Javier Milei y Malvinas: a un solo paso de reconocer la autodeterminación de los kelpers

Lo de "votar con los pies" se vincula con el libertarismo que profesa el mandatario y se refiere a la capacidad de la gente de elegir, trasladándose a donde se pagan menos impuestos y el Estado interfiere menos en la vida de los individuos. Sin embargo, ningún diplomático de carrera pudo haber escrito algo semejante, conciente de que la reivindicación argentina no es resorte de esa población.

Va de suyo que cualquier posibilidad de recuperación de las islas debería involucrar una negociación que contemple los "intereses" de los isleños, pero no de sus "deseos ", tal la posición tradicional de nuestra diplomacia.

Javier Milei se abraza a la postura británica

Resulta peligroso y erosivo para el reclamo que demanda la Constitución Nacional que el Presidente hable de un "voto" de los kelpers como condición para una recuperación; queda así riesgosamente cerca de abrazar la postura británica, no la argentina.

milei malvinas 2.jpg

Resulta inadmisible que una población implantada por la fuerza, en base a una conquista violenta, pueda reclamar la potestad de decidir sobre un territorio usurpado. Así lo considera el grueso de la comunidad internacional respecto de los territorios palestinos ocupados por Israel, los ucranianos invadidos por Rusia y también por Malvinas. Lo último era así por lo menos hasta que el gobierno de extrema derecha cambió la tradición diplomática del país y la alineó, justamente, con Israel y Estados Unidos, arriesgando la pérdida de apoyos valiosos para la causa nacional.

De Malvinas a Estados Unidos

En ese sentido, resulta curioso que, tras su participación en el breve acto oficial de este miércoles por la mañana, el jefe de Estado viaje a la residencia privada de Donald Trump en Mar-a-Lago (Florida) para recibir el premio Make America Great Again. Se supone que el presidente de la Argentina busca engrandecer a su país, no a los Estados Unidos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1907414893768134869&partner=&hide_thread=false #2DeAbril En su homenaje a los caídos en Malvinas, Milei criticó a artistas por "hacer recitales de cuarta", al cine argentino y a las empresas del Estado: "Nosotros hemos venido a recuperar la palabra soberanía" pic.twitter.com/XtatfVi2Fy — LETRA P (@Letra_P) April 2, 2025

La Argentina tiene derecho a reclamar la soberanía de Malvinas debido a que su pérdida fue producto de un acto de fuerza, una usurpación. En ese sentido, la población actual del archipiélago, más pequeña que la guarnición militar que la protege, fue implantada. De hecho, está compuesta por ciudadanos británicos, súbditos de la Corona. La conquista no da derechos, a menos que la contraparte decida reconocerlos voluntariamente.

Las Fuerzas Armadas en el discurso presidencial

El formal y desangelado discurso de Milei tuvo otras máculas, acaso menores. Sus diatribas contra la "casta política" y contra el Estado que deja de ejercer la soberanía cuando, en lugar de atender la función esencial de ejercer la defensa territorial, financia "la industria cinematográfica y recitales de cuarta", supuso una partidización de algo que, se supone, trasciende esa lógica. Una vez más, la construcción política de cabotaje se impone por sobre el interés nacional.

militares Malvinas.jpg

Además, algo falla en su razonamiento. Si las Fuerzas Armadas son el único sinónimo de soberanía –y no las políticas oficiales que incentivan la cultura nacional–, debería pensarse que la vía que imagina el Gobierno para volver a Malvinas sería la armada. Sin embargo, claro, eso no es así; de hecho, la postura del mandatario anarcocapitalista ya parece alinearse con la de su admirada Margaret Thatcher y establece que la pérdida del archipiélago es culpa argentina y no británica.