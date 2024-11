Patricia Bullrich y Luis Petri libran una subterránea pulseada con el 2027 como telón de fondo

La exformula presidencial de Juntos por el Cambio de Patricia Bullrich y Luis Petri no pasa por su mejor momento. La ministra le achaca a su colega una falta de compromiso político con la Casa Rosada y un interés particular en su carrera a la gobernación de Mendoza , que lo aleja del acuerdo político que construyeron juntos el día que decidieron pasarse a las filas libertarias.

Tanto en la política mendocina como en el bullrichismo sospechan que la gestión de Petri atraviesa su adelantada campaña 2027. Eso lo alejó de su rol de armador de la pata radical dentro de La Libertad Avanza. A modo de prueba exhiben la selfie de Javier Milei con los cinco diputados de la UCR que cambiaron su voto para blindar el veto a la reforma previsional: la foto fue operada por dos legisladores amarillos y no por el ministro radical.

Las peleas y diferencias entre aquellos que conformaron un binomio presidencial ya es casi una tradición. Sólo basta con observar cómo Javier Milei se aleja cada vez más de Victoria Villarruel , mientras el propio Gobierno le hace saber a la vicepresidenta que si pudieran la echarían de todos los espacios vinculados a La Libertad Avanza. En el pasado reciente quedó un tortuoso vínculo entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner . Bullrich y Petri, pese a no haber obtenido un tercer puesto muy lejano del sueño de ocupar la Casa Rosada, parecen seguir la misma costumbre.

En uno de los lados de la vieja fórmula de Juntos por el Cambio no ocultan estas diferencias en privado, aunque probablemente intenten ocultarlas todo lo posible en el ámbito público para no exponer una interna más en un gabinete de por sí volátil y repleto de roces políticos, sobre todo en estos días en los que los estrategas del Presidente se esfuerzan por instalar una mejora de la economía, con una reducción de la inflación, baja del riesgo país y un blanqueo de capitales exitoso.

WhatsApp Image 2024-10-31 at 12.45.07.jpeg Patricia Bullrich, Manuel Adorni y Luis Petri.

Lo que sí diferencia a este extándem presidencial de otros es que todavía mantienen un cierto canal de diálogo, pero eso no significa que esté aceitado. Esta semana compartieron una improvisada conferencia de prensa en Balcarce 50, en la que Petri dio detalles de una supuesta persecución cinematográfica de narcotraficante y Bullrich dejó un sinnúmero de dudas al desautorizarlo aclarando que no había detenidos para ese momento.

Si bien los puentes en términos de gestión siguen intactos, lo que se rompió fue la confianza política. Quienes tienen trato con ambos lo reconocen. "En vez de darle espacio a los radicales para atraerlos a las Fuerzas del Cielo, usa todas las herramientas del Ministerio que puede para tener presencia en la provincia", lo critican en el PRO.

Un hombre de la política mendocina lo dice de otra forma: "Tiene intenciones de ser candidato, pero acá en Mendoza largarse tan temprano no cae bien, falta mucho para las elecciones y lo que hace no es bien visto". Consultado por estos temas, en el entorno de Petri optaron por el silencio.

La fotografía que ninguno buscó en la Casa Rosada

La reciente instantánea entre la ministra de Seguridad y el titular de Defensa, que tuvo al vocero presidencial Manuel Adorni como escolta, se produjo el jueves con muy poca antelación ante una decisión directa de los integrantes de la cúpula presidencial para "mostrar equipo y gestión" tras los cambios en Capital Humano y Cancillería.

De hecho, le repitieron la misma orden unas horas después a Lisandro Catalán, el vicejefe de Gabinete de Interior y una de las caras fuertes de la construcción política de Karina Milei y Santiago Caputo, que habló en conferencia de prensa sobre la puesta en marcha del Régimen de Reparación Federal.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/catalanlisandro/status/1852380158956548453&partner=&hide_thread=false Nuestro objetivo es que este régimen sea una mesa de diálogo entre las provincias y Nación. pic.twitter.com/FpkH0npRRN — Lisandro Catalán (@catalanlisandro) November 1, 2024

Con una fotografía que quizá hubieran preferido evitar, Bullrich y Petri se encaminan a librar una interna inevitable, en la que la expresidenta del PRO mira con cierto desdén al referente de la UCR no sólo por no cumplir los acuerdos políticos que tenían si no también por moverse por el país de manera autónoma. Así como en Balcarce 50 repiten con insistencia que todo lo que logró Villarruel fue gracias a los votos de Milei, en el Ministerio de Seguridad recuerdan cada vez que pueden que Petri se ganó su sillón gracias a la campaña de Bullrich.