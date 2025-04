Libragate: la comisión investigadora citará a Karina Milei, Adorni y al fiscal Taiano

La comisión se constituirá el miércoles 23 , funcionará durante tres meses, tendrá 24 miembros y la presidencia le corresponde al bloque más grande, que es Unión por la Patria. Para que Martín Menem no frene el trámite, el recinto instruyó al titular de la cámara baja a constituirla no antes del miércoles 16.

Hay opositores que no tienen grandes expectativas en acorralar funcionarios: creen que la mayoría de los miembros del gabinete se excusarán de participar, incluida la secretaria general, por estar siendo parte de una causa judicial. Es la razón por la cual la Coalición Cívica no quería incluir a estos funcionarios en las citaciones. Taiano sí podría asistir, aunque no puede anticipar detalles de la pesquisa.

Karina Milei, al banquillo

La comisión tendrá tres meses para emitir un informe, que llegaría en julio, justo antes de la presentación de las listas.

Las audiencias deben cumplir dos objetivos. Uno es "investigar la sucesión de hechos vinculados a la promoción y difusión de la criptomoneda $LIBRA, que derivaron en una estafa con pérdidas millonarias por parte de actores locales".

La otra misión de la comisión es determinar el grado de participación y "la responsabilidad política de Javier Milei, Karina Milei, Manuel Adorni, Luis Caputo, como también la de todos los ministros y funcionarios públicos involucrados en el caso". Es por eso que la hermana del Presidente y el vocero tienen todas las fichas para ser citados.

adorni 2.jfif Karina Milei, Manuel Adorni y Pilar Ramírez.

Caputo es uno de los funcionarios que fue llamado a una interpelación en el recinto de la Cámara de Diputados el martes 22, aunque en la oposición reconocen no tener claro qué harán si decide no ir. Es que el artículo 71 de la Constitución establece que las cámaras del Congreso pueden convocar a ministros, pero no fija sanciones si no concurren.

En las comisiones investigadoras no hay nadie obligado a asistir, aunque la inasistencia puede motivar a los miembros a buscar información que no sea del agrado de las personas que se hayan negado a declarar.

Recién cuando comiencen las reuniones se definirá si también es citado el empresario Mauricio Novelli, promotor de la criptomoneda y asesor en estos temas de Karina Milei, quien visitó tres veces la Quinta de Olivos el año pasado.

Distinto es el caso del jefe de Gabinete, a quien el Congreso puede remover mediante una moción de censura. Es por eso que los bloques que forzaron la sesión de este martes insistieron con la interpelación de Guillermo Francos y se negaron a que concentre sus explicaciones sobre el caso $LIBRA en el informe de gestión, previsto para el 16 de abril.

Francos irá al recinto seis días antes que la fecha de interpelación, que tiene como último antecedente 1996, cuando Domingo Cavallo asistió al Senado para responder preguntas sobre el caso del fallecido empresario Alfredo Yabrán.

Las atribuciones de la comisión

La comisión tendrá amplias atribuciones y competencias, como "remitir oficios y solicitar informes, documentos y antecedentes que sean relevantes al objeto de la investigación a entes públicos o privados, incluyendo órganos nacionales y provinciales".

Se podrán convocar a funcionarios públicos y terceros interesados, como también tomar declaraciones testimoniales, que deben ser prestadas con la presencia de al menos tres miembros de la comisión.

También quienes la integren puede recibir denuncias escritas u orales o recabar información de organismos públicos nacionales y provinciales; universidades y estudios técnicos. Como parte de la investigación, los miembros de la Comisión podrán informar a "autoridades competentes el incumplimiento, resistencia".

Un dato llamativo del proyecto aprobado es que permite a la comisión solicitar la colaboración de organismos internacionales relacionados "con la lucha contra la corrupción, los activos financieros y las monedas digitales". Tal vez sean los primeros convocados.