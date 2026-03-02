Nahuel Gallo libre: Javier Milei evalúa denunciar al Chiqui Tapia por "espionaje" y "traición a la Patria"

Al gobierno de Javier Milei le molestó la intervención de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ), encabezada por Chiqui Tapia , en la liberación del gendarme Nahuel Gallo tras 448 días detenido en Venezuela . En medio de su conflicto con la entidad, el Gobierno evalúa denunciar a sus autoridades por presunta usurpación de funciones, espionaje ilegal y traición a la Patria.

LA ERA LIBERTARIA Canciller Chiqui: el jefe de la AFA, detrás de la liberación y el traslado desde Venezuela del gendarme Nahuel Gallo

Si bien la administración libertaria aún no definió una fecha ni la posible carátula de la denuncia, dejó trascender que el tema ya está en manos de sus equipos legales, en especial de la Procuración del Tesoro de la Nación, que conduce Santiago Castro Videla , funcionario cercano al asesor presidencial Santiago Caputo.

Pese a que la asociación civil informó recién este domingo que Gallo estaba próximo a subir a un avión privado de regreso al país, liberación que la Casa Rosada no estuvo ni cerca de lograr en todos estos meses, fuentes oficiales le dijeron a este medio que estaban al tanto de los contactos de Tapia con funcionarios venezolanos para repatriar al gendarme.

"Sabíamos que estaban interviniendo de manera informal, lo cual es un problema legal para Tapia y el resto de las autoridades", dijo una fuente de diálogo cotidiano con el jefe de Estado. El estudio sobre la presentación judicial está en sintonía con las declaraciones del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva.

“Estamos felices y emocionados por lo ocurrido. Fueron dos meses de intenso trabajo, desde la caída de Nicolás Maduro. Para nosotros es prioritario lo que pasó, y los involucrados tendrán que explicar cuál es la relación con el régimen chavista. Es un tema que nos excede, nos limitamos a la felicidad de que Gallo haya vuelto luego de dos meses de intenso trabajo", dijo el vocero presidencial en declaraciones radiales.

El Gobierno no consiguió traer al país a Nahuel Gallo

Según las versiones que dejaron correr en Balcarce 50, cuando Gallo ya estaba en territorio nacional, los oficios diplomáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a cargo de Pablo Quirno, no tuvieron la efectividad que sí logró la AFA porque Argentina cortó todos los canales oficiales con Venezuela desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza.

"Tuvimos algunos contactos con el régimen a través de intermediarios y nos dejaron en claro que no nos iban a entregar a Gallo para no darle una victoria política a Trump y Milei", argumentó una voz con influencia sobre las relaciones internacionales. La frase hace referencia al enfrentamiento público y político cruzado entre el Presidente y Venezuela, hoy administrada por Delcy Rodríguez.

"Lo que vamos a hacer en un principio es ver por qué la AFA tenía contactos con el régimen, con quiénes y desde cuándo", explicó una autoridad con despacho en la Casa Rosada, quien indicó que la posible denuncia podría ser por usurpación de cargos públicos, espionaje ilegal y traición a la Patria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/2028394616156807191&partner=&hide_thread=false Bienvenido a casa, Nahuel



Recibimos con profunda emoción al ciudadano argentino Nahuel Agustín Gallo, Cabo Primero de la Gendarmería Nacional, quien tras 448 días de detención arbitraria y desaparición forzada en Venezuela ha regresado a la Argentina.



Hoy Nahuel vuelve a… pic.twitter.com/cxRpz5T2Al — Pablo Quirno (@pabloquirno) March 2, 2026

La pelea del Gobierno con la AFA

Si la Procuración General del Tesoro o la Cancillería avanzaran en términos judiciales contra la entidad del fútbol, no sería la primera vez que el Gobierno intentaría dañar los intereses de la AFA. De hecho, tal como dio cuenta Letra P, en las últimas semanas la firma sin fines de lucro encargada de organizar y regular las distintas selecciones nacionales fue blanco de numerosas presentaciones judiciales impulsadas por ARCA, también controlada en términos políticos por Caputo.

En la Casa Rosada desmienten que se trate de un intento de meter presión para que se apliquen las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en los clubes. Sin embargo, hace unos días también dejaron correr la versión sobre que estarían evaluando impulsar una nueva reforma en el Congreso que tocaría los intereses de entidades como AFA y CGT, justo dos enemigos declarados del mileísmo.

La iniciativa, que tiene en carpeta la mesa política del Gobierno para este periodo de sesiones ordinarias, busca "regular, transparentar y fiscalizar" las elecciones en todas las asociaciones civiles, al igual que limitar la cantidad de mandatos de sus autoridades. "Estamos pensando en un proyecto amplio", apuntó un funcionario al tanto de la redacción del documento.

En la primera fotografía que trascendió de Gallo tras su liberación se lo vio al pie de la aeronave junto al prosecretario de AFA Luciano Nakis y al secretario de Protocolo de la entidad, Fernando Isla Casares. Aún así, en la cúpula libertaria reconocieron que también buscarán una imagen entre el gendarme y el primer mandatario, aunque al cierre de esta edición todavía no lograron siquiera coordinarla.