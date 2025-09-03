PONE LA PAVA

Axel Kicillof vuelve a tomar mate con vecinos para el cierre de campaña en la Octava sección

Será este jueves en la plaza Islas Malvinas de La Plata junto a Alak. Antes estará en dos distritos grandes del conurbano: Merlo y Lomas de Zamora.

Letra P | Macarena Ramírez
Axel Kicillof vuelve a las mateadas para el cierre de campaña bonaerense

Axel Kicillof recurrió a una vieja y conocida estrategia electoral suya: la mateada en plazas como herramienta de campaña. Así será su cierre: un encuentro con militancia, vecinos y vecinas de la Octava sección en la plaza Malvinas Argentinas de La Plata junto al intendente Julio Alak y los candidatos y candidatas de la sección.

La última vez que estuvo ahí y bajo el mismo formato fue en diciembre del año pasado cuando lanzó una frase que fue el puntapié inicial del armado que después desplegó de cara a las elecciones legislativas de este año: “Tengo la obligación de ponerme al hombro la construcción de un espacio que represente una alternativa para el futuro”, dijo.

El cierre de Axel Kicillof en La Plata

Las actividades de cierre de campaña de Fuerza Patria se definieron a último momento y como contó Letra P, el peronismo no tendrá un cierre provincial con todos los sectores internos. En cambio, el gobernador decidió volver a las mateadas, una vieja y conocida estrategia que le rindió frutos en la campaña a de 2019.

La convocatoria está hecha para este jueves a las 17 horas en la plaza Malvinas Argentinas, ubicada en Calle 20 y 51 de la ciudad de La Plata. “Charla con vecinos, música y mate. Cierre de campaña”, dice el flyer que comenzó a circular en las últimas horas.

Cierre de campaña en La Plata

No es de extrañar que Kicillof haya elegido La Plata para cerrar la campaña. El gobernador apuntaló la gestión alakista, lo que generó incluso algunos roces que quedaron expuestos cuando Máximo Kirchner reclamó para Quilmes los mismos recursos que el gobierno provincial destina a la Ciudad Capital. Según fuentes de la sección el peronismo está en un cabeza a cabeza con La Libertad Avanza que lleva de candidato a Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial.

Dos grandes del conurbano

Antes de ir a La Plata Kicillof estará también de recorrida por dos de los municipios más populosos del conurbano bonaerense, uno de la Primera y otro de la Tercera. Por la mañana estará en Merlo, junto al intendente Gustavo Menéndez, donde participará de la 7° Edición de la Expo de la Industria y la Producción "Hecho en Merlo, Hecho con orgullo".

Al mediodía se trasladará a Lomas de Zamora, donde junto al intendente Federico Otermin va a recorrer una obra de una escuela de educación especial, y tendrá un intercambio con la comunidad educativa.

Este miércoles Kicillof tiene previsto además participar de una actividad de campaña con la cúpula del Frente Renovador. Estará por la tarde en Tigre junto a Sergio Massa, Malena Galmarini, Sebastián Galmarini y los candidatos y candidatas locales en una charla con vecinos, vecinas y militantes. El martes, estuvo en el cierre seccional de la Primera en el marco del Día de la Industria, una actividad de la que también participó el tigrense, que activó su presencia en la última semana de campaña.

