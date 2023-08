Debate Javkin-Monteverde: el "hijo de Rosario", los fantasmas y ¿el candidato K?

A 15 días de las elecciones, Juan Monteverde y Pablo Javkin levantaron la temperatura de una campaña electoral que venía tibia en el debate organizado por Canal 3. Sentados frente a frente, con el periodista Sergio Roullier como moderador, los únicos postulantes a la intendencia de Rosario expusieron sus propuestas y discutieron por algo más de una hora en un tono que, si bien no faltaron las críticas directas, no tuvo golpes por debajo del cinturón.

Los candidatos insistieron en su narrativa. Con el objetivo de revalorizar su gestión , Javkin destacó hitos que su administración al frente del Palacio de los Leones, donde gobernó “con todo en contra”. Además, reiteró en varias oportunidades que integra un frente con el radical Maximiliano Pullaro y la socialista Clara García , con quienes busca identificarse políticamente. Durante el debate, no abandonó el rosarinismo, ese idioma que tan bien habla y que tanto le sirvió para interpelar al electorado en el pasado: “Soy hijo de Rosario”, llegó a decir.

Por su parte, la estrategia de Monteverde fue clara y estuvo servida desde que la elección se transformó en un ballotage: continuidad versus cambio . “Represento al 80% de la ciudad que quieren que cambien las cosas”, repitió el candidato de Juntos Avancemos. Su objetivo: enumerar propuestas y municipalizar la campaña , centrándose en los puntos débiles de la gestión de Javkin. Para interpelar al electorado de centro, apeló a mencionar a Hermes Binner y Héctor Cavallero , dos exintendentes que no fueron de su espacio político, pero que son bien recordados por los rosarinos.

Previendo que el intendente buscaría encerrarlo en el kirchnerismo, Monteverde comenzó el debate explicando por qué decidió unirse al peronismo. Sin embargo, no insistió con esa explicación -”estamos juntando lo mejor de distintas tradiciones políticas”- y prefirió, ante cada embate de Javkin, responder que no representa a ningún partido político y sí “al 80% que quiere un cambio”. “Estás peleandote con fantasmas, Pablo”, le dijo en un momento. “Aníbal Fernández y Cristina Kirchner no son fantasmas”, le devolvió Javkin.