El FMI se sube a la campaña de Javier Milei: relaja las metas, gira u$s 2.000 millones y vuelve en 2026

El Fondo Monetario Internacional ( FMI ) envió este lunes u$s 2.000 millones, recortó la meta de reservas para este año y postergó revisiones hasta 2026. Para los analistas, el organismo avaló el ajuste fiscal, alineándose con el calendario electoral. También pidió un rol más activo del Banco Central en el mercado y advirtió riesgos si el oficialismo pierde las legislativas.

Entre las buenas noticias de la primera revisión del acuerdo EFF firmado en abril, el Fondo efectivizó el desembolsó previsto. El giro eleva a u$s 14.000 millones el total transferido por el organismo desde el inicio del programa.

El FMI justificó el incumplimiento en reservas

El Staff Report publicado el viernes confirmó que la meta de acumulación de reservas netas del segundo trimestre no fue cumplida. El objetivo era de -u$s 1.100 millones, pero el resultado fue de -u$s 4.700 millones.