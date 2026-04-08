PJ bonaerense: Axel Kicillof reúne al consejo partidario, clave en la definición de la estrategia electoral

A más de un mes de haber asumido la presidencia del PJ bonaerense , Axel Kicillof , finalmente convocará al Consejo del partido para una reunión con fecha confirmar a fines de este mes para activar su funcionamiento y definir los cargos en las diferentes secretarias.

No será un acto de asunción como se especuló en un momento. Pero sí se está evaluando convocar, además de los miembros del consejo, a los 135 presidentes de los PJ locales, 16 de ellos elegidos en las elecciones internas que se disputaron el pasado 15 de mayo, las cuales dejaron fortalecido al gobernador.

Desde que fue proclamado presidente del PJ bonaerense, Kicillof todavía no hizo ningún movimiento en el partido. No hubo un saludo a los candidatos y afiliados que compitieron en elecciones internas el pasado 15 de marzo, ni mensajes del partido en fechas importantes como el 24 de marzo o el 2 de abril, lo que empezó a llamar la atención de parte de la dirigencia.

Así seguirá hasta finales de este mes cuando se reúna el Consejo del partido recientemente electo compuesto por paridad total de figuras alineadas con Kicillof y con Máximo Kirchner. La cita será a fines de abril, más precisamente después del 20. Es que el gobernador tiene una agenda con varias actividades en la previa, entre ellas un posible viaje a Barcelona el viernes 17 y el sábado 18 de este mes.

Según dijeron fuentes cercanas al gobernador en los próximos días se terminará de definir si viaja o no para participar "Global Progressive Mobilisation", un evento organizado por el presidente español, Pedro Sánchez , que reúne a líderes progresistas como el presidente de Brasil, Lula da Silva , que ya confirmó su presencia.

La última reunión del Consejo del PJ fue en diciembre pasado cuando se negoció el llamado a elecciones internas para elegir las nuevas autoridades partidarias en la provincia y en los distritos, pero hace tiempo que por las diferencias internas el partido no se reúne. El último encuentro fue aquel del que participaron Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner en diciembre del 2024 en Moreno.

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El reparto de las secretarias del PJ bonaerense

El objetivo de la reunión del consejo será dar el puntapié inicial para poner en funcionamiento el partido. En el encuentro se definirá quién ocupará cada secretaria. No debería ser un problema ya que actualmente hay un funcionamiento 45 y cada una tiene a un dirigente al frente de la misma. El Consejo provincial está compuesto por treinta y dos consejeros titulares y dieciséis consejeros suplentes y el Congreso, presidido por Kirchner tiene una mesa directiva de 22 miembros.

Algunas de las más importantes son la secretaria General, de Actas, Política, y de Organización. Hasta el momento no trascendió cuál es la idea que tiene Kicillof para su organización aunque sí adelantó que el intendente de La Plata, Julio Alak, ocupará la secretaria de Formación Política, a través de la cual pretende recorrer la provincia de Buenos Aires encabezando diversas charlas.

Todavía está en evaluación se será solo una reunión con el Consejo o si además se convocará a los 135 titulares de los PJ locales conformados durante los meses de febrero y marzo, en el primero mes con la proclamación de una amplia mayoría de listas de unidad, y en el segundo con la realización de internas en 16 municipios. De estar convocado, el encuentro se volvería algo mucho más grande que requeriría, entre otras cosas, la ultilización de un espacio más grande que el PJ de La Plata que se usa como sede provincial.

La conducción de Verónica Magario y los planes del gobernador

Como contó Letra P, Kicillof quiere un partido activo, de puertas abiertas, con una impronta fuerte en formación política, pero que también será coordinado en el día a día por la vicegobernadora, Verónica Magario, su vice también en el PJ.

Axel Kicillof y Verónica Magario. Axel Kicillof y Verónica Magario.

El gobernador tiene varios frentes abiertos que tiene que abarcar en el camino que emprendió para ir por la presidencia en 2027. Tiene que enfocarse en la gestión provincial, golpeada económicamente por el ajuste de Javier Milei y la baja de la coparticipación y la recaudación, mientras construye una alternativa política en todo el país. No tiene por el momento en agenda otra salida de la provincia de Buenos Aires después de su presencia en Tierra del Fuego en el aniversario de la Guerra de Malvinas, pero su tropa seguirá trabajando a lo largo y ancho del país.

De eso se habló en la reunión que mantuvo este martes con su mesa chica, que integran un pequeño grupo de intendentes del conurbano, miembros de su gabinete y figuras como Carlos Moreno, Julio Pereyra y Alberto Descalzo. Se hizo un punteo de cómo viene trabajando cada uno en el armado y se hizo un intercambio de miradas respecto de cómo está la realidad social, económica y política en el territorio.

Antes el gobernador se había reunido con dos dirigentes que formaron parte del PRO de Mauricio Macri: el expresidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y el diputado Nicolás Massot. Según fuentes de la gobernación no fue una reuniones donde se tomaron decisiones sino que fue más un “intercambio de miradas sobre la situación”. Cerca de Kicillof afirmaron que el planteo de la dupla exPRO fue “vamos a ir por esta línea sumando voluntades, dialoguemos y veamos si más adelante podemos unificar”.

Un PJ en la provincia de Buenos Aires ordenado, activo y bajo su conducción le permitirá a Kicillof mostrar el pago propio relativamente en orden y funcionamiento mientras avanza en la construcción más allá de las fronteras bonaerenses, aunque nada ganarantiza que en el camino no vayan plantando otras batallas internas como la que plantea dar el kirchnerismo por el control de la Federación Argentina de Municipios (FAM).