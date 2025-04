Otra semana aciaga para Javier Milei

La erosión de la figura presidencial fue consecuencia de una sucesión de errores no forzados: el discurso en Davos, el Libragate y el reciente furcio por Malvinas . Influyó, también, el estancamiento de la inflación, pero la baja de la imagen no sería tan abrupta si Milei no tuviera como costumbre pegarse tiros en los pies.

Llaryora decidió el lunes romper con el Presidente y habilitar la investigación por la cristoestafa, luego de repasar los sondeos y recibir una presión de exreferentes de Juntos por el Cambio de Córdoba que no tienen destino. Es entendible: no entran todos los potenciales aliados del Gobierno en una sola boleta. El antecesor del gobernador, Juan Schiaretti , había dejado su marca el jueves anterior, cuando su esposa, la senadora Alejandra Vigo , rechazó los pliegos para la Corte Suprema.

Llaryora fue el único responsable de una derrota legislativa que Milei no tenía en sus planes . Le ordenó a su tropa dar cuórum sobre la hora. El titular de la cámara baja, Martín Menem , lo supo en labor parlamentaria y entendió que había perdido el control del Palacio, con uno de los temas más sensibles para el Presidente.

El riojano había advertido a su tropa que mucho más no podía hacer: que ya se había gastado toda la pólvora en blindar el DNU del FMI y lo que sigue es resistir, como sea. Además, tenía el dato del acuerdo con el Fondo que se anunció este viernes y se convirtió en la esperanza a mediano a plazo de la Casa Rosada para estabilizar la economía y volver a controlar la agenda.

Investigar a Javier Milei

Llaryora se les escapó a todos: Guillermo Francos, esta vez, tampoco la vio venir. La versión libertaria es que el gobernador fue presionado por la diputada Alejandra Torres para acelerar su reforma jubilatoria, cuyo debate se habilitó en la sesión. Aseguran que cuando se vuelva a abrir el recinto, Córdoba será otra vez una provincia aliada.

Esa lectura cobró vida este viernes por la noche, cuando la oposición que habilitó la comisión investigadora desactivó la idea de citar a una sesión para el 22 de abril y definir la integración, que se convirtió en motivo de feroz disputa, con Menem jugando todas sus cartas.

Sólo en el recinto y con la misma mayoría que el martes pasado es posible garantizar que el riojano no termine bloqueando la comisión y la investigación del caso $Libra quede en el olvido. Son tiempos líquidos: por las oscilaciones de la tropa cordobesa, esa mayoría ya no existe y por eso la pelea por los miembros de la comisión se dirime en los escritorios.

DSC_3187.JPG Martín Menem, con Lule Menem y Adrián Pagán.

Menem fue a todo o nada. Leyó en detalle el método extravagante que usó la oposición para repartir los cupos en la comisión, diseñado pura y exclusivamente para que ninguna fuerza que quiere acorralar a Milei quedara afuera. Ni el frente de izquierda, que con cinco miembros nunca tiene lugar en las comisiones. Las otras bancadas que conforman la fusión anti-MIlei son Unión por la Patria, Encuentro Federal (que integran los cordobeses), Coalición Cívica y Democracia Para Siempre (UCR crítica).

Con un reglamento tan abierto y una fecha de caducidad para presentar candidatos, Menem armó un plan para bloquear la comisión: habilitó la creación y ampliación de nuevos bloques para que esa rosca sea la que defina quienes pueden investigar $LIBRA. Este viernes hubo revoleo de resoluciones, con fusiones y ampliaciones de casi todas las fuerzas. Un cartoneo universitario en plena Cámara de Diputados.

El riojano se adjudica ganador de esa contienda: en el peor de los casos, según sus cuentas, la comisión quedará empatada, con 14 miembros dispuestos a acorralar a Milei y la misma cantidad decidida a defenderlo. Estos últimos serían LLA, PRO (con aliados), las dos UCR (oficial y violeta) e Innovación Federal (partidos provinciales).

Si nadie cruza el cerco, con un empate no habría chances de elegir autoridades y la comisión podría quedar bloqueada. Es el verdadero objetivo de Menem, siempre en contacto con Karina Milei. En la oposición dura contraatacan: señalan que cualquier comisión puede funcionar con un tercio de los integrantes. También una investigadora.

El futuro de la comisión

Un virtual empate es festejo para el oficialismo, porque además de no tener autoridades, no habría cómo votar una citación de testigos, clave para que funcione la investigación en los tres meses de plazo que estableció la resolución. Si el tiempo pasa, el Gobierno festeja. Por eso es tan importante para la oposición dominar el plantel investigador. Hay pases de factura: algunos bloques creen que deberían haberse votado los vocales con nombre y apellido en el recinto, en vez de confiar en la escritura creativa.

El ajedrez fue total y demostró que para Milei, una pesquisa legislativa sobre el caso $LIBRA puede arruinarle el año. Menem gastó todas las balas. Logró que el sexteto de radicales cercanos a LLA armara un nuevo bloque. Hubo un intento para que los otros 14 radicales también se dividieran y sumaron otro vocal más en la comisión. El jefe de la bancada, Rodrigo De Loredo, prefirió no ir tan lejos, aunque no habría que descartarlo.

El riojano, además, buscaba unir a partidos provinciales para agregar presencia: según el reglamento de la comisión investigadora, con un plantel de cinco miembros, un bloque suma dos investigadores de las cripto. Las ecuaciones posibles son infinitas.

En la alianza anti-Milei no hubo un estrategia unificada para resistir . EF le pidió a Menem ignorar el reacomodamiento de las bancadas, en una nota que citó el fallo de la Corte que bloqueó en 2022 una jugada de Cristina Fernández de Kirchner para tener más integrantes en el Consejo de la Magistratura, con una virtual división del bloque del Senado.

UP no quiso prenderse en esa denuncia y prefirió jugar con las reglas de Menem: sumó dos de sus miembros a un interbloque con la izquierda. Cada sector hacía sus cuentas sin saber bien la jugada del otro. Una disputa a ciegas, casi enfermiza.

La integración final de la comisión debería definirse el martes, para que el miércoles 23 se realice la reunión constitutiva. Inevitablemente, habrá impugnaciones que podrían complicarlo todo.

En la oposición siguieron de cerca el cierre de mesa de entradas de este viernes en Diputados y no reconocerán ningún documento que haya ingresado después de las 20. Innovación Federal, por caso, no filtró sus nombres. La UCR tenía elegidos tres y nunca informó cuál salía con la escisión de los violetas.

Tiempo de banquillo

Lo que vienen son dos semanas de guerra fría y caliente por el caso $LIBRA. Para el miércoles hay citada una sesión especial para que Francos brinde su informe de gestión.

Estaba prevista desde antes de la interpelación al funcionario, que será el 22. En la Casa Rosada quieren que Francos vaya una sola vez al Congreso y quizá el 16 el recinto queda vacío. De todos modos, la Constitución obliga al jefe de Gabinete a exponer sobre la marcha de Gobierno. Si no va está semana debería ir a fin de mes.

Las interpelaciones serán una novedad en este siglo: desde 1996 que no se sientan funcionarios en el Congreso a dar explicaciones. La última vez fue en el Senado, cuando Domingo Cavallo expuso su disputa con el empresario Alfredo Yabrán.

No hay ni registros fílmicos que permitan a los diputados saber cómo proceder. Será toda una aventura. Francos no podrá faltar porque su cargo depende del Congreso, que puede echarlo cuando quiera.

Miguel Pichetto, Oscar Carreño e Ignacio García Aresca; Cristian Ritondo y Diego Santilli Miguel Pichetto, Oscar Carreño e Ignacio García Aresca (Hacemos Coalición Federal), hablan con Cristian Ritondo y Diego Santilli (PRO). Serán decisivos en el debate de la reforma fiscal.

En cambio, podrían ausentarse los otros funcionarios interpelados: Mariano Cúneo Libarona (ministro de justicia), Toto Caputo (Economía) y Roberto Silva (titular de la CNV). El artículo 71 de la Constitución no establece sanciones si no asisten, aunque no faltarán planteos judiciales.

En el Congreso, este fin de semana, se rumoreaba que Caputo estaría dispuesto a renunciar si estaba obligado a enfrentar una interpelación en el recinto. El parlamento lo asusta: ni siquiera quiso presentar el Presupuesto 2025.

La rosca por las interpelaciones tuvo datos curiosos. Las figuras de Encuentro Federal, como Nicolás Massot y Oscar Carreño, querían que Karina Milei estuviera en la lista. También UP, pero no así la Coalición Cívica. “La tenemos denunciada en la justicia. No va a venir”, repetían los laderos de Elisa Carrió.

La secretaria general podía excusarse de asistir porque no es ministra, al igual que el portavoz Manuel Adorni, que a último momento fue sacado de la lista por pedido de Unión por la Patria.

El motivo es que en el peronismo creen que Adorni podría lucirse en el recinto y sumar votos para la elección porteña, donde tienen expectativa de un triunfo de Leandro Santoro. Eso sí: Karina Milei y Adorni tienen todas las fichas para ser citados a la comisión investigadora, junto a los supuestos empresarios que lanzaron la fallida criptomoneda. También sería convocado el fiscal Eduardo Taiano, que por ahora pisa la causa. La presión legislativa podría hacerlo trabajar. Por eso, Menem está dispuesto a todo para que la comisión no funcione.

¿Sale Ficha limpia?

En el Senado el oficialismo acusó recibo del papelón de haber perdido la votación de los candidatos a jueces de la Corte, un hecho inédito. El miércoles, como había anticipado Letra P, fue necesario suspender la sesión que iba a tratar Ficha limpia. No estaban los votos. Una vez más, hubo fuertes cruces entre La Libertad Avanza y sus potenciales aliados. Hace mucho que no se respetan. En la UCR y el PRO le recriminaron a los libertarios haber citado a una sesión sin temer garantías de un triunfo.

El radicalismo y el macrismo sospechan que en LLA no advirtieron un detalle crucial: al ser una reforma electoral, Ficha limpia se cae si no tiene 37 votos en el recinto, la mitad más uno de las bancas. O sea, si había 36 a favor y dos en contra, se perdía la aprobación de Diputados.

La diputada del PRO Silvia Lospennato, candidata en la Ciudad y promotora del proyecto, se preparó para sumar un eventual papelon libertario a la campaña porteña. Otra vez estalló la crisis entre Santiago Caputo y Victoria Villarruel. Es una guerra en la que sólo gana el peronismo y ni siquiera sabe cómo capitalizarlo.

Caputo pidió al jefe de LLA Ezequiel Atauche que levantara la sesión, pero querían firmas de los aliados para que el documento no se use en campaña. El PRO cedió al final del día. El bloque de Santa Cruz (Natalia Gadano y José María Carambia) esperan que avance su proyecto de promoción de hidrocarburos para sentarse a sesionar.

Aun así, el miércoles, la dupla austral envío una nota para pedir que se hiciera labor parlamentaria y el 24 están dispuesto a sancionar Ficha limpia. Necesitaban mostrar sus dientes, en una cámara que no tiene brújula. Y no parece fácil que la encuentre.