto, conduce desde 2011 la parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé, en la Villa 21-24 de Barracas. En conversación con Letra P, sostuvo que Grabois podría complementar a Kicillof con una mirada más profunda sobre los sectores excluidos y descartados. “Le aportaría toda la mirada peronista que tiene”, dice, pero "no desde la lógica de los cargos y los gobernadores, sino desde el pensamiento y la filosofía del movimiento".

Después de manifestar que Kicillof le puede ganar a Milei, Grabois se mostró con el gobernador en una recorrida por el barrio "La Cava" de San Isidro



La semana pasada el diputado dijo que si no es Cristina, el candidato tiene que ser el bonaerense



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Para el sacerdote, esa perspectiva también conecta con la sensibilidad social del papa Francisco y puede funcionar como “un aire fresco” dentro del peronismo. En el entorno del gobernador destacan que Patria Grande tiene ideas y capacidad de gestión que ya forman parte de la administración bonaerense, en áreas como urbanización, vivienda y desarrollo comunitario. También le atribuyen llegada a sectores jóvenes, capacidad para disputar una parte del electorado de la izquierda -en particular, votantes que pueden mirar a Myriam Bregman- y una agenda progresista conectada con referencias internacionales como Zohran Mamdani.

Ese terreno puede ganar relevancia si el empleo y la situación económica se consolidan como preocupaciones centrales. Goyburu señala que, en la medición de septiembre, la desocupación pasó a ocupar el primer lugar entre los problemas del país, con casi el 20%, en niveles similares a los aumentos de precios y tarifas.

De la alianza política a la gestión

La sociedad entre Grabois y Kicillof también tiene una expresión concreta en el gobierno bonaerense. Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, destaca el trabajo “serio” de Fernanda García Monticelli al frente de la Unidad de Coordinación Técnica de Apoyo. Vinculada a Patria Grande, la dirigente consolida la presencia del espacio en áreas estratégicas de obra pública y desarrollo territorial, con injerencia en el proyecto de la Autopista Presidente Perón, clave para el conurbano.

Katopodis mencionó a este medio que, junto con el equipo de García Monticelli, la provincia pidió a la Justicia que intime al Gobierno nacional a traspasar las obras paralizadas de la autopista. “Esta resolución judicial es un gran paso para lograr ese objetivo”, sostuvo y cuestionó la “inacción y desidia” de Milei y Toto Caputo. Según el ministro, Buenos Aires habilitó 52 kilómetros entre 2019 y 2023 y dejó más de 20 prácticamente terminados; en los últimos tres años, afirmó, no hubo avances. La presencia de dirigentes de Patria Grande en esa agenda exhibe un vínculo que tiene cuerpo más allá de una declaración electoral.

Un apoyo con condiciones

Con su declaración, Grabois no se incorpora al Movimiento Derecho al Futuro ni resigna autonomía. Mantiene su propia estructura y su capacidad de negociar, mientras el respaldo a Kicillof queda atado a que Cristina no compita.

Para Kicillof, el beneficio inmediato está menos en una promesa de votos que en una disputa por la identidad. Grabois aporta una voz reconocida dentro del universo kirchnerista, una agenda social con anclaje territorial y un respaldo que permite presentar la candidatura del gobernador como una continuidad posible si Cristina no está en la boleta.



Si bien no despeja todas las dudas del cristinismo ni garantiza una transferencia electoral automática al gobernador, ese aval puede pesar primero en la interna y después en la manera en que el votante peronista lea su candidatura.