ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Por qué Facundo Manes se muda de Buenos Aires a la Ciudad: las cinco razones

El sueño que persigue hace cuatro años y el cierre de Somos ofrecen algunas explicaciones. Qué dice su entorno y por qué buena parte de la UCR no lo acompaña.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
Facundo Manes.

Facundo Manes.

Notas Relacionadas
Radicales, con Schiaretti, Manes y el peronismo no K, en el frente Somos Buenos Aires
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Cruje Somos Buenos Aires con la disputa entre Manes y Randazzo

Por  José Maldonado

El radicalismo que lo siguió siempre todavía no termina de entender cuál es el juego del neurocientífico en la aventura que enfrentará en la Ciudad, después de haber trabajado por la consolidación provincial de la alianza con sectores del peronismo no K, el socialismo y la Coalición Cívica.

Incluso, en la sociedad con el exgobernador cordobés Juan Schiaretti se vieron algunos hilos de lo que pensaba como alternativa a La Libertad Avanza y el kirchnerismo. Te todos modos, el círculo más cercano a Manes no confirma su candidatura, aunque avisa que trabaja para que se concrete, mientras sus rivales internos afirman que se bajará antes del 17 de agosto, cuando venzan los plazos para presentar las postulaciones.

manes coli dos.jpg
El escándalo en el Congreso, el sábado 1 de marzo: Facundo Manes se da vuelta y le responde a Santiago Caputo. Al lado, Marcela Coli.

El escándalo en el Congreso, el sábado 1 de marzo: Facundo Manes se da vuelta y le responde a Santiago Caputo. Al lado, Marcela Coli.

Tras el cierre de listas provincial en el que Manes ubicó algunos -pocos- apellidos de su espacio, sorprendió la posibilidad de que el radical cruzara la General Paz para jugar por una senaduría nacional, con chances bastante bajas de conseguirla en los sondeos previos. No obstante, el médico tiene, al menos, cinco razones para lanzarse a esa carrera.

1- El sueño presidencial de Facundo Manes

En el entorno de Manes afirman que si logra salir segundo en la elección nacional por CABA es candidato natural a la Presidencia 2027, algo que el legislador no esconde, incluso desde hace dos años cuando a pocas horas del cierre de listas declinó su postulación presidencial por falta de apoyos internos. En su círculo creen que puede hacer una buena elección y que, aún sin ingresar al Senado, le permitiría posicionarse en esa carrera.

2- Un electorado más afín

Otra de las razones del cambio de distrito es el electorado: en CABA observan un clima menos hostil, más progresista y una oferta menos dispersa que en la provincia. Su espacio vio cómo todo el peronismo alineado no pudo vencer a LLA en la Ciudad y cree que su rostro puede imprimirle un giro al radicalismo que en los comicios de este año no logró subir el piso para ingresar a la candidata Lucile Levy a la Legislatura porteña. Si se confirma el 7 de septiembre que Somos se convierte en la tercera vía entre LLA y el peronismo, la figura de Manes quedaría devaluada, por lo que considera que en CABA hay candidatos menos competitivos para esa avenida del medio.

facundo-manes-y-martin-lousteaujpg.webp
Facundo Manes podría ser candidato a senador y Martín Lousteau a diputado, ambos por CABA.

Facundo Manes podría ser candidato a senador y Martín Lousteau a diputado, ambos por CABA.

3- Los números con el ojo en 2027

Manes cree que si logra obtener entre 14 y 16 puntos, aún sin conseguir el objetivo, queda encaminado a dar una pelea nacional, con su nombre resonando de otra manera que en Buenos Aires. En la provincia consiguió más de 1.2 millones de votos en 2021, aunque con todo el aparato radical y la tracción territorial. Esos votos fueron logrados en las PASO en las que enfrentó al candidato del PRO Diego Santilli.

4- El cierre pantanoso en Buenos Aires

En aquellos comicios Manes fue con toda la tropa de los, entonces, más de 30 intendentes que lo acompañaron. Un número que se diluyó con los años, al calor de la desintegración del radicalismo. La escandalosa elección interna de la UCR en 2024, la salida del diputado este año del radicalismo y la compleja conformación de Somos hace semanas, lo eyectaron de la marquesina principal del espacio. Florencio Randazzo ganó terreno para disputar la primera candidatura a diputado por la provincia y el camino se volvió demasiado escarpado para el doctor.

WhatsApp Image 2025-07-10 at 12.24.38 AM.jpeg
Radicales, con Schiaretti, Manes y el peronismo no K, en el frente Somos Buenos Aires

Radicales, con Schiaretti, Manes y el peronismo no K, en el frente Somos Buenos Aires

5- Ser la cara porteña de la tercera vía de los gobernadores

El otro motivo que empuja a Manes a seguir cobrando protagonismo es convertirse en uno de los rostros de la renovación que propone el grupo de gobernadores que lanzó el frente Provincias Unidas. Buscó serlo en Buenos Aires, pero ese lugar quedará para el peronista Randazzo. La alianza inscripta como Ciudadanos Unidos será la pata porteña de ese armado que los mandatarios miran con recelo. Manes quiere ser esa terminal en CABA porque cree que si el frente se mantiene, en 2027 pondrá un candidato presidencial y quisiera jugar una PASO con Martín Llaryora (Córdoba) o Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

gobernadores-2071395
Claudio Vidal, Ignacio Torres, Martín Llaryora, Maximilano Pullaro y Carlos Sadir.

Claudio Vidal, Ignacio Torres, Martín Llaryora, Maximilano Pullaro y Carlos Sadir.

La foto que completan Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Nacho Torres (Chubut) podría ampliarse en las próximas semanas con Gustavo Valdés (Corrientes), Rolando Figueroa (Neuquén) y Gustavo Sáenz (Salta). En el manismo especulan que una eventual caída de Javier Milei no mandaría al electorado directamente al kirchnerismo, sino que buscaría una opción de centro, que el médico querrá capitalizar.

Temas
Notas Relacionadas
Facundo Manes y Martín Lousteau,.
RADICALISMO SIN PELUCA

El grito federal porteño: Manes senador, Lousteau diputado

Las conversaciones están encaminadas para que Provincias Unidas tenga representación en la Ciudad. Se anota un radicalismo sin peluca.
Florencio Randazzo a punto de ingresar a la Casa Rosada. El ex ministro encabezaría la boleta de diputados de Somos Buenos Aires
ELECCIONES I 26 DE OCTUBRE

La mudanza de Manes a la Ciudad despeja el camino a Randazzo pero Somos no logra cerrar la alianza

El pase de Facundo Manes a la Ciudad de Buenos Aires dejó vía despejada para el ex ministro de Transporte. Dudas por la inclusión del sello UCR.

Las Más Leídas

Más Sobre Congreso

También te puede interesar

Myrian Prunotto pegó buena onda con Juan Schiaretti y Alejandra Vigo. El trabajo conjunto podría continuar.
Elecciones | 26 de octubre

Córdoba: Schiaretti deja en un margen a Mondino y Prunotto suena para la lista de Provincias Unidas

Por  Yanina Passero
El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, junto a Abelardo Ferrán y la vicegobernadora Alicia Mayoral, en un acto en General Pico.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

La Pampa: Abelardo Ferran será el candidato del PJ, en un gesto de Ziliotto al campo y al norte provincial

Por  Juan Pablo Gavazza
Eduardo Toniolli del Movimiento Evita junto a Juan Monteverde de Ciudad Futura.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Santa Fe: Toniolli y Monteverde no descartan jugar por afuera del PJ para enfrentar a Rossi

Por  Agustín Vissio
Abel Sabarots, el intendente más importante de la UCR de La Pampa, se convierte a la fuerza en el padrino de campaña de Federico Guidugli.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

La Pampa: Guidugli será el candidato de la UCR, pero no zafa de una interna insólita

Por  Juan Pablo Gavazza