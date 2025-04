No prospera la tregua que pide Santiago Caputo y tambalean los pliegos de Lijo y García-Mansilla

Javier Milei está al filo de recibir un cachetazo en el Senado : Santiago Caputo no consiguió ayuda de la UCR y Unión por la Patria para postergar la sesión de este jueves y evitar el rechazo de los pliegos de los candidatos a la Corte Suprema Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla . Este último ya asumió por decreto presidencial.

Como contó LetraP , el martes, en su despacho, Caputo le pidió al jefe de la UCR, Eduardo Vischi , una gestión para que su bloque no ocupara sus bancas el jueves. El pedido también llegó a los gobernadores de UP, que manejan una parte de los votos de esa fuerza. Los más cercanos a la Casa Rosada son Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Raúl Jalil (Catamarca).

La propuesta del asesor presidencial no prosperó. El mismo martes, por la noche, la UCR tuvo una reunión de bloque, con participación presencial y por Zoom. La mayoría de los miembros del partido centenario garantizó que dará cuórum y votará en contra de ambos pliegos. Le reprochan a Milei haber nombrado en la Corte por decreto a Lijo y García-Mansilla y para evitar una derrota le proponen retirar los expedientes.

El Presidente no acepta esa alternativa, porque considera que de esa manera podría quedar deslegitimada la presencia de García-Mansila en el máximo tribunal hasta el 30 de noviembre, que está dispuesto a defender. El académico rechazó un planteo judicial en su contra y espera que defiendan su continuidad sus pares Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz . Es el trío que controlará los fallos con una mayoría automática, la misma que le negó la licencia a Lijo como juez federal, una condición que puso el magistrado para asumir.

La rosca fallida de Santiago Caputo

El interbloque de Unión por la Patria en el Senado tuvo su reunión este miércoles y el resultado para la Casa Rosada no pudo ser peor: los tres bloques que integran la bancada definieron bajar al recinto y colaborar con el cuórum. A través de sus voceros, el Frente Nacional y Popular, Unidad Ciudadana y Convicción Federal informaron que no impedirán la sesión.

De esta manera, con los 34 miembros de esa fuerza en sus bancas sólo faltarían tres para abrir el recinto. Los 13 de la UCR -o menos- son más que suficientes, pero además también bajarán con seguridad la larretista Guadalupe Tagliaferri (PRO) y el exlibertario Francisco Paoltroni. El resto del bloque amarillo definió este jueves mayoritariamente dar quórum: sólo podrían quedar del lado del Gobierno Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero (Córdoba). Los partidos provinciales, por ahora, están dispuestos a ayudar al Gobierno. Sería simbólico.

La reunión del peronismo duró menos de dos horas y casi no hubo una defensa a la propuesta de Caputo de patear la sesión. No sólo eso: en el kirchnerismo, promotor del rechazo de los pliegos, aseguran que Unión por la Patria reúne por sí mismo los 25 votos marcar el destino de García-Mansilla y Lijo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1906850687910031581&partner=&hide_thread=false #Congreso Uno por uno, los votos que cuenta CFK para voltear los pliegos de Ariel Lijo y García-Mansilla



En UP hay hasta 23 rechazos y ocho de otros bloques. Cómo impacta en la cuenta la división del peronismo. El cuórum, la clave



https://t.co/7wfcWogO7Z

@mauriCanta pic.twitter.com/JlwuPyWdPn — LETRA P (@Letra_P) March 31, 2025

No hay posiciones a favor del académico en UP, lo que sumado al rechazo del radicalismo podría derivar en más de 40 votos en contra. En el caso de Lijo -que tiene un dictamen de mayoría a favor- un sector del peronismo sostiene su respaldo, pero ante las erráticas negociaciones del Gobierno podría reducirse.

La última cuenta del jefe José Mayans daba 26 de sus pares dispuestos a votar en contra del juez federal, uno más de lo necesario para borrar su candidatura. Son tres más que el número que Cristina Fernández de Kirchner manejaba el lunes. manejaba el lunes.

Se sumarán en contra del juez Martín Lousteau, Pablo Blanco, Carolina Losada (UCR), Paoltroni, Tagliaferri y al menos otros tres miembros del PRO: Luis Juez, Alfredo De Ángeli y Martín Goerling Lara.

Último intento

El Gobierno tendrá su negociación final para evitar una derrota este jueves cuando a las 11 horas se realice la reunión de labor parlamentaria en el Senado, donde se reúnen los jefes de bancada para definir el itinerario de la sesión. La citación, que llegó tras un pedido de Unión por la Patria, contempla únicamente tratar los dos pliegos.

Victoria Villarruel pedirá incorporar un proyecto de resolución para congelar las dietas todo el año. Necesita que se atrevan a firmarlo y sea tratado sobre tablas. También habrá un pedido para debatir la ayuda a Bahía Blanca de 200 mil millones de pesos.

Caputo tiene hasta las 14 para negociar y tal vez le pida ayuda a Guillermo Francos, quien en sus incursiones por el Senado, este año dejó claro que no los pliegos judiciales no eran asunto suyo. El asesor presidencial buscaba la tregua para evitar una derrota justo cuando se negocia un acuerdo con el FMI, que Milei espera firmar en no más de 15 días.

La semana pasada, algunos aliados que dialogan con Caputo, como el jefe de Provincias Unidas Carlos Espínola, hicieron un pedido a Villarruel para suspender la sesión. No prosperó. Las cartas están echadas y el Gobierno tiene todas las de perder.