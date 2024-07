¡Afuera! Javier Milei aparta a Victoria Villarruel de los acuerdos para 2025

La relación entre Javier Milei y Victoria Villarruel, tirante desde que asumieron, atraviesa uno de sus momentos más críticos . No sólo porque no se hablan hace dos semanas, ya que la última vez fue cuando se vieron en el Día de la Independencia, sino porque la mesa chica presidencial ya no duda que la vice tiene un acuerdo político con Mauricio Macri de alcances todavía poco claros. Por eso, buscan aislarla del Gobierno y de las próximas elecciones.