Estos sectores hicieron inocua la negociación que el Gobierno intentó hasta último momento con los mandatarios de Juntos por el Cambio, luego de romper relaciones con el cordobés Martín Llaryora . Como explicó Letra P , el lunes, los jefes de HCF y UCR, Miguel Pichetto y Rodrigo De Loredo , (quienes votaron todo con el Gbierno) le advirtieron a sus interlocutores de la Casa Rosada que no controlaban el voto de la mayoría de sus pares. El rionegrino había contabilizado un mínimo de diez rechazos a las facultades delegadas entre quienes habían aprobado el proyecto en general: seis de la Coalición Cívica y cuatro del bloque de Córdoba, que finalmente votaron a favor y desaprobaron incisos.

De Loredo garantizó sólo 18 de sus 34 para los temas centrales (facultades delegadas y privatizaciones). Los números no daban. Según el rastreo de la Casa Rosada, la rebelión radical, finalmente, fue mayor: al menos 25 de sus miembros votaron en contra alguna vez. Advertido, el jefe de bloque fue quien pidió que se votará por incisos para evitar que se cayeran artículos enteros.

¿Por qué el PRO y la Libertad Avanza pasaron a comisión la ley? Toto Caputo decidió porque después venía una fórmula de ajuste por inflación para los jubilados y es lo que no quiere el señor Caputo. Lo que Caputo y compañía quieren es que la baja del déficit pase por el hambre de… — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) February 7, 2024

El mensaje no llegó igual al jefe de LLA, Oscar Zago, y a su colega del PRO, Cristian Ritondo, quienes seguían la negociación desde el Congreso. Estaban seguros de que los dialoguistas díscolos se iban abstener y no se animarían a voltear al artículos con el kirchnerismo. No era lo que estaba pasando. Llaryora ya había dado la orden de votar en contra y durante la sesión Carrió publicó un tuit para rechazar las facultades delegadas.