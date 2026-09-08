Paraná : con foto de unidad y mirando a 2027, la oposición se reordena en el Concejo para enfrentar a Romero.

La oposición a Rosario Romero (PJ) en el Concejo Deliberante de Paraná dio un primer paso hacia la conformación de un interbloque. El ingreso del concejal libertario Norberto Jacob , en reemplazo del fallecido Darío Báez , allanó ese camino y tuvo como primera expresión una foto conjunta de los siete ediles opositores.

En la mañana de este martes compartieron un café después de una sesión del Concejo, donde actuaron de manera coordinada. Sin embargo, prefirieron no adelantar los tiempos. Por ahora, hablaron de construir “una oposición firme que ordene las prioridades”, según expresaron en un posteo conjunto publicado en Instagram.

En la oposición legislativa de la capital de Entre Ríos confluyen tres bloques, dos de ellos monobloques libertarios. A ellos se suma Juntos , integrado por un radical, tres concejales del PRO y un libertario. Con las elecciones de 2027 en el horizonte, la dispersión opositora busca convertirse en una unidad de acción para arrebatarle el poder al peronismo local.

“La oposición en Paraná”, titularon los siete ediles opositores un posteo conjunto. El texto que acompañó la foto fue escueto, después de varias discusiones sobre hasta dónde querían llegar con el mensaje. Por ahora, quedó claro que el objetivo es actuar como oposición a la gestión peronista de Rosario Romero .

“Pertenecemos a distintas fuerzas políticas, pero entendimos el mandato de Paraná: unirnos en una oposición firme que ordene las prioridades, controle la gestión municipal y proponga soluciones reales para los vecinos”, señalaron en el mensaje conjunto.

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En la sesión de la mañana de este martes, el oficialismo aprobó una iniciativa del pejotista Emiliano Gómez Tutau que crea un régimen de garantías para alquileres de viviendas familiares. La oposición actuó de manera conjunta por primera vez y sus siete integrantes votaron, sin fisuras, en contra del proyecto.

Cómo van a trabajar

Mientras liman asperezas para evitar que el futuro interbloque naufrague antes de comenzar a navegar, los concejales elaboraron una hoja de ruta. El esquema definió un método de trabajo para el futuro inmediato.

Este esquema, un reglamento no escrito, propone que cada edil conserve la potestad de acompañar o rechazar los proyectos “más ideológicos”, según explicó uno de los involucrados a Letra P. Entre los ejemplos aparecen iniciativas del Gobierno, efemérides y homenajes, asuntos que suelen provocar debates dentro de los bloques.

La autonomía ideológica sería la síntesis. En los temas coyunturales, en cambio, los concejales acordaron trabajar de manera conjunta. Entre otras iniciativas, volverán a impulsar una ordenanza para que la ciudad adhiriera al Régimen de Nuevas Inversiones (RINI), que impulsó el gobernador Rogelio Frigerio. También coordinarán su postura frente al Presupuesto y la Tributaria 2027.

Radiografía de la oposición en la capital de Entre Ríos

El bloque de Juntos está integrado por el radical Fabián Carbajal, quien asumió en reemplazo de Leandro Fernández, tras su renuncia para incorporarse al gobierno provincial. Por el PRO lo integran Pablo Danadio, Rosana Toso y la presidenta de la bancada, Silvia Campos. A ellos se suma el streamer libertario Maximiliano Rodríguez Paulín, quien pegó el portazo al PRO para abrazar la causa violeta y sumarse a La Libertad Avanza (LLA).

Fueron dos los concejales electos por la boleta que llevó a Javier Milei como candidato a presidente. Se trata de Romina Todoni, del monobloque La Libertad Avanza, y Norberto Jacob, de Libertad, Nacionalismo y Progreso.

El 2027 en la mira

Aunque no lo expresaron de manera explícita, la casi segura reedición de la alianza electoral que Frigerio y los hermanos Milei sellaron para las legislativas de 2025 favorece la coordinación opositora en la capital de la provincia. Por ahora, los concejales hablaban de “construir confianza” antes de avanzar hacia un acuerdo de cara a 2027.

Los libertarios Norberto Jacob y Maximiliano Rodríguez Paulín.

El paso previo a la foto de este martes fue otra imagen de Rodríguez Paulín junto a Jacob. En ese encuentro avanzaron en la misma línea. “Norberto siempre tuvo clara la brújula”, había dicho entonces el concejal y streamer libertario.