Los números del Presupuesto de Javier Milei que debate la Cámara de Diputados

El proyecto de Presupuesto 2026 que diseñó el presidente Javier Milei y este miércoles trata la Cámara de Diputados en el marco de las sesiones extrardinarias del Congreso contempla proyecciones sobre inflación , dólar , superávit fiscal y crecimiento que calificadas como "optimistas" -"ilusionistas", según algunos analistas-.

El proyecto incluye metas que buscan mostrar un escenario de recuperación y estabilidad que la consultora Empiria calificó de "ilusionismo macroeconómico", ya que parten de supuestos que actualmente no están alineados con la realidad de los datos y estimaciones privadas.

Uno de los datos más comentados fue la inflación proyectada para 2026, que Milei estimó en 10,1% anual . Según el Presidente, este número refleja el éxito del programa económico y la consolidación de la estabilidad de precios, que parece ser su único rumbo hasta el momento.

Sin embargo, esa cifra es calificada de "optimista" , tal como se lee en el informe de EPyCA Consultores . El nivel de inflación actual, junto con la inercia acumulada y la presión cambiaria, hace difícil imaginar una baja tan pronunciada sin medidas que impliquen más ajuste o un contexto externo muy favorable.

Aun en un contexto recesivo y de caída del consumo, la inflación de noviembre fue de 2,5% y acumulaba 27,9% en lo que iba de 2025.

A eso se suma el ajuste del sistema cambiario dispuesto esta semana por el Banco Central a instancia de Toto Caputo, que incluye una recalibración de las bandas de flotación y permite especular con un calentamiento de los precios en los próximos meses.

recuadreo de proyecciones 2025/2026

2- Un dólar oficial a $1423

El proyecto de Presupuesto también fija que el tipo de cambio oficial cerrará 2026 en $1423, 57 pesos más barato que la cotización de este martes en el Banco Nación.

Analistas advirtieron que esta estimación no contempla los riesgos de nuevas devaluaciones ni la demanda persistente de dólares para ahorro y cobertura que está presionando a la divisa sobre el techo de la banda de flotación. Tampoco, las variaciones que puedan producirse a partir de la vigencia, desde el 1 de enero, de las nuevas bandas de flotación.

Además, señalaron que un dólar oficial atrasado podría volver a generar distorsiones en el comercio exterior y en la competitividad de las exportaciones.

Dólar miedo apa.webp Dólar. La imagen fue generada con IA.

Antes de los anuncios de esta semana, Empiria proyectaba un dólar a $ 1836, frente a "un tipo de cambio de apenas $ 1423 para el fin del período (2026)", según el proyecto de Presupuesto que discute la cámara baja.

3- Meta de superávit fiscal del 1,5% del PIB

El objetivo para 2026 es alcanzar un superávit fiscal primario del 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI). Esta meta busca consolidar la política de equilibrio de las cuentas públicas iniciada durante 2025.

Sin embargo, especialistas señalan que la proyección de ingresos fiscales podría verse afectada si la inflación resultara más alta que la prevista o si la economía creciera por debajo de lo estimado.

De hecho, el Presupuesto presentó una relajación de la meta de superávit primario de 2.2% del PIB, prevista en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Además, el gasto en jubilaciones, salud y educación se encuentra en niveles muy ajustados, por lo que cumplir con todos los compromisos sin nuevas fuentes de financiamiento será un desafío.

4- Aumentos “reales” en partidas sociales

El Presupuesto contempla incrementos en áreas clave como salud, educación y jubilaciones, por encima de la inflación proyectada.

"Este presupuesto le asigna 4,8 billones de pesos a las universidades nacionales, aumenta el gasto en jubilaciones un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación. El gasto en educación también aumenta un 8% por encima de la inflación", dijo Milei en cadena nacional.

javier milei y toto caputo festejan Algo es algo para Javier Milei y Toto Caputo: la inflación de agosto fue de 1,9%

Si bien estos porcentajes suenan significativos, algunos analistas explicaron que, debido al fuerte ajuste aplicado en 2024 y 2025, parte de estos aumentos sólo compensarían recortes previos y no necesariamente mejorarían la calidad de los servicios.

Además, advirtieron que estos incrementos dependen de que se cumpla la baja de inflación anunciada: si los precios suben más rápido de lo previsto, el aumento real desaparecerá.

5- Crecimiento económico del 5%

Para el cierre de 2025 se postula un crecimiento del 5,4% "que exigiría un imposible aumento del 1% mensual (sin estacionalidad) en el segundo semestre (viene cayendo desde febrero)", señala un informe de la consultora Empiria, que proyecta un crecimiento en torno al 3,7%. "El punto de partida oficial ya luce optimista", graficó.

Con los datos reales que ya había publicado el INDEC al momento de la presentación del proyecto, hasta junio, significaría que en el segundo semestre de 2025 la economía crezca al 0,8% cada mes. Implicaría que la economía volviera a crecer como lo hizo en el segundo semestre de 2024.

En este sentido, se reitera la promesa respecto de una recuperación masiva de la inversión, que en 2025 no pudo cumplir.