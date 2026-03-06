A MEDIA ASTA

Javier Milei frenó las obras del Monumento a la Bandera y juntó a Provincias Unidas y al peronismo

Una deuda millonaria del Estado nacional detuvo los trabajos. Reclamo en el Congreso por los fondos y para que Santa Fe tome la posta.

Por Letra P | Periodismo Político
Las obras en el Monumento a la Bandera volvieron a paralizarse luego de que el gobierno de Javier Milei discontinuará el pago de los trabajos.

La paralización de las obras en el Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario, provocó un reclamo político inusual contra el presidente Javier Milei. Diputados del espacio Provincias Unidas, que responden al gobernador Maximiliano Pullaro, y legisladores del peronismo presentaron un proyecto en la Cámara de Diputados para exigir al Poder Ejecutivo Nacional que reactive los trabajos.

La iniciativa reúne firmas de distintos sectores políticos. Entre ellas aparecen el jefe del bloque de Unión por la Patria y autor de la iniciativa, Germán Martínez; la exvicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia; los diputados peronistas Florencia Carignano, Diego Giuliano, Caren Tepp, Alejandrina Borgatta y Agustín Rossi; el PRO José Núñez, y los socialistas Esteban Paulón y Pablo Farías. Son todos los legisladores santafesinos de la cámara baja que no pertenecen a La Libertad Avanza.

0255-D-2026

El proyecto de resolución solicita que el Gobierno nacional agilice los procesos administrativos para reanudar la obra y que analice con rapidez el pedido del Gobierno de Santa Fe para que la provincia se haga cargo de los trabajos pendientes.

"El estado actual del Monumento requiere acciones concretas e inmediatas, alejadas de las dilaciones burocráticas", plantea el proyecto entre sus fundamentos.

"Todos pensamos lo mismo en ese sentido. Esto está más allá de posicionamientos políticos. Nos cruza a todos por igual", explicó el socialista Farías en diálogo con Radio Universidad de Rosario.

"Es un símbolo nacional. Por eso Nación tiene la obligación de mantenerlo y cuando uno hace ese planteo espera que el gobierno reaccione", añadió Farías.

Deuda millonaria y obra paralizada en Rosario

En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores advierten que las obras se encuentran nuevamente paralizadas desde el pasado 2 de marzo debido a la falta de pagos del Estado nacional a las empresas contratistas.

Según los datos incluidos en el proyecto, la deuda acumulada asciende a $1.421 millones, mientras que todavía quedan trabajos por ejecutar por alrededor de $1.500 millones para completar la intervención.

image.png
Javier Milei en el Monumento a la Bandera

La remodelación fue licitada en 2023 como la puesta en valor más importante de las últimas décadas en el Monumento Nacional a la Bandera. El plan contempla obras de climatización, renovación de carpinterías, restauración de la Sala de las Banderas, recuperación del mirador y mejoras en la fuente central.

El pedido de Pullaro

En paralelo, el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, cuestionó el incumplimiento de los convenios firmados con la Nación para garantizar la continuidad de los trabajos. Uno reclamo más por trabajos detenidos.

Ante la falta de avances, el Gobierno de Santa Fe envió una nota formal al Poder Ejecutivo Nacional el pasado 4 de marzo para solicitar el traspaso de la obra y poder finalizarla con recursos provinciales.

"Los fundamentos de este requerimiento se apoyan en los reiterados reclamos formales realizados por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Específicamente, los señalamientos del ministro de Obras Públicas provincial, Lisandro Enrico, remarcan el incumplimiento de los convenios firmados entre la Nación y la Provincia para la continuidad de estas obras de infraestructura", plantea el proyecto presentado en la cámara baja.

