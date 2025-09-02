Ocho elecciones en Buenos Aires: el peronismo no tendrá cierre de campaña unificado

A cuatro días de que finalice la campaña en la provincia de Buenos Aires, Fuerza Patria no tiene definida la agenda de actividades para los últimos días. Lo que está confirmado es que no habrá acto de cierre unificado y no habría tampoco una foto conjunta de las principales figuras de la coalición, Axel Kicillof , Máximo Kirchner y Sergio Massa .

No es de extrañar: desde el cierre de listas no hubo campaña conjunta ni se mostraron juntos. Hasta el cierre de esta nota, el peronismo no tenía definiciones. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco , adelantó las actividades de este martes y dijo que el resto de la agenda “está en construcción”. En otras tribus hay incertidumbre respecto al cierre.

Lo que está descartado por todas las tribus es que vaya a haber un cierre provincial con los principales dirigentes, candidatos y candidatas de todas las secciones electorales, como sí hará La Libertad Avanza con un acto que encabezará Javier Milei el miércoles en Moreno.

“Un solo acto no va a haber. Vamos a estar haciendo recorridas por varios distritos: este lunes en el plenario del Movimiento Evita en Florencio Varela y el martes en San Martín. El resto todavía no está definido”, informaron fuentes de al Casa de Gobieno.

Durante toda la campaña no hubo una sola foto de los principales referentes de cada tribu juntos. Kicillof, Massa y Kirchner hicieron cada uno su camino. El gobernador recorrió la provincia, Kirchner tuvo algunas apariciones puntuales como en la inauguración de un polideportivo en Quilmes y Massa apareció por primera vez de campaña con visitas a Junín, Baradero, San Martín y San Vicente, a las que sumará algunas apariciones más durante esta semana .

Algo parecido pasó con las figuras de cada sector que integran las listas. Hubo pocas ocasiones donde se los vio a todos juntos haciendo campaña. Por ejemplo, en la Tercera sección hubo una campaña de Kicillof con Verónica Magario y Mariano Cascallares, y otra de los dirigentes de La Cámpora Facundo Tignanelli y Mendoza.

Verónica Magario Axel Kicillof Mariano Cascallares

Gabriel Katopodis tiene cierre en la Primera

Lo que sí está confirmado es el cierre de campaña en la Primera sección. Gabriel Katopodis jugará de local con un acto en el marco del día de la Industria en San Martín. Estarán el gobernador, los miembros de la lista seccional, intendentes de la región, y candidatos a concejales de los distritos donde no gobierna el peronismo.

El encuentro será este martes a las 17 horas en el Centro Miguelete. Estarán presentes, además, empresarios industriales y pymes, dirigentes de diferentes cámaras, sindicatos, rectores de universidades, representantes del INTI, INTA, CONICET y miembros del gabinete bonaerense.

También estará Massa, quien apareció en la campaña recién el pasado fin de semana. Cabe recordar que, pese al perfil bajo que tuvo durante la campaña, Malena Galmarini es la segunda candidata a senadora en la lista de la Primera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/gkatopodis/status/1961926616231112962&partner=&hide_thread=false Junto a @SergioMassa, @MalenaGalmarini, @fmoreiraok y @nancycappelloni compartimos una tarde con jubiladas y jubilados en el Club Las Heras de #SanMartín.



Milei tomó la decisión de ajustar a los más débiles y eso es lo que queremos frenar el 7 de septiembre.



La boleta celeste… pic.twitter.com/DvZFHB0nuP — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) August 30, 2025

Letra P consultó con diferentes fuentes y, al menos hasta el momento, no hay planificado un cierre de campaña para la Tercera sección electoral. La segunda en tamaño de electores y el bastión del peronismo.

Kicillof concentrado en el conurbano

Aunque todavía no confirman cuál será la agenda, cerca del gobernador aseguran que las actividades para los últimos días estarán concentradas en las dos secciones del conurbano (Primera y Tercera) y la Octava, que es La Plata, donde el peronismo cree que está cabeza a cabeza en un empate técnico con La Libertad Avanza.

Mientras tanto, en los distritos los intendentes e intendentas están organizando sus propios cierres de campaña en línea con la estrategia localista que desarrollaron la mayoría de ellos desde el cierre de listas.