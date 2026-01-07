Quiebre discursivo en Hechos: Natalia Quintana y Marcelo Leguizamón, enfrentados por Venezuela

La crisis política y militar desatada en Venezuela el pasado sábado dejó al descubierto diferencias internas dentro del bloque Hechos en la Cámara de Diputados bonaerense, donde Natalia Quintana y Marcelo Leguizamón Brown adoptaron actitudes disímiles ante el accionar de Estados Unidos , sin que existiera un posicionamiento institucional conjunto.

La senadora bonaerense Quintana, referente del radicalismo dentro del espacio, expresó un rechazo explícito a la intervención militar norteamericana, al advertir que ese tipo de acciones vulnera principios básicos del derecho internacional y abre un precedente riesgoso para la región.

“No está en discusión la tiranía de Maduro ni las consecuencias que ello trajo, pero tampoco está en discusión la no intervención de los pueblos consagrada en el derecho internacional”, afirmó Quintana en su cuenta de Twitter, al remarcar que esas normas funcionan como límite frente al abuso de poder de las potencias.

En esa línea, sostuvo que “una dictadura foránea no puede reemplazar una local” y reclamó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) encabecen cualquier proceso de salida institucional y democrática.

La legisladora por la Cuarta sección electoral también coincidió con el gobernador Axel Kicillof en la condena al accionar estadounidense, aunque marcó diferencias con sectores del kirchnerismo por no pronunciarse contra el régimen venezolano, al que atribuyó fraude electoral, persecución política y un éxodo masivo de ciudadanos.

que no se constituyó para elegir entre buenos y malos es un barrera para evitar el abuso de los poderosos. Una dictadura foránea no puede reemplazar una local. Solo democracia, siempre democracia. — Natalia Quintana (@QuintanaNat) January 3, 2026

La postura reservada de Leguizamón y el silencio del bloque

En contraste, Chuby Leguizamón mantuvo una postura reservada frente al ataque militar estadounidense a Venezuela, limitándose a un gesto simbólico sin emitir declaraciones públicas específicas sobre el desarrollo del operativo ni sus consecuencias políticas.

Esa actitud, distante del posicionamiento explícito asumido por Quintana, reforzó la falta de una voz común dentro de Hechos, un bloque que optó por no fijar una postura oficial ante un episodio de fuerte impacto internacional.

La ausencia de un pronunciamiento unificado dejó expuestas tensiones internas y distintas miradas sobre cómo abordar conflictos externos desde el ámbito legislativo provincial, especialmente cuando se cruzan debates sobre soberanía, Derechos Humanos y seguridad regional.

Con denuncias oficiales de al menos 80 víctimas civiles y el traslado de Nicolás Maduro y Cilia Flores a Nueva York para enfrentar cargos vinculados al narcoterrorismo, el episodio terminó por profundizar diferencias que, hasta ahora, permanecían contenidas dentro del bloque bonaerense.