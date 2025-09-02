Elisa Carrió vs. Angelici: los impuestos a las apuestas online se cuelan en la discusión del Presupuesto porteño

Siguiendo la línea de Elisa Carrió , los legisladores porteños de la Coalición Cívica, Facundo del Gaiso y Hernán Reyes , sacudieron la primera reunión del debate para el Presupuesto 2026 de la Ciudad de Buenos Aires con una propuesta explosiva: duplicar la alícuota de Ingresos Brutos que pagan las empresas de apuestas online, un negocio ligado al histórico aliado del oficialismo, local Daniel Angelici .

Tras meses de parálisis, la Legislatura porteña comenzó a moverse hacia el tramo final del año, con la discusión del Presupuesto 2026 como tema central —si no el único— de la agenda. Con la mirada puesta en el 30 de septiembre, fecha límite constitucional para que el Ejecutivo envíe el proyecto, esta semana arrancaron las reuniones de comisión que van a marcar el pulso de la negociación.

Como muestra de la diáspora que dejó la implosión de Juntos por el Cambio —y de la suerte de paritaria a cielo abierto que se respirará en la Legislatura hasta noviembre—, Del Gaiso y Reyes hicieron punta en la primera reunión reclamando un tratamiento más severo para las plataformas de apuestas.

Conscientes de la debilidad parlamentaria del oficialismo, los diputados de la CC plantearon en la comisión de Presupuesto y Hacienda modificar la tasa de Ingresos Brutos que tributan las apuestas online, un sector ligado al archirrival de Carrió, a quien denunció en reiteradas ocasiones, incluso en la época de Cambiemos.

La designación como integrante del Consejo de la Magistratura de una persona que representa los intereses y negocios de Daniel Angelici y el juego es una violacion a la República y al modelo de justicia que se pretende llevar como bandera. Es imprescindible que recapaciten.

El movimiento fue leído como un tiro por elevación de Carrió, o al menos un aviso, a Jorge Macri. Tras la derrota de mayo que dejó al macrismo en tercer lugar, el jefe de Gobierno profundizó su relación con el dirigente radical, uno de los pocos que todavía mueven resortes de poder en la Ciudad.

En los pasillos legislativos hubo lecturas cruzadas: para algunos, el pedido fue apenas el primer capítulo de una negociación ardua; para otros, un pase de factura por la revitalización del vínculo Macri–Angelici. Lo cierto es que al planteo se sumó también Pablo Donatti, legislador republicano alineado con Ricardo López Murphy, lo que anticipa un tire y afloje de varios frentes en la previa de noviembre.

Lobby, presupuesto y apuestas online

El proyecto de Del Gaiso, presentado este año, reclama modificar la Ley Tarifaria para llevar al alza la tasa de Ingresos Brutos que abonan las empresas de apuestas online. Aunque el negocio crece año tras año, esas plataformas tributan actualmente el 6%, la mitad de lo que pagan los casinos físicos radicados en la Ciudad. En la provincia de Buenos Aires, el gravamen llega al 15%.

Una ley de Ludopatía es imprescindible para combatir el flagelo de las apuestas on line. Los chicos y también los adultos son víctimas y las mafias del juego (ilegales y legales) los únicos beneficiarios. Basta de influencers y caras famosas incitando a jugar y de publicidades en… pic.twitter.com/J7jTlezpdR — Facundo Del Gaiso (@FacundoDelGaiso) November 27, 2024

Durante el encuentro, en el que un funcionario de la AGIP confirmó el crecimiento de la modalidad virtual de apuestas, los legisladores también pasaron factura por la vigencia del lobby de las compañías del sector que viene sorteando con éxitos varios intentos de limitar la difusión del negocio que se convirtió en los últimos años en uno de los principales problemas entre los jóvenes.

En ese sentido, Reyes reclamó "cortar el lobby que existe en la Legislatura y en el Congreso de la Nación. Es inadmisible que habiendo veinte proyectos presentados, no se pueda sacar una ley para combatir la ciberludopatía, pero sí se siga garantizando el privilegio de los casinos online".