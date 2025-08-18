Axel Kicillof cierra el primer tramo de campaña con un raid de gestión por el conurbano y el interior

Axel Kicillof inició la última semana de la primera etapa de la campaña que se planteó después del cierre de listas. Son los últimos días en que el gobernador, de cara a las elecciones del 7 de septiembre, podrá mostrar actos de gestión por lo que exprimirá esa posibilidad con un raid por distritos del conurbano y el interior bonaerense.

El mandatario armó una campaña divida en dos etapas bien definidas: hasta el 23 de agosto (fecha límite para realizar actos de gestión) recorrerá la provincia con inauguración de obras, entrega de patrulleros, escrituras, viviendas. Todas cuestiones vinculadas a la gestión. Y en el segundo tramo mantendrá actividades político electorales enfocadas, centralmente, en las cabeceras seccionales de distritos donde no gobierna el peronismo.

El gobernador empezará las recorridas este martes por la Primera sección electoral. Estará en San Miguel, donde gobierna Jaime Méndez , hombre de Joaquín De la Torre , que competirá en el distrito con boleta corta; en José C. Paz, con el intendente Mario Ishii que, además, es tercer candidato en la lista seccional, y en Malvinas Argentinas con el jefe comunal y primer candidato a concejal, Leonardo Nardini .

En los tres municipios entregará patrulleros. Además, en San Miguel entregará escrituras y en Malvinas Argentinas inaugurará un Centro de Desarrollo Infantil y un tramo de la ruta 23. Estará con el primer candidato en la sección, Gabriel Katopodis .

Kicillof y Katopodis

El jueves será el turno de la Tercera sección electoral donde el peronismo está más holgado en la intención de voto. En principio el gobernador estará Quilmes inaugurando una alcaidía y entregando patrulleros junto a la intendenta Mayra Mendoza, y en Florencio Varela con varias inauguraciones: la escuela secundaria N°15, la Unidad Penitenciaria N°62 y un centro de salud mental. Además, recorrerá las obras en la Ruta 53.

Finalmente volverá a La Matanza para inaugurar un Polo Tecnológico. La semana pasada estaba prevista también para ese día la entrega de patrulleros en Lanús, donde gobierna el camporista Julián Álvarez. La actividad no apareció este lunes entre los compromisos del gobernador, aunque desde el entorno de Kicillof aseguraron que “todavía la agenda está abierta”, por lo que podría haber cambios.

Apuesta a las secciones difíciles del interior

Kicillof buscará esta semana, además, apuntalar secciones donde el peronismo, según los propios sondeos, está lejos de La Libertad Avanza que ocupa con comodidad el primer puesto: la Quinta y la Sexta. El miércoles estará en Balcarce inaugurando un Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) y una obra eléctrica, en Tandil entregando viviendas y finalmente en Villa Gesell con la habilitación del segundo tramo de la ruta 11.

El viernes se trasladará a Bahía Blanca, cabeza seccional de la Sexta. Junto al intendente, Federico Susbielles, va a entregar equipamiento en el Hospital provincial Penna, realizará una recorrida por el avance de una obra OPISU y por una obra de estación de bombeo, además de la firma de un convenio de provincia leasing.