Abogados al Consejo de la Magistratura: Alfredo Cornejo respaldó a la Lista 3 que encabeza Alberto Biglieri

La lista Unidad en Defensa de la Abogacía que tiene como primer candidato a Alberto Biglieri y como referente al excamarista Ricardo Gil Lavedra cosechó el respaldo del gobernador de Mendoza , Alfredo Cornejo , con vistas a las elecciones de abogados que se celebrarán el próximo martes 20 para definir cuatro representantes del sector en el Consejo de la Magistratura .

Durante el encuentro, conversaron sobre la necesidad de agilizar la Justicia, fortalecer la seguridad jurídica y dar mayor lugar a las experiencias provinciales en las decisiones del Consejo.

El mandatario radical recibió a Biglieri y analizaron distintos aspectos del funcionamiento judicial, entre ellos la articulación entre la Nación y las provincias, la reducción de los tiempos de los procesos judiciales, la incorporación de tecnología y la necesidad de avanzar hacia una Justicia más eficiente y previsible.

La conversación retomó además parte de la experiencia mendocina en reformas judiciales. Cornejo ha destacado públicamente la necesidad de coordinar el trabajo entre jurisdicciones y de impulsar cambios que permitan agilizar los procesos y mejorar la respuesta del sistema judicial.

Gracias Gobernador @alfredocornejo Por haberme recibido, escuchado nuestras propuestas y por compartir sus experiencias. Los compromisos de la @UnidadEnDefensa serán nuestro aporte al fortalecimiento del sistema federal. @MendozaGobierno un ejemplo de gestión. pic.twitter.com/FmqcztX7Hk

Biglieri sostuvo que “el federalismo también consiste en mirar qué está funcionando en las provincias, aprender de esas experiencias y llevarlas al Consejo. Hay realidades muy distintas en todo el país y tenemos que incorporarlas a las decisiones.”

El control de la Justicia

Otro de los temas abordados fue la selección y el control de magistrados. “Necesitamos buenos jueces, independientes y responsables. Siempre digo que un juez es bueno, pero si se lo controla es mejor. La independencia judicial también necesita mecanismos serios de evaluación y control”, afirmó el primer postulante de la lista 3.

Cornejo y Biglieri también dialogaron sobre la necesidad de ampliar las oportunidades para que profesionales provenientes del ejercicio independiente accedan a la magistratura. “La Justicia necesita oxigenarse. Hay abogados con una enorme experiencia en tribunales y en el ejercicio profesional que pueden aportar muchísimo como jueces”, señaló Biglieri.

El candidato destacó además que mejorar el funcionamiento judicial tiene un impacto que excede a la profesión. “Cuando la Justicia funciona bien hay más previsibilidad y más seguridad jurídica. Y las decisiones de los jueces, para bien o para mal, terminan repercutiendo en toda la sociedad”.

Las elecciones en el Consejo de la Magistratura

Biglieri agregó que una de sus prioridades será llevar al Consejo la voz de abogados y abogadas. “Queremos defender allí las posiciones de la profesión y que los problemas que vivimos todos los días en los tribunales tengan una representación concreta”.

La Lista 3 – Unidad en Defensa de la Abogacía, que cuenta con el respaldo de Ricardo Gil Lavedra, reúne candidatos de distintas provincias y propone una representación federal e independiente de cara a la elección del próximo 20 de octubre.

La visita de Biglieri a Cornejo se produjo días después del encuentro que mantuvo con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.