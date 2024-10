Patricia Bullrich empioja la relación con Maximiliano Pullaro por bancar el lanzamiento de Romina Diez

DiezKarinaBullrich.jpg Romina Diez, Karina Milei y Patricia Bullrich en Casa Rosada.

La ausencia de Maximiliano Pullaro

Los protagonistas intentaron eludir el elefante en la habitación que fue la ausencia del gobernador santafesino. En ese sentido, Bullrich y Diez no mostraron fisuras en el discurso elegido: “El convenio lo firman la Nación y la Municipalidad, no tiene por qué estar acá”, repitieron. Incluso, existió un pedido de los equipos de los protagonistas a los medios con los que guardan mejor relación de no tocar el tema. No solo de parte de Diez, que buscó borrar a Pullaro de su relato, sino también de Bullrich y Javkin, pero por otras razones: la intención de no quedar atrapados en una disputa ajena.

En el entorno del alcalde de Rosario reconocieron que intentaron invitar al gobernador pero chocaron con la negativa de Diez, quien supeditó la realización del acto a la ausencia de Pullaro: no querían que alguien más facture la obra que se encaraba ni les robe el protagonismo derramado por Bullrich. Elegante, el hughense eligió no poner incómodos a sus socios políticos y armó actividades en el norte provincial, algo que fue agradecido por lo bajo en el Palacio de los Leones. Recién a la tarde planeaba pisar Rosario para encabezar un acto similar con Javkin, en el barrio Stella Maris.

Patricia Bullrich & Maximiliano Pullaro: que se doble pero no se rompa

Más expuesta quedó la ministra de Seguridad. Tras haber perdido la disputa interna que libró contra Diez la semana pasada para poder invitar a Pullaro, a Bullrich no le quedó otra opción que encuadrarse ante las órdenes de la Casa Rosada y aportar su alta imagen en los barrios como así también el despliegue de las fuerzas a su cargo para el lanzamiento de la diputada. Su desembarco terminó siendo leído como una mojada de oreja al gobernador: usó los buenos resultados en materia de seguridad que ambos construyeron para tributar a una figura opositora a la Casa Gris.

Bullrich intentó surfear esa tensión en su discurso. Cuidadosamente, evitó mencionar a Pullaro pero valorizó al pasar el trabajo en conjunto con “el gobierno provincial”. Esquivó hablar del gobernador cuando contó, por ejemplo, cómo delinearon los objetivos que se trazaron para contener la crisis de violencia en Rosario; cuando comentó cómo fortalecerán el programa Tribuna Segura en la provincia; y hasta cuando resaltó que hay un 62,7% menos de homicidios en Rosario.

ParejaBullrichJavkinDiez.jpg Sebastián Pareja, Patricia Bullrich, Pablo Javkin y Romina Diez.

“Esta decisión del intendente Javkin, acompañada por la Secretaría de Integración Socio Urbana, es la forma de darle sustentabilidad a lo que se hace en materia de seguridad”, sostuvo la ministra. “Con el presidente Milei pensábamos que si no se intervenía con inteligencia, lo que pasaba en Rosario se iba a extender al resto del país”, dijo en otro pasaje de su alocución. De Pullaro, nada. La pregunta se impone: ¿Cómo seguirá el vínculo?