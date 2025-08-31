ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Pablo Domenichini: "Algunos se disfrazan en campaña, nosotros discutimos los problemas del conurbano"

El radical busca revalidar su banca en la Tercera sección. Le pega a Javier Milei y al peronismo. Asegura que la corrupción y la violencia alejan a la gente.

Diputado provincial desde 2021, rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown y vecino de Monte Grande desde que nació, Domenichini dice conocer de primera mano la problemática del conurbano sur y no tener necesidad de "disfrazarse", como asegura que hacen muchos candidatos del peronismo.

Con Somos Buenos Aires, busca revalidar su banca con un discurso que apunta contra "los dos extremos" y promete salir de la "trampa electoral" de la polarización. En las encuestas, por ahora le toca remar. El espacio corre detrás de Fuerza Patria y La Libertad Avanza en la populosa Tercera sección, donde se disputan bancas clave para la Legislatura bonaerense. Pero Domenichini está convencido de que para solucionar los problemas del conurbano hay que intentar romper con los polos.

Cree que los episodios de violencia política pueden impactar en las elecciones del 7 de septiembre. "Los indicios de corrupción y los episodios de violencia decepcionan y alejan a la gente; podría bajar la participación", advierte Domenichini después de los incidentes en Lomas de Zamora. El dirigente radical ve un escenario de "enojo y apatía" que podría afectar la concurrencia a las urnas.

Lomas de Zamora y violencia política

—¿Cómo evaluas lo que pasó con Milei en Lomas esta semana?

—Lo primero que hay que marcar es la condena y el repudio contundente a las agresiones que sufrió la comitiva presidencial. La Justicia tiene que actuar rápido y delimitar responsabilidades. Es momento de reflexionar sobre la violencia y sus consecuencias. Pero el Gobierno también debe hacer autocrítica y frenar la violencia verbal: insultos, agravios y hasta personajes muy cercanos al Presidente que tuitean 'quiero palos, quiero fuego, quiero muertes'. Incitar al odio no genera nada bueno.

—¿Esto puede impactar en la participación del 7 de septiembre?

—Sí. Los indicios de corrupción y los episodios de violencia decepcionan y alejan a la gente. Los libertarios y el kirchnerismo terminaron siendo dos caras de una misma moneda: corrupción en el Estado e ineficiencia de gestión. Ninguno resuelve los problemas del día a día. Hay enojo y apatía; podría bajar la participación. Nosotros decimos: hay que salir de esa trampa de dos polos que se agravian y no solucionan nada.

El cruce con Mayra Mendoza

—Te cruzaste con Mayra Mendoza en redes. Dijiste que algunos "se disfrazan" de pobres en campaña. ¿A qué te referías?

—No dije que se disfracen de pobres. Dije que se disfrazan en campaña. Ella posteó una visita a un barrio donde la esperaban con cartelitos de 'gracias Mayra'. Eso fuera de campaña no pasa: en los barrios la gente te putea o te cuenta con angustia lo que le falta. Mi mensaje fue: dejemos de disfrazarnos; discutamos con claridad que el conurbano está mal y hace falta otra gestión. Entiendo que a su fuerza le cueste admitirlo: gobiernan hace años muchos municipios y hay responsabilidades de continuidad.

Axel Kicillof y la gestión provincial

—Sobre Kicillof: ¿cómo se percibe la gestión provincial en la Tercera?

—En seguridad no alcanza. Falta decisión política para que quien delinque esté tras las rejas; hay que invertir, acompañar a las fuerzas, dotarlas de tecnología y construir prevención y seguridad ciudadana. Ejemplos: nuestra fuerza lleva como primer candidato a senador en la Primera sección a Julio Zamora, intendente de Tigre, que con una política sostenida logró índices mucho mejores que otros municipios. El vecino de Tigre se siente más seguro que el de La Matanza. Eso es gestión. Provincia e intendentes del conurbano tienen que hacerse cargo y gestionar distinto.

Somos Buenos Aires como alternativa

—¿Hay espacio con el electorado para una mirada por fuera de la polarización?

—Más que espacio hay un deber. Si los dirigentes solo analizan escenarios y se acomodan, eso es populismo. Hay que plantear con contundencia una discusión de ideas y de gestión: cómo hacer posible una buena gestión que mejore condiciones en el conurbano. Economía, infraestructura, acceso a servicios básicos y, sobre todo, seguridad. La polarización Nación-Provincia profundiza la crisis: ninguno resuelve lo económico, la infraestructura que falta ni el acceso a servicios. Y en seguridad no se puede seguir viviendo así: los vecinos del conurbano vivimos con miedo constante.

—¿Cómo es la situación del radicalismo? Se impugnó el uso del sello y la UCR no quedó formalmente en ninguna alianza nacional.

—Para la elección del 7 de septiembre, la UCR —de forma unánime— está en Somos Buenos Aires, en las siete secciones donde presentamos lista. Es cierto: a nivel nacional no hubo acuerdo institucional. Me hubiera gustado que también se acordara ahí. Lo positivo: ningún referente radical de peso está en los extremos. Nos hemos dispersado en distintas listas, pero dentro de una perspectiva de centro para construir una alternativa a la trampa electoral: el desastre que dejó el kirchnerismo, una gestión provincial mala y un Gobierno nacional que ajusta con crueldad y lo pagan educación, salud y jubilados. Ojalá pasada la elección, juntemos fuerzas y tengamos un mismo proyecto de cara a 2027.

—¿Es posible reconstruir la UCR institucionalmente?

—Vamos a trabajar para que así sea.

