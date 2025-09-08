ELECCIONES | BUENOS AIRES

Batacazo del peronismo en la Séptima sección: Fuerza Patria se quedó con las tres bancas del Senado

La Libertad Avanza quedó afuera del reparto de escaños por un margen de menos de 800 votos. La Cámpora, principal beneficiada por el resultado.

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
Marcos Pisano y Bali Bucca, de festejo en la Séptima sección&nbsp;

Marcos Pisano y "Bali" Bucca, de festejo en la Séptima sección 

Notas Relacionadas
El piso de 33% para ganar una banca del Senado impide pronósticos en la Séptima sección
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

El piso de 33% para ganar una banca del Senado impide pronósticos en la Séptima sección

Por  Nacho Catullo  y José Maldonado

Escrutada casi la totalidad de los votos, Fuerza Patria cosechaba 38,23%, contra el 32,84% de los libertarios, mientras que Somos Buenos Aires quedó en tercer lugar con el 15,17%. De esa forma, La Libertad Avanza quedaba fuera del reparto de bancas por un escaso margen de menos de 800 votos, ya que el piso en la Séptima sección es del 33,33 por ciento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MarcosEPisano/status/1964887387777188255&partner=&hide_thread=false

Es un resultado histórico: en la Séptima, que tiene como distritos más populosos a Olavarría y Azul, el peronismo no ganaba un elección de medio término desde hace 20 años: la última vez fue en la legislativa de 2005.

La Cámpora, ganadora

El resultado en la sección del centro bonaerense dejó como gran ganador a La Cámpora, que con este reparto se quedará con dos escaños en la Cámara alta provincial. En efecto, por Fuerza Patria ingresarán al Senado la camporista María Inés Laurini -primera en la boleta- y la olavarriense Evelyn Díaz, que fue en tercer lugar.

En tanto, también consiguió su banca de senador el intendente de Bolívar, Marcos Pisano, que de esa forma dejará el sillón en el gobierno municipal de ese distrito en el marco de un enroque por el cual Eduardo Bucca, actual senador que termina mandato en diciembre, volverá a la intendencia.

Festejos en Bolívar

Una vez conocido el resultado, hubo festejos del peronismo. "Bolívar le dijo no al ingreso de la motosierra de Milei. Vamos a festejar", dijo Pisano en el medio de las celebraciones en su ciudad junto a Bali Bucca. "La comunidad ha ratificado un rumbo, ese rumbo que construimos con Bali desde el 2011", dijo el flamante senador electo.

Temas
Notas Relacionadas
Axel Kicillof, de campaña con Bali Bucca y Marcos Pisano por la Séptima sección 
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

En la Séptima sección la pelea es voto a voto, pero el peronismo sueña con llevarse las tres bancas del Senado

Con casi el 70% del electorado, las peronistas Olavarría y Azul definen el resultado. Expectativas por un desplome de LLA. Somos, el tercero en discordia.
El festejo de Axel Kicillof en el búnker de Fuerza Patria. 
ELECCIONES | BUENOS AIRES

El peronismo del día después del batacazo que nadie vio

Axel Kicillof consolidó su liderazgo. Alianza táctica con Massa y convivencia gélida con CFK. Polarización total: Fuerza Patria o LLA.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Ni Javier Milei ni Axel Kicillof son candidatos en las elecciones del domingo en la provincia de Buenos Aires, pero estelarizaron las campañas de LLA y Fuerza Patria. Es el Presidente versus el gobernador.
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Cinco claves para leer los resultados de las elecciones en Buenos Aires

Por  Kevin Cavo
Javier Mieli, Toto Caputo y Karina Milei en La Rural
Elecciones | 7 DE SEPTIEMBRE

El día después de mañana

Por  Esteban Rafele
Aspirantes peronistas, libertarios y de la tercera vía,  con un ojo en 2027
ELECCIÓN | 7 DE SEPTIEMBRE

Buenos Aires 2027: las 11 figuras que van por el sillón de Kicillof

Por  Juan Rubinacci
Tres de los intendentes y una intendenta que avisaron que no son testimonales. 
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Buenos Aires: quiénes son los 14 intendentes que asumirán en la Legislatura

Por  Macarena Ramírez