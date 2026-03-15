El PJ bonaerense cuenta votos en 16 distritos: expectativa en las tropas de Kicillof, Kirchner y referentes locales

Esta tarde cierran los comicios internos del PJ bonaerense en 16 municipios de la provincia donde se enfrentan el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio político de Axel Kicillof , y La Cámpora, la agrupación de Máximo Kirchner , además de las listas vinculadas al poder local. El resultado será interpretado como un indicador del poder de cada sector.

En la Primera sección electoral se darán tres grandes batallas. En Morón, más que la interna del PJ se podrá en juego la interna furibunda de Nuevo Encuentro que tiene como protagonistas al intendente, Lucas Ghi , que apoya la lista encabezada por Claudio Román , y a Martín Sabbatella , que apoya la nómina que encabeza la camporista P aula Majdanski . Enfrentados por la influencia política en el distrito, ni Ghi ni Sabbatella son afiliados formales al partido.

El padrón de Morón es de 17.176 afiliados y en el distrito especulan con una participación que no superaría el 25% del mismo. Ghi busca ganar con amplia mayoría para no entregar lugares en el partido en el que hoy cuenta con 23 de 24 representantes del Consejo. Sabbatella considera que obteniendo la minoría ya le daría un golpe político al jefe comunal, aunque desde el sector van por un triunfo.

Una de las internas más duras se dará en San Miguel. Si bien son tres listas, la pelea encarnizada es entre dos sectores del MDF: el de la lista que encabeza Juanjo Castro, quien preside el PJ local y tiene terminal política en el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, y el de Santiago Fidanza que orbita en la estructura del ministro de Desarrollo Comunitario Andrés Larroque. La tercera lista es la kirchnerista liderada por el titular de Peronismo Militante, Héctor Fernández.

La otra interna en el conurbano es la de Tres de Febrero. El kirchnerismo vuelve con su propuesta para que continúe al frente del partido el camporista Juan Debandi. En la vereda de enfrente, le presenta pelea por el MDF el exministro de Salud bonaerense, Alejandro Collia.

Mar del Plata: Fernanda Raverta por la conducción del peronismo local

Mar del Plata será escenario de la otra gran batalla. El MDF de Kicillof se unió con otros sectores del peronismo local para presentarle pelea a la dirigente de La Cámpora Fernanda Raverta, que viene manteniendo el control del peronismo en el municipio.

El padrón del PJ del distrito es el más grande de los que competirán este domingo: 31.347 afiliados. Quienes encabezan las listas son Daniel Di Bartolo por el kirchnerismo y Adriana Donzelli por el MDF, con el apoyo del exintendente, Gustavo Pulti. Ambos pertenecen al sindicato docente SADOP.

raverta di bartolo

Internas del interior: dos secciones y tres batallas

Por fuera de los populosos municipios mencionados se llevarán adelante una docena más de competencias en el interior. En la Segunda sección competirán en San Nicolás dos listas: la encabezada por Cecilia Comerio, de La Cámpora, y la de Sebastián Vignoles del MDF. El padrón de ese municipio es de 7.109 afiliados.

También habrá competencia en Zárate donde hay 6.485 personas habilitadas para votar. Se enfrentará Ana María Almirón, que responde a la pareja Sergio Berni/ Agustina Propato y Leandro Matilla, actual presidente del PJ local, enrolado en el MDF de Kicillof.

En la Tercera sección electoral solo habrá interna en uno de los municipios más chicos, Magdalena, que tiene un padrón de apenas 1.385 afiliados. Allí se repite el enfrentamiento entre el kicillofismo y el kirchnerismo. Van a las urnas Mirna Gurina de La Cámpora y Juan Carlos García del MDF.

Los peronismos locales también juegan

En la Cuarta sección electoral hay dos internas: Junín y Lincoln. En la primera, con un padrón de 6.790 afiliados, compiten tres listas. Por un lado, la de Fernando Burgos –que nuclea a dirigentes de La Cámpora, el MDF y cercanos al Frente Renovador de Sergio Massa-, y otras dos vinculadas a sectores locales: una liderada por Cristina Tejo, que tiene el apoyo de agrupaciones como Primero la Patria (CFK) y Barrios de Pie (MDF), y otra encabezada por Claudio Camilo, del Sindicato Trabajadores Municipales, que nuclea varios gremios.

Por su parte, en Lincoln compite de un lado el exintendente y actual presidente del PJ, Jorge Fernández, quien en la elección legislativa bonaerense optó por jugar con boleta corta y no dentro de Fuerza Patria. Y del otro, Nicolás Rosas del MDF. Están habilitadas para votar 3.640 personas.

En la Quinta sección, además de Mar del Plata, hay competencia en Balcarce, donde con 3.195 personas habilitadas para votar se enfrentan el dirigente local Eduardo Guzmán -candidato a intendente de Roberto Lavagna en 2019- contra Sergio Aranga del MDF.

En Lobería, con un padrón de 1.177 afiliados, se enfrentan tres listas: las de José Orbaiceta (peronismo local), Natalia Beraza (La Cámpora) y Eva Toledo (MDF). En la Sexta hay dos municipios con disputa: Coronel Suárez (2.198 afiliados) y Tornquist (1.268 afiliados).

En el primero compiten María Alesandra Santarossa de La Cámpora, y Damián Meier del peronismo local. En el segundo se enfrentan Alberto José Musso, que responde al exintendente massista Sergio Bordoni, y Juan Carlos Gisler por el oficialismo del PJ local.

Massa y Bordoni

La Cámpora + FR vs. MDF en la Séptima

En la Séptima sección electoral se replicarán batallas entre La Cámpora, que dirige los distritos más populosos como Azul y Olavarría, y la tropa alineada con Kicillof. En Roque Pérez se enfrentan Eliana Gasparini, con apoyo del kirchnerismo y el Frente Renovador y Homero Salas del MDF. En Saladillo la disputa será entre Diego Yanson de La Cámpora, también con apoyo massista, y Fabián Salguero del MDF. En el primer municipio están habilitados para votar 788 afiliados y en el segundo, 2.586.