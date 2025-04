Ficha limpia: La Libertad Avanza tuvo que levantar la sesión porque no tenía los votos para aprobarla

El motivo fue que, como anticipó Letra P , no había un consenso para la sanción, por la resistencia del bloque de Santa Cruz. Por tratarse de un proyecto que requiere mayoría agravada (la mitad más uno del recinto, sin importar cuantas bancas haya ocupadas), si no se junta el número mágico de 37 votos, puede ser rechazado con una mínima presencia de Unión por la Patria.

Con ese riesgo latente, el oficialismo tomó la decisión de suspender la sesión recién el martes. La resolución se publicó a la noche porque hubo varias idas y vueltas entre los bloques de la oposición dialoguista que se negaban a suscribir el pedido oficial para no abrir el recinto.

Si bien alcanzaba con sus firmas, por ser la fuerza convocante, La Libertad Avanza no quería dejar registro de esa solicitud y perdió auxilio en otras fuerzas hasta que lo consiguió.

El pedido de suspensión, finalmente, tuvo la firma de los miembros de La Libertad Avanza y de los jefes de la UCR ( Eduardo Vischi ), Alfredo De Angeli (PRO); Carlos Espínola y Juan Carlos Romero (Provincias Unidas). La nota tardó en oficializarse porque algunos bloques opositores se resistían a suscribir la suspensión. "Ellos convocaron; que ellos la bajen. Y si no están los votos se caerá", repetían los voceros del partido centenario, que finalmente cedieron.

Ficha limpia, en veremos

El pedido de suspensión de la sesión finalmente tuvo las rúbricas de todas las bancas de la oposición dialoguista. Fue gestionado por el secretario legislativo del Senado, Agustín Giustinian, mano derecha de Victoria Villarruel.

Desde sus despachos, en Unión por la Patria seguían incrédulos la discusión. Es que como la citación incluía el proyecto para darle un aporte de 200 mil millones de pesos a Bahía Blanca, el peronismo tenía la opción de sancionarlo luego de rechazar Ficha limpia. El oficialismo reaccionó a tiempo para evitar ese desenlace.

Como explicó este medio, hay un máximo de 36 votos para Ficha Limpia, porque la dupla de Santa Cruz (José María Carambia y Natalia Gadano) no quiere pisar el recinto hasta que no se ponga en consideración un proyecto para promover la explotación de petróleo convencional. La iniciativa la negocian con el vicejefe de Gabinete, José Rolandi. Todavía no tiene agenda en la cámara alta.

El proyecto de ley, que ya fue aprobado por Diputados, fue aplazado por solicitud del oficialismo y de los bloques dialoguistas pic.twitter.com/pzs9LpfwOE — LETRA P (@Letra_P) April 9, 2025

Lo que el oficialismo advirtió tarde es que, sin 37 votos, un proyecto electoral puede caerse y eliminar la aprobación en la otra cámara. Fue por eso que el viernes, cuando supo de la citación, la diputada del PRO Silvia Lospennato, autora del texto original de Ficha limpia y candidata a legisladora en la ciudad, a través de las redes sociales le pidió a Villarruel que, si no tiene los votos para la sesión, no abriera el recinto.

Como la mayoría de la cámara alta nunca estuvo, este miércoles también intervino la Casa Rosada, que tiene como operador en el Senado a Santiago Caputo. Desde ese edificio dejaron trascender que si Ficha limpia se caía, la responsabilidad era de los bloques que mantenían una sesión en minoría. Fue otro mensaje a Villarruel.

Sin fecha

La nota que recibió Villarruel con el pedido de suspensión no tiene una fecha pedida para la convocatoria, lo que confirma que, en verdad, los votos para sancionar el proyecto no están.

Las autoridades de los bloques justifican su pedido para no abrir el recinto este miércoles en "los inconvenientes que puedan generar las acciones que lleven adelante las asociaciones gremiales y siendo que se requiere una mayoría calificada para la aprobación, podría ponerse en riesgo que la misma se concrete".

El texto pide a la vicepresidenta que solicite "una nueva fecha que sea adecuada". Cabe recordar que el bloque LLA fue el que pidió la sesión de Ficha limpia, sin día y hora, en una nota que le envió hace 20 días a la titular del Senado. El jueves de la semana pasada, cuando Villarruel ocupaba la presidencia por el viaje de Javier Milei, su reemplazo, Bartolomé Abdala, fue quien citó la sesión de este miércoles. Hubo que suspenderla.