NO HAY PLATA

CONADU sale del letargo de la gestión De Feo y se pone al frente del reclamo docente

La federación docente rechazó el aumento salarial del 2% y advirtió que peligra el ciclo lectivo 2026 si no se reabren paritarias.

Por Letra P | Periodismo Político
Tanto en abril como en octubre, las marchas universitarias lograron apoyos masivos en distintos puntos del país.&nbsp;

Tanto en abril como en octubre, las marchas universitarias lograron apoyos masivos en distintos puntos del país. 

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) cuestionó con dureza la decisión del Gobierno nacional de imponer un aumento salarial del 2% retroactivo a diciembre, acompañado por un bono no remunerativo que calificaron como “una nueva burla” a la Ley de Financiamiento Universitario.

Notas Relacionadas
Bertie Benegas Lynch, a cargo del debate del Presupuesto. 
CONGRESO | DIPUTADOS

Presupuesto 2026: la oposición exige aplicar las leyes de Discapacidad, Garrahan y Universidades para acordar

Por  Mauricio Cantando

En diciembre de 2025, Clara Chevalier asumió como secretaria general de la CONADU, poniendo fin a dos décadas de conducción de Carlos De Feo. Bajo su liderazgo, el gremio retomó una postura activa y crítica frente al Gobierno nacional, a partir del conflicto por el deterioro salarial docente.

La organización cuestionó con dureza el aumento del 2% retroactivo a diciembre, acompañado de un bono no remunerativo, y lo calificó como “una nueva burla” a la Ley de Financiamiento Universitario.

image

Rechazo al ajuste salarial y advertencia por el inicio de clases

El esquema salarial anunciado contempla montos fijos de $12.500 para docentes con dedicación simple, $25.000 para semiexclusiva y $50.000 para exclusiva. Desde CONADU, denunciaron que se trata de una suma insuficiente frente a la inflación acumulada y advirtieron: “Este porcentaje, muy por debajo de la inflación y que llega tardíamente respecto del resto de los estatales, profundiza el ataque a la universidad pública que pone en riesgo el ciclo lectivo 2026 y la existencia misma del sistema universitario”.

Críticas al congelamiento salarial y llamado a paritarias

La federación docente también denunció que la mayoría de los y las trabajadoras universitarias mantienen sus haberes congelados en $250 mil desde hace un año, sin ningún tipo de recomposición efectiva.

“Exigimos la convocatoria a paritaria tal como marca la ley, para recomponer los salarios y discutir formación y condiciones de trabajo en forma urgente”, indicaron en el comunicado oficial.

Definiciones gremiales en camino

CONADU adelantó que definirá colectivamente, en sus cuerpos orgánicos, las próximas medidas gremiales de cara al inicio del ciclo lectivo. El reclamo se alinea con una creciente preocupación en el sector universitario por la sostenibilidad del sistema.

Con salarios así, la Universidad no funciona”, concluyó el comunicado, marcando un viraje respecto del perfil dialoguista y pasivo que caracterizó a la etapa previa bajo la conducción de Carlos De Feo.

Temas
Notas Relacionadas
Bertie Benegas Lynch, presidente de la comisión de Presupuesto. 
CONGRESO | DIPUTADOS

Presupuesto 2026: con recortes a discapacidad y universidades, Milei logra dictamen, pero sigue la negociación

Se derogan las dos leyes de este año. Hubo respaldo de gobernadores de Misiones, Mendoza, Tucumán, Jujuy y Catamarca. El PRO, en disidencia. PU, al ataque.
Martín Menem, durante la sesión de Presupuesto de Javier Milei. 
CONGRESO | DIPUTADOS

Milei logró aprobar el Presupuesto, pero la oposición sostuvo las leyes de discapacidad y universidades

Una maniobra de Martín Menem logró

Las Más Leídas

Más Sobre Sociedad

También te puede interesar

Javier Milei enfría la vuelta a los mercados y reabre el debate por la deuda
DAVOS 2026

Milei enfría la vuelta a los mercados y reabre el debate por la deuda

Por  Lorena Hak
Axel Kicillof profundiza alianza con la CGT: Carlos Bianco, presente en  el plenario de Barrionuevo.
ALINEADOS 2027

Kicillof profundiza su alianza con la CGT: Bianco, presente en un plenario de Barrionuevo

Por  José Maldonado
El gobernador Alberto Weretilneck con Diego Santilli y Manuel Adorni.
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Weretilneck le dio su apoyo a la reforma laboral a Santilli y selló un acuerdo con YPF

Por  Letra P | Periodismo Político
Javier Milei con los trabajadores de Tierra del Fuego, en plena crisis del empleo en la isla
UNA BATALLA TRAS OTRA

Milei hiere de muerte el fondo para cambiar la matriz productiva fueguina y no le da tregua a Melella

Por  Laura Funes