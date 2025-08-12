Por qué Facundo Manes se muda de Buenos Aires a la Ciudad: las cinco razones

El cierre de alianzas dejó incógnitas y algunas definiciones en Somos Buenos Aires : Facundo Manes arma la valija para mudarse de la provincia a CABA y podría ensayar una candidatura porteña al Senado . La decisión desconcertó a la UCR que,-incluso entre los más optimistas, dudan que el diputado saque un resultado que lo coloque en la cámara alta.

El radicalismo que lo siguió siempre todavía no termina de entender cuál es el juego del neurocientífico en la aventura que enfrentará en la Ciudad, después de haber trabajado por la consolidación provincial de la alianza con sectores del peronismo no K, el socialismo y la Coalición Cívica .

Tras el cierre de listas provincial en el que Manes ubicó algunos -pocos- apellidos de su espacio, sorprendió la posibilidad de que el radical cruzara la General Paz para jugar por una senaduría nacional, con chances bastante bajas de conseguirla en los sondeos previos. No obstante, el médico tiene, al menos, cinco razones para lanzarse a esa carrera.

El escándalo en el Congreso, el sábado 1 de marzo: Facundo Manes se da vuelta y le responde a Santiago Caputo. Al lado, Marcela Coli.

En el entorno de Manes afirman que si logra salir segundo en la elección nacional por CABA es candidato natural a la Presidencia 2027, algo que el legislador no esconde, incluso desde hace dos años cuando a pocas horas del cierre de listas declinó su postulación presidencial por falta de apoyos internos. En su círculo creen que puede hacer una buena elección y que, aún sin ingresar al Senado, le permitiría posicionarse en esa carrera.

2- Un electorado más afín

Otra de las razones del cambio de distrito es el electorado: en CABA observan un clima menos hostil, más progresista y una oferta menos dispersa que en la provincia. Su espacio vio cómo todo el peronismo alineado no pudo vencer a LLA en la Ciudad y cree que su rostro puede imprimirle un giro al radicalismo que en los comicios de este año no logró subir el piso para ingresar a la candidata Lucile Levy a la Legislatura porteña. Si se confirma el 7 de septiembre que Somos se convierte en la tercera vía entre LLA y el peronismo, la figura de Manes quedaría devaluada, por lo que considera que en CABA hay candidatos menos competitivos para esa avenida del medio.

facundo-manes-y-martin-lousteaujpg.webp Facundo Manes podría ser candidato a senador y Martín Lousteau a diputado, ambos por CABA.

3- Los números con el ojo en 2027

Manes cree que si logra obtener entre 14 y 16 puntos, aún sin conseguir el objetivo, queda encaminado a dar una pelea nacional, con su nombre resonando de otra manera que en Buenos Aires. En la provincia consiguió más de 1.2 millones de votos en 2021, aunque con todo el aparato radical y la tracción territorial. Esos votos fueron logrados en las PASO en las que enfrentó al candidato del PRO Diego Santilli.

4- El cierre pantanoso en Buenos Aires

En aquellos comicios Manes fue con toda la tropa de los, entonces, más de 30 intendentes que lo acompañaron. Un número que se diluyó con los años, al calor de la desintegración del radicalismo. La escandalosa elección interna de la UCR en 2024, la salida del diputado este año del radicalismo y la compleja conformación de Somos hace semanas, lo eyectaron de la marquesina principal del espacio. Florencio Randazzo ganó terreno para disputar la primera candidatura a diputado por la provincia y el camino se volvió demasiado escarpado para el doctor.

WhatsApp Image 2025-07-10 at 12.24.38 AM.jpeg Radicales, con Schiaretti, Manes y el peronismo no K, en el frente Somos Buenos Aires

5- Ser la cara porteña de la tercera vía de los gobernadores

El otro motivo que empuja a Manes a seguir cobrando protagonismo es convertirse en uno de los rostros de la renovación que propone el grupo de gobernadores que lanzó el frente Provincias Unidas. Buscó serlo en Buenos Aires, pero ese lugar quedará para el peronista Randazzo. La alianza inscripta como Ciudadanos Unidos será la pata porteña de ese armado que los mandatarios miran con recelo. Manes quiere ser esa terminal en CABA porque cree que si el frente se mantiene, en 2027 pondrá un candidato presidencial y quisiera jugar una PASO con Martín Llaryora (Córdoba) o Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

gobernadores-2071395 Claudio Vidal, Ignacio Torres, Martín Llaryora, Maximilano Pullaro y Carlos Sadir.

La foto que completan Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Nacho Torres (Chubut) podría ampliarse en las próximas semanas con Gustavo Valdés (Corrientes), Rolando Figueroa (Neuquén) y Gustavo Sáenz (Salta). En el manismo especulan que una eventual caída de Javier Milei no mandaría al electorado directamente al kirchnerismo, sino que buscaría una opción de centro, que el médico querrá capitalizar.