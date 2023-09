Javkin: "El modelo que encabeza Monteverde le hizo muchísimo daño a Rosario"

-No, porque era una variante novedosa dentro de un espacio que no tiene ninguna novedad. Sí me sorprendió el enorme esfuerzo de Juan por negar que está ahí. Es la aventura que eligió él, yo le tengo mucho respeto pero es duro estar en un lugar donde no tenés ningún espacio en tu campaña para reconocer a qué lugar pertenecés. Pero el triunfo en la primaria no me sorprendió.

-¿Siente que su gobierno fue poco valorado?

-Lo veremos el domingo. Hay un análisis especializado que está muy concentrado en los aspectos viejos de la ciudad, pero hoy hay otra dinámica que es donde más pudimos hacer. Pasada la pandemia hubo cierta idea de la política de que todo lo que se hizo después no iba a ser reconocido. Es un error, esto se trata de hacer. No hay una lectura que tenga que ver con los hechos, hay un análisis sobre posicionamientos políticos, pero hoy la gente está más para leer los hechos. Lo digo con mucha humildad, pero también con mucha contundencia.

_MG_0148-Mejorado-NR.JPG De fondo, Raúl Alfonsin y Hermes Binner, una de las fotos que Pablo Javkin tiene en su despacho. // Foto: Indicoop

-En retrospectiva, ¿haría algo distinto de lo que hizo?

-Siempre hay cosas para corregir. No cambiaría cómo enfrentamos la pandemia y cómo ordenamos las cuentas. El municipio recuperó una capacidad de obra propia que, cuando venga un tiempo bueno, nos va a permitir no tener que afectar la lógica ordinaria del trabajo. Eso nos va a permitir, con una provincia a favor, con una nación a favor, que nos resuelvan el problema más grave de la ciudad que es la inseguridad y el segundo problema más grave, que es el de los recursos sin afectar servicios cotidianos.

-¿Qué ejes querría desarrollar en su segundo mandato?

-La tranquilidad en las calles, recuperar el perfil industrial de la ciudad. Las cosas no surgen de la nada, son ladrillo sobre ladrillo. Hay que tener en cuenta el contexto del país, saber hacer las cosas tiene tanto valor como lo que querés hacer. Aprendimos a niveles insólitos, Argentina te obliga a eso. Hicimos con viento en contra, con viento a favor vamos a llegar muy lejos. La idea de que te empuja un sueño en la Argentina de hoy, con 150% de inflación anual, es verso. Uno de los problemas que tiene la política es soñar sin raíz, eso es lo que genera un gran desencanto en la gente.

-Con Perotti empezó bien y terminó mal. ¿Cuál fue el quiebre?

-Tengo una buena relación personal con él, pero no fue una buena gobernación para Rosario, sobre todo en la seguridad. Hay obras importantes que se han gestionado, como la del acueducto, que las valoro. Ahora, estuvimos cinco meses esperando la autorización para un bono definitivo, la provincia hoy le debe $2.400 millones a Rosario, no resolvimos el fondo del conurbano. Ni hablar en términos de patrulleros. Es una cuestión de hechos y de realidad, y creo que eso es lo que hoy está en disputa. Pero lo que es muy llamativo es que los que integran la lista de Perotti lo nieguen.

-¿No fue respetuoso por demás con el gobernador?

-Digo las cosas con contundencia. No me hace falta insultar a nadie. La valoración de la gestión provincial la hacen los rosarinos y está muy clara. No somos actores, somos políticos, gobernamos, tomamos decisiones. Si vos no estás preparado para pagar el costo de las decisiones, no gobiernes. Gobernar es tomar decisiones difíciles. A mí a pelear no me va a enseñar nadie, pero no es necesario insultar para demostrarle a la gente que peleas. En un club, en una cooperadora, el que grita es el que no labura. En la política es igual: el que grita es el que no labura.

_MG_0201-Mejorado-NR.JPG "A mí a pelear no me va a enseñar nadie, pero no es necesario insultar para demostrarle a la gente que peleas". // Foto: Indicoop

-¿Y con Pullaro cómo es su relación? Fue crítico de su gestión.

-Excelente. Es una relación que lleva 33 años, siempre alrededor de un mismo espacio político, con un padre en común como Raúl Alfonsín. Las primarias tienen eso que a veces genera competencia, pero cuando Maxi fue ministro de Seguridad yo fui secretario general de la municipalidad y trabajamos juntos en lo que hoy no tenemos: trabajo multiagencial en los territorios más difíciles para pacificar. No tengo ninguna duda de que va a ser bueno para Rosario y de que vamos a trabajar juntos.

-¿Coincide con la mirada de que Unidos tiene tres socios mayoritarios: el socialismo, el PRO y la UCR?

-No nos sentimos menos y no creo que nadie tampoco nos sienta menos. Fue una decisión muy valiosa constituir Unidos, estábamos seguros de que íbamos a cambiar el ciclo político de la provincia. Ahora tenemos que aprender, si nos toca gobernar, cómo lo sostenemos. Es muy claro cómo se presenta Unidos frente a esta elección general y cómo se presenta Juntos Avancemos: no se nombran, no van juntos a los actos. ¿Cómo van a gobernar? Nosotros hemos mostrado una madurez que creo va a ser premiada el domingo y que es lo que se necesita para ser un buen gobierno.

-Se lo acusó de girar a la derecha.

-Tuvimos un abuso de taras ideológicas en la Argentina. “Javkin es punitivista”. Que desde la cárcel de Rawson un tipo enfrentado con otro preso de la cárcel de Ezeiza te haga balear una escuela, ¿en qué marco ideológico lo justificás? ¿Cómo pueden tener cara de hablar de los sectores vulnerables si dejan que dentro de esos sectores maten a un pibe? Son taras ideológicas que impiden que el estado le resuelva el problema al que lo necesita. Cuando rompés esos prejuicios gobernás como tenés que gobernar. Lo que no podés hacer es no elegir, creer que no vas a pagar costos. Eso no existe.

-¿CREO aspira a formar parte del gabinete de Pullaro?

-Vamos a trabajar juntos. Pasada la elección nos sentaremos a ver cuál es la mejor manera. Primero será coordinar políticas a nivel provincial y municipal. Si después eso implica coordinar equipos… nos conocemos, conocemos mucho nuestros equipos, tenemos una mirada en común también. Dependerá de lo que necesite Maxi y de lo que considere que podamos aportar.

_MG_0144-Mejorado-NR.JPG Pablo Javkin en el Palacio de los Leones. // Foto: Indicoop

-¿Y viceversa?¿Abriría su gabinete?

-También. Todo depende de cómo focalizás o no las políticas en términos de quién toma la responsabilidad. Queremos más responsabilidades en la ciudad. ¿Cómo las tomás? A veces es participando del ejercicio de la estructura provincial o a veces es al revés. Vamos a tener tres meses muy importantes, si todo sale como pensamos, para trabajar juntos en una transición que integre los equipos independientemente de cómo se dé esa integración.

-Recibió el apoyo de Patricia Bullrich y de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Ya se puede decir que es un orgánico de Juntos por el Cambio?

-CREO no integra la alianza. Recibimos un apoyo y acompañamos la idea de que en la Argentina tiene que haber un cambio. Rosario es la ciudad del país que más necesita que se la priorice para resolver un delito federal como es el narcotráfico. Todos los apoyos que tengan que ver con comprometerse a eso, bienvenido sean. Lo siento más en términos de gestión política, como también te reconozco que desde que el ministro de Transporte es rosarino nos fue mejor (NdR: Diego Giuliano). Uno de los grandes desafíos que tenemos es que la ciudad recupere su poder de lobby.

-¿Cómo vio la elección nacional?

-Rara, pero previsible. Era evidente que en la primaria iba a primar el enojo y hay un voto muy marcado en ese sentido, sobre todo en algunos sectores sociales que no son los que naturalmente expresaban la bronca. A la gente no le alcanza para morfar, para las cuestiones básicas, entonces expresa su emoción, y está claro que eso no se va a expresar en el oficialismo y va a quedar más claro aún en octubre. Seguramente después tendremos un balottage para definir cuál es el mejor camino de cambio.

-Si el ballotage es entre Sergio Massa y Javier Milei, ¿a quién vota?

-Sinceramente no veo que, en un escenario de 12% de inflación mensual, el ballotage sea ese, no veo a la Argentina ratificando ese camino, la veo dispuesta a cambiarlo. Después se discutirá cómo, pero veo un escenario de cambio sin dudas.

-Infiero que en ese escenario hipotético que ve muy difícil que se dé, eligiría a Milei

-No, porque sería conceder una respuesta sobre una hipótesis que no es real. Si se da esa hipótesis, me lo preguntás en ese momento. Pero todos construimos para un escenario, que es ganar a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local. Dejame primero ganar a mí, que gane Maximiliano y después vamos por la pelea nacional.