Pablo Javkin: "Maximiliano Pullaro merece la chance de pelear por su reelección"

- Yo estoy a favor de la reforma . La prioridad absoluta de la reforma para las ciudades es la autonomía. Si hay alguna víctima de que no avance la reforma son las ciudades. Ni hablar de las más grandes, porque llegamos a situaciones absurdas, donde se pierden muchos recursos. Rosario es más grande que varias provincias en términos de inversiones. Sin embargo, tiene un rango, una jerarquía de normas inferior a la de la mayoría de las ciudades. Esa paradoja no puede seguir.

-No, hablo directo con el gobernador. Estamos tratando de juntar voluntades de intendentes para expresarnos a favor de la necesidad de autonomía, pero en la mesa no estoy porque entiendo que puede haber alguna especulación. No tengo ningún interés particular en relación a frenar ninguna reforma. Al contrario, el gobernador tiene que tener la posibilidad de pelear por la reelección. Es bastante absurdo que yo pueda ser reelegido indefinidamente, aunque obviamente no lo voy a ser, que un senador pueda ser reelegido indefinidamente, un diputado también y el gobernador no.

-¿Pullaro merece una chance de reelección?

-Sí, por supuesto que sí. No me gusta la hipocresía en términos políticos. El sistema institucional argentino se reformó y en todos los niveles se otorgó la chance de una reelección a quien estaba. ¿Por qué Santa Fe no? Siempre opiné igual.

La interna en Unidos para Cambiar Santa Fe

-¿Esa hipocresía vive, sobre todo, dentro de Unidos?

-No, no. En Unidos hay algunas mañas, pero son habituales.

-¿Cuáles?

-Condicionar… Vos me preguntaste si estoy en la mesa de negociaciones. No creo ya en eso, creo en gobernar. Esa cosa imbrincada de que en realidad yo presento un proyecto y tiene cosas que el otro no va a aceptar, entonces me siento en una mesa. El que gobierna no tiene ese tiempo para esas pavadas. Hay algunos legisladores hábiles para eso, pero no gobiernan.

-¿Piensa en su sucesión? ¿2027 es el año de su salida?

-Estoy seguro de mi sucesión. En 2027 no voy a ser intendente. Yo ahora estoy disfrutando de poder ser intendente después de muchos años de no poder ser sólo intendente.

-¿Cómo es eso?

-A mí me tocó discutir la política carcelaria federal, me tocó expresarme acerca del sistema procesal a nivel federal y a nivel provincial. Me tocó denunciar el home office carcelario en los dos niveles, demostrar que las cuestiones operativas de carencia de presencia policial en las calles no se daban a nivel provincial ni a nivel federal. Jamás pude hacer una convocatoria para presentar una política pública porque tenía que esperar a la mañana siguiente a ver qué había pasado la noche anterior. La mitad de mi mandato fue por la incertidumbre absoluta de la pandemia y la otra mitad fue por la pandemia de inseguridad y la falta de política.

-¿Ahora cómo se revierte esa situación?

-Sembramos la base. Esta era una ciudad que no tenía ninguna capacidad de hacer obra propia. Tenía un déficit creciente y una deuda flotante aún mayor. Rosario invertía dos puntos de recursos propios en bienes de capital, hoy está en 12, 13 y lo bueno es que ahora tenemos otros 13, 14 puntos de la provincia y alguito de la Nación también. Obviamente, hay una inversión en bienes de capital que la ciudad no tuvo muchísimo tiempo, pero hubo un criterio.

Ayer firmamos el convenio con Nación para la urbanización de La Tablada, hoy ya empezaron las obras.

Un barrio que lo necesitaba mucho para terminar con las mafias y que sus vecinos puedan volver a vivir en paz. Hechos, no relatos.#ArribaRosario pic.twitter.com/DZFot2jhst — Pablo Javkin (@pablojavkin) October 30, 2024

-¿En dónde se ve ese criterio?

-Achicamos planta. Vamos a tener ahora un achique de cargos que no se hacía desde hacía 15 años en esa dimensión. Fuimos muy prudentes con las negociaciones paritarias. Simplificamos todo el sistema tributario: teníamos 80 tasas. Teníamos tasas sobre la fotocopia que te obligábamos a presentar. Van a quedar menos de la mitad si el Concejo aprueba el paquete que mandamos. Hay muchos ejemplos más.

Un año de gestión para Pablo Javkin

-¿Algunos sectores de Unidos no valoran todas esas medidas que enumera?

-No me importa que no lo valoren algunos sectores de Unidos. En mi vida política siempre fui un subestimado. Nos tocó generar un cambio en la ciudad después de un partido que había gobernado 30 años y nadie daba un mango. A veces hay una idea de pensar de que somos una suerte de anomalía en la ciudad. ¡No! Siempre Rosario tuvo una tradición de ruptura, una idea mucho más autónoma, mucho menos alineada con proyectos nacionales.

-Seguramente La Libertad Avanza competirá en 2025 en las elecciones de Rosario. ¿Cuál debería ser la estrategia de Unidos?

-Nosotros estamos para hacer y cuando hay que enfrentar una elección intermedia tenemos que trabajar sobre lo que hiciste, lo que estás haciendo y lo que vas a seguir haciendo. Nuestro laburo es ese. Yo no le voy a pedir el voto a la gente en una elección local pensando en lo nacional. En todo caso, sí en cómo la Nación trata o no trata a mi ciudad.

-¿Cuál es su pronóstico?

-La certidumbre electoral ya se terminó, la gente hoy es más libre para votar. Nos tocó afrontar una elección en medio de una pandemia, nos tocará el año que viene una elección en el medio de un clima de ciudad mucho mejor que tiene, la verdad, múltiples causas y donde evidentemente el gobierno nacional tratará de exponer lo que hizo y nosotros, el gobierno provincial, seguramente juntos, vamos a tratar de exponer lo que estamos haciendo. La gente elegirá. Lo bueno es que va a ser una elección a la alza. Competir para a ver quién le propone más a los rosarinos.

-En el caso de que haya reforma constitucional, ¿se ve como candidato a convencional?

-Depende. Me gustaría, pero si una convención dura meses en la ciudad de Santa Fe, es muy difícil. Un gran desafío cuando te toca estar en un lugar como este es dominar tu ego y tu orgullo. Si yo tuviera que responderte en función de los años en la vida política, de la actuación como legislador, abogado y profesor de la facultad, y…. Ahora, si lo pienso como intendente, lo veo difícil.

-¿Usted podría ser juez de la Corte Suprema de Santa Fe en 2027?

-No sé. Vi el tuit de Daniel Aleart, es un amigo, se lo agradezco. Si me lo proponen el 11 de diciembre de 2017, lo considero, pero llegué a leer que iba a haber elecciones el año que viene. Un poco lo mismo que la respuesta anterior. No me siento una persona alejada del debate jurídico, fui presidente de la Comisión de Acuerdos, pero soy intendente. No hay nada más lindo que ser intendente de esta ciudad. Poca gente tiene ese privilegio, yo lo tengo. He sido intendente y reelecto en un contexto muy difícil. Es dificilísimo, pero es algo lindo, por la pasión que a uno le genera. Hasta el 10 de diciembre de 2027 a las 10 de la mañana, que seguramente asumirá el próximo intendente, no me van a distraer. Porque la pasamos mal, eso en término personales. Yo tengo muy claro que tenemos poco tiempo para todo lo que podamos hacer y no me voy a distraer de eso.