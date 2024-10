Ahora sí: la UCR y el socialismo aceleran a fondo por la reforma constitucional en Santa Fe

Como contó Letra P más de una vez , no le sobra tiempo al oficialismo, pero la participación más fuerte en la rosca de la reforma del ministro de Gobierno, Fabián Bastía , es una garantía para toda la coalición, especialmente para el socialismo, que de alguna manera se tiene que cargar al hombro el poroteo en Diputados.

La semana pasada, Bastía y el secretario de Vinculación Institucional, Julián Galdeano , se reunieron con dos actores clave del PS en la Cámara baja, Joaquín Blanco y Rubén Galassi . Compartieron su voluntad, ganas y deseo de alcanzar en 30 días una ley de necesidad de reforma, pero también evaluaron las dificultades. No obstante, la base está: avanzar.

Bastía.jpeg

El asome de Bastía le da cuerpo a la negociación, pero no modifica de fondo la postura de la Casa Gris. El proyecto a sancionar tiene que ser impulsado por la Legislatura, no por Pullaro. Si, finalmente, no se alcanza una ley el 30 de noviembre y el radical se ve obligado a incluir el texto en extraordinarias, se verá. Por ahora se trabaja en la posibilidad de sancionar el mes próximo.