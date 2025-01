Desdoblamiento: Sergio Massa no banca la "aventura" de Axel Kicillof y le mete presión en la Legislatura

En la turbulencia de la interna peronista de los últimos días, Massa trata de no perder su rol de mediador entre La Plata y el Instituto Patria , pero dejó saber a la gobernación que no le dará a Kicillof apoyo para lo que considera una "aventura": hacerle caso a su consejo de guerra y al grupo de intendentes que se reunieron el martes en Villa Gesell , que claman por el desdoblamiento para forzar una ruptura con CFK.

Más allá de los argumentos a favor o en contra de despegar la elección, el posteo de Galmarini fue un mensaje directo para la Gobernación platense. En esa pulseada, donde Kicillof juntó 35 intendentes alineados con el adelantamiento, Massa se para al lado de CFK. Decodificado: no pondrá en juego esa alianza si el gobernador decide cortarse solo y sus legisladores no le darán los votos para la reforma electoral que necesitaría aprobar en la Legislatura para eliminar las PASO, .

"No tiene manos para desdoblar por las suyas", es la cuenta que hacen por estos días en la Legislatura bonaerense cerca de los despachos de Unión por la Patria (UP) que no responden a Kicillof. En rigor, lo cierto es que el gobernador está facultado para convocar a elecciones sin pasar por el parlamento, pero un movimiento autónomo como ese de su parte rompería los bloques y dejaría al kicillofismo en franca minoría frente a la alianza de massistas y camporistas, cuyo status quo no se alterará.

"Necesita a Sergio y a Cristina para modificar la ley de PASO bonaerense y para dar marcha atrás con el límite a las reelecciones indefinidas que le piden los intendentes. Sólo no va a ningún lado", dicen en la Cámara de Diputados, donde hacen matemáticas y no alinean más de 12 legisladores que responden directamente a Kicillof o a los intendentes y dirigentes del espacio "Axel Conducción".

El tándem Massa-CFK

Massa y CFK mantienen muy firme la sociedad política que firmaron en la campaña de 2019 y consolidaron durante el turbulento gobierno del Frente de Todos. Como contó Letra P, la alianza tiene un funcionamiento aceitado con encuentros y charlas telefónicas permanentes. El líder del Frente Renovador dio el visto bueno incluso para que parte de su tropa integrara la lista de Cristina en el PJ.

Por eso, Massa teje para reconstruir el vínculo muy dañado entre CFK y Kicillof, obsesionado con ser el armador del panperonismo anti-Milei. La unidad -que en su entorno muchos ven cada vez más difícil de mantener- es el único camino para preservar electoralmente a Buenos Aires y construir una alternativa para 2027.

Máximo Kirchner, Sergio Massa, CFK, Mariel Fernández, Axel Kicillof y Verónica Magario Máximo Kirchner, Sergio Massa, CFK, Mariel Fernández, Axel Kicillof y Verónica Magario.

Las cuentas son simples, dice el excandidato presidencial. Si el peronismo va dividido en la provincia, La Libertad Avanza ganaría cómodamente y la pata electoral que presente el gobernador podría terminar en tercer lugar. "Si la pelea es por el liderazgo, no es el momento. Nadie lidera perdiendo por 20 puntos", es el razonamiento en la mesa chica massista, donde plantean dudas sobre el alcance del armado territorial que acompaña al gobernador.

En la guerra cada vez menos fría entre Kicillof y CFK, sostenida ahora en la tensión entre cuál de ambas partes está "rompiendo", Massa se pliega a la mirada del kirchnerismo que cree que el gobernador está apurando el enfrentamiento. En La Plata, la mirada es opuesta y hablan de una declaración abierta de guerra en aquel acto en Atenas donde el camporismo cantó contra el gobernador.

Como sea, Massa le pide a Kicillof paciencia y no apurar ninguna ruptura. Si el objetivo es 2027, primero hay que ganar 2025. Le advierte que una aventura en solitario podría dejarlo derrotado y con las manos vacías. Resta ver si el gobernador acepta la sugerencia.