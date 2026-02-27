TEMPORADA DE PATO

Patricia Bullrich vuelve a Rosario: se mostrará con el Círculo Rojo en un histórico think tank liberal

La senadora participará del aniversario de la Fundación Libertad este lunes. Tribuna afín, señal de pertenencia y construcción política pensando en el futuro.

Letra P | Ramiro Porchietti
Por Ramiro Porchietti
Patricia Bullrich estará en Rosario con la Fundación Libertad como escenario.

Patricia Bullrich volverá a Rosario para participar del 38° aniversario de la Fundación Libertad, el histórico enclave liberal de la ciudad. Ante más de un centenar de figuras del empresariado y la dirigencia, este lunes la senadora será la principal figura de un cóctel que, más allá del protocolo, se inscribe en su estrategia de construcción propia dentro del oficialismo.

La excandidata presidencial del extinto Juntos por el Cambio compartirá escenario con el presidente de la institución, Gerardo Bongiovanni, en una velada que reunirá “entre 100 y 150 personas”, con fuerte predominio de referentes del sector privado. La organización anticipa una intervención “muy puntual” de Bullrich, en línea con el formato elegido para la celebración.

La Fundación, usina liberal y caja de resonancia

No es una visita más. La Fundación Libertad sigue siendo de las principales puntos de encuentro del Círculo Rojo rosarino. Por sus auditorios han pasado presidentes, ministros, empresarios y referentes del mundo académico que orbitan en torno a la defensa del libre mercado, la apertura económica y la modernización del Estado.

Bullrich es, desde hace años, una habitué de la casa. La relación es fluida y sostenida en el tiempo: participó en múltiples seminarios, almuerzos y conferencias, incluso en momentos en que su figura no ocupaba el centro de la escena nacional. En la institución destacan que “siempre ha sido amiga de la Fundación” y que acompañó de manera consistente las ideas que allí se promueven. “Siempre apoyó las ideas de acá, es algo que valoramos mucho”, destacan.

Patricia Bullrich Gerardo Bongiovanni
Bullrich junto a Gerardo Bongiovanni, presidente de la Fundación Libertad.

El contexto potencia la foto. En la organización subrayan que el aniversario llega “en un momento relevante de la Argentina”, con reformas estructurales en discusión -como la sanción de la ley de modernización laboral- y con Rosario atravesando un proceso de mejora en materia de seguridad a partir del Plan Bandera que promovió la exministra. La expectativa es que el encuentro sirva para reforzar la relación con el entramado empresario local y consolidar puentes políticos.

Proyección nacional y juego interno en La Libertad Avanza

La visita dialoga inevitablemente con la etapa que atraviesa Bullrich en el tablero nacional y particularmente en La Libertad Avanza. Mientras el oficialismo ordena su interna y define equilibrios de poder, la senadora despliega una agenda propia que combina gestión, presencia territorial y vínculos con el establishment productivo. Como escribió Pablo Lapuente en Letra P, esos movimientos son mirados de cerca por una figura central del gobierno como Karina Milei.

En esa sintonía, Rosario aparece como un territorio más que conocido para la senadora. La ciudad no sólo es simbólica por las políticas aplicadas en materia de seguridad -un área donde Bullrich construye capital político-, sino también por su entramado liberal histórico. La Fundación Libertad funciona como caja de resonancia y, al mismo tiempo, como espacio de validación doctrinaria. En tiempos de reformas para el gobierno nacional el respaldo de ese núcleo ideológico es un activo.

Desde la institución destacan que la legisladora tuvo un rol activo en el trabajo parlamentario vinculado a la modernización laboral y a otras iniciativas estructurales. El evento, aseguran, será “muy positivo” y apuntará a seguir construyendo relación con la ciudad, compartir un momento con empresarios y políticos locales y proyectar agenda.

Para Bullrich, la escala rosarina ofrece algo más que un brindis aniversario. Es una postal de construcción política en el interior productivo, un gesto hacia el mundo empresario y una reafirmación de pertenencia ideológica.

Empresariado, intendente y dirigencia en la misma sala

El cóctel tendrá una composición heterogénea, pero con un claro eje empresarial. Además de figuras del sector privado, confirmaron su asistencia referentes de la política santafesina y rosarina como el intendente local Pablo Javkin, la senadora radical Carolina Losada, las concejalas Carolina Labayru (Unidos) y Anita Martínez (PRO), entre otros nombres. Al cierre de esta nota, en la organización estaban aún a la espera de la respuesta del funcionariado provincial.

Off the record, en la organización deslizan que Javkin podría tomar la palabra, aunque no está definido. No obstante, más que con la política, la búsqueda de Bullrich estará puesta en el diálogo con el sector privado. ¿Habrá espacio para mirar hacia 2027, mientras LLA sueña con pintar el país de violeta? Si bien parece prematuro, el posicionamiento de la excandidata presidencial, con mucha visibilidad en la cámara alta y sin descuidar su rol de referencia, obliga a mirar de cerca cada uno de sus movimientos.

