CONADU sale del letargo de la gestión De Feo y se pone al frente del reclamo docente

Tanto en abril como en octubre, las marchas universitarias lograron apoyos masivos en distintos puntos del país.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) cuestionó con dureza la decisión del Gobierno nacional de imponer un aumento salarial del 2% retroactivo a diciembre , acompañado por un bono no remunerativo que calificaron como “una nueva burla” a la Ley de Financiamiento Universitario .

En diciembre de 2025, Clara Chevalier asumió como secretaria general de la CONADU , poniendo fin a dos décadas de conducción de Carlos De Feo . Bajo su liderazgo, el gremio retomó una postura activa y crítica frente al Gobierno nacional , a partir del conflicto por el deterioro salarial docente.

La organización cuestionó con dureza el aumento del 2% retroactivo a diciembre , acompañado de un bono no remunerativo, y lo calificó como “una nueva burla” a la Ley de Financiamiento Universitario .

El esquema salarial anunciado contempla montos fijos de $12.500 para docentes con dedicación simple, $25.000 para semiexclusiva y $50.000 para exclusiva. Desde CONADU , denunciaron que se trata de una suma insuficiente frente a la inflación acumulada y advirtieron: “Este porcentaje, muy por debajo de la inflación y que llega tardíamente respecto del resto de los estatales, profundiza el ataque a la universidad pública que pone en riesgo el ciclo lectivo 2026 y la existencia misma del sistema universitario”.

La federación docente también denunció que la mayoría de los y las trabajadoras universitarias mantienen sus haberes congelados en $250 mil desde hace un año, sin ningún tipo de recomposición efectiva.

“Exigimos la convocatoria a paritaria tal como marca la ley, para recomponer los salarios y discutir formación y condiciones de trabajo en forma urgente”, indicaron en el comunicado oficial.

Definiciones gremiales en camino

CONADU adelantó que definirá colectivamente, en sus cuerpos orgánicos, las próximas medidas gremiales de cara al inicio del ciclo lectivo. El reclamo se alinea con una creciente preocupación en el sector universitario por la sostenibilidad del sistema.

“Con salarios así, la Universidad no funciona”, concluyó el comunicado, marcando un viraje respecto del perfil dialoguista y pasivo que caracterizó a la etapa previa bajo la conducción de Carlos De Feo.