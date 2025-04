Santiago Caputo pide una tregua de 15 días para que no se caigan los pliegos de Ariel Lijo y García-Mansilla

Santiago Caputo salió a jugar fuerte para internar frustrar la sesión del jueves en el Senado, citada para tratar los pliegos para la Corte Suprema de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla . El asesor presidencial recibió al jefe del bloque de la UCR, Eduardo Vischi : reconoció que el oficialismo no tiene los votos para sostener los pliegos, pero pidió a su interlocutor no dar cuórum, una tregua para negociar al menos por dos semanas.

La rosca de Santiago Caputo

En la reunión con Vischi, Caputo reconoció que no tiene los votos para aprobar los pliegos y que lo mejor es esperar un tiempo para abrir una negociación, que hasta ahora evitó. No prometió retirar los pliegos, como le reclama la UCR hace dos semanas, cuando se oficializó la citación de la sesión, pedida por Unión por la Patria.

"Lo importante es que logramos que el Gobierno se siente a negociar", repetía el sector dialoguista del bloque radical, que si no había llamados de Caputo estaba dispuesto a rechazar los dos pliegos, en represalia al nombramiento por decreto que dispuso Milei. La esperanza radical, ahora, es que se ponga en el paquete la cobertura de vacantes de la justicia federal, aunque ese tema no estuvo en la reunión de la Casa Rosada.

Ariel Lijo 2.jpg

El asesor tenía un panorama claro: como anticipó Letra P, el conteo que maneja Mayans y llegó a manos de Cristina Fernández de Kirchner, garantiza el cuórum y el rechazo a los dos pliegos. A los 34 de UP se suman Tagliaferri, Lousteau, Blanco y Paoltroni. Sobre uno para abrir el recinto. Luego se necesitan 25 para voltear los expedientes.

Hay entre 11 y 14 de UP que apoyan a Lijo, pero al menos ocho de otras bancadas lo votan en contra. García-Mansilla no tiene respaldos de UP confirmados. En el peronismo hay un scrum del kirchnerismo para blindar a sus pares de las presiones. Hasta este martes, el trío de Santiago del Estero (Gerardo Montenegro, José Neder y Claudia Ledesma) garantiza que dará cuórum.

No daba certezas el catamarqueño Guillermo Andrada, quien armó el bloque Convicción Federal, uno de los tres sellos del interbloque UP, creado para desafiar a CFK. Lo completan Carolina Moises (Jujuy), Fernando Rejal (La Rioja) y Fernando Salino (San Luis). El fin de semana aseguraban que darían cuórum y votarían a Lijo. Este martes no daban certezas. Si no están, la sesión corre peligro.

Reunión decisiva

El desenlace de la sesión comenzará a definirse el jueves a las 11, cuando se realice la reunión de labor parlamentaria, con los jefes de bloque del Senado. Es el encuentro clásico previo a cada reunión donde se muestran las cartas sobre si habrá o no cuórum.

Durante el encuentro, se debatirá también si se presenta un proyecto de resolución para congelar las dietas, que, al vencerse la última medida dispuesta por Victoria Villarruel, superarán los $ 9.000.000 desde el mes siguiente. También está el debate por las vacantes de la AGN: UP presentó un proyecto de ley para ampliar la representación. El oficialismo volverá a la carga para pedir que no haya sesión.

De no haber cuórum, una eventual próxima reunión no será pronto, porque debería volver a ser convocada y Villarruel tiene la chance de definir una fecha alejada. Es lo que hizo cuando hace tres semanas UP le envió la convocatoria. Demoró la cita para este jueves. Con la esperanza de que Caputo resuelva el problema.