Bariloche: Weretilneck reaviva la secretaría de Turismo, el Círculo Rojo celebra y Cortés levanta la guardia

De Bariloche a la provincia: María Sol Canalda junto al gobernador, Alberto Weretilneck y el ministro de Desarrollo Económico, Carlos Banacloy.

Alberto Weretilneck designó a María Sol Canalda como secretaria de Turismo de Río Negro y los empresarios de Bariloche , que esperaban desde hacía tiempo un interlocutor político para sector, celebran. En el Ejecutivo local, en tanto, recelan de las decisiones provinciales sobre el área que define buena parte de los ingresos de la ciudad.

El nombramiento “cae bien y vamos a acompañar la gestión”, destacó el presidente de la Cámara de Turismo barilochense, Néstor Denoya . El empresario, hombre fuerte del sector, valoró la elección de Canalda, a quien considera conocedora del área y con capacidad de gestión.

Por su parte, en el gobierno de Walter Cortés reconocen que no tenían en el radar a la flamante funcionaria. “Cómo le han bajado tanto la categoría a la Secretaría de Turismo y la han convertido en un apéndice menor, no nos pareció tan relevante” la novedad, sintetizó un colaborador del intendente.

La decisión de Alberto Weretilneck vino a cubrir un cargo que había quedado vacante en septiembre de 2024, cuando el barilochense Marcos Barberis se alejó del gobierno provincial. Ocho meses después, el gobernador concretó la creación de la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR) con la idea de entregarle al sector privado la planificación estratégica, la promoción turística y el desarrollo de infraestructura.

Bariloche mira con cautela la política de la ATUR. El turismo es la principal fuente de ingresos de la ciudad.

Desde el comienzo, como contó Letra P, se previó fondear a la agencia con el 45% del total que genera en Ingresos Brutos el turismo en la provincia. Esa caja, estimada en 10 mil millones de pesos para 2026, es administrada exclusivamente por un directorio en el que se sientan diez representantes de los privados y cuatro del Estado. Ese esquema nunca tuvo la simpatía del Ejecutivo de Bariloche.

El dilema en Bariloche

La ecuación que realizan en el entorno de Cortés es que si los fondos van para la ATUR y se repartes a destinos emergentes, no llegan a Bariloche ni a otros destinos turísticos instalados, como Las Grutas. Mientras observan cómo avanza la Agencia, en el Centro Cívico dudan de la viabilidad de posicionar esos nuevos destinos a la escala que se plantea desde la provincia.

“Involucrar en la discusión de política turística a ciudades ajenas a la industria es como hacer participar a Bariloche de decisiones sobre fruticultura”, una actividad propia del Valle rionegrino, graficó en diálogo con este medio un funcionario de la ciudad lacustre.

En el fondo, el gobierno municipal interpreta que la ATUR redistribuye recursos, y al hacerlo instala nuevos jugadores en la competencia por los turistas.

Las velas que prende el Círculo Rojo

Desde la salida del resistido Sergio Herrero y su reemplazo por Eric Guzmán, la relación entre el Círculo Rojo local y la gestión turística de la administración Cortés mejoró de forma notable. El sector privado valora las gestiones y el diálogo diario que propicia el nuevo secretario de Turismo municipal.

Sin embargo, en el empresariado señalan el arrastre de un déficit en la política provincial hacia el sector. Desde que Río Negro se embarcó en la consolidación de la ATUR, sostienen, desapareció una referencia política clara para resolver conflictos o gestionar ante Nación y organismos como el Consejo Federal de Turismo.

WhatsApp Image 2026-03-03 at 18.46.47 El intendente de Bariloche, Walter Cortés, junto al secretario de Turismo local, Eric Guzman y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli.

En ese marco, empresarios del área confían en que la figura de Canalda puede cubrir ese espacio.

Pese a que Bariloche sigue siendo uno de los principales destinos turísticos del país, el contexto económico condiciona la actividad. Según el último informe de coyuntura de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, la ciudad sufrió una caída interanual del 4,7% en la cantidad de pasajeros, una baja del 0,8% en los pernoctes y una retracción real del 3,6% en el gasto total.

Quién es María Sol Canalda

La flamante secretaria tiene un sólido perfil técnico y trayectoria en el sector, aunque sin mucho recorrido político. Fue directora del estratégico Ente de Promoción Turística (Emprotur) de Bariloche y construyó su carrera en la industria hotelera.

Se formó en administración hotelera en la Ecole La Suisse, se especializó en marketing digital, gestión comercial y revenue management, y habla cinco idiomas, según destacó el gobierno provincial al presentarla.

Desde que a comienzos de año la Secretaría se integró al ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, funciona como autoridad técnica del sector: regula la actividad, controla y habilita prestadores, planifica el desarrollo territorial y promueve inversiones. También tiene capacidad de sanción.

En ese esquema, Canalda llega a un área que recupera interlocución política para el sector privado, pero que al mismo tiempo se inscribe en un modelo que Bariloche mira con desconfianza. Detrás del ordenamiento institucional, lo que está en discusión es quién conduce el negocio turístico de la provincia, y con qué criterios lo hace.