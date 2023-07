Pullaro y Javkin, unidos por necesidad y urgencia

No fue fácil la convivencia entre Pullaro y Javkin. Pero no en la campaña, no lo fue desde que Omar Perotti accedió a la Casa Gris. Necesitado de fondos y asistencia, el alcalde, desde entonces, concretó un perfil dialoguista y acuerdista con el gobernador. Pullaro, en cambio, fue un fighter desde el vamos con el rafaelino.