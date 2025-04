Uno por uno, los votos que cuenta CFK para voltear los pliegos de Ariel Lijo y García-Mansilla

Como explicó Letra P , UP cuenta con 34 miembros, tres menos que el cuórum, y si no registra ausencias la sesión comenzaría y ambos pliegos caerían. Ayudarán a abrir el recinto Guadalupe Tagliaferri (PRO), Martín Lousteau y Pablo Blanco (UCR). En UP hay temor por la asistencia de los tres representantes de Santiago del Estero.

Con el debate abierto, alcanza con 25 votos (un tercio del recinto) para voltear los pliegos. Hasta este lunes, Lijo sumaba 11 apoyos en el peronismo, buscaba tres más, pero hay al menos ocho figuras de otras fuerzas que no lo votan. García-Mansilla, quien asumió en la Corte por un decreto presidencial, por ahora no es respaldado por nadie de UP. Podría haber alguna ausencia o abstención, que de nada sirve si está el número para el rechazo.

Los referentes de La Libertad Avanza en el Senado y sus aliados pidieron en vano retirar los pliegos para evitar una derrota. La semana pasada, hubo gestiones con Victoria Villarruel para postergar la sesión, pero tampoco prosperaron. La vicepresidenta ya respondió que no cerrará el recinto si no tiene una indicación del Poder Ejecutivo de cuándo abrirlo.

Las cuentas de Cristina Fernández de Kirchner

El interbloque UP tiene la llave para la sesión del jueves. Está dividido en tres bloques. Hay dos con quince miembros: el Frente Nacional y Popular, que integran mayormente referentes de gobernadores y peronistas sin tierra; y Unidad Ciudadana, con kirchneristas puros. El restante es Convicción Federal, el flamante sello creado por cuatro díscolos.

En las cuentas de Mayans, estos últimos no aparecen para ningún pliego. En FNyP, sólo ocho están confirmados para votar en contra de Lijo y varios tienen dudas. Son Pablo Bensusán (La Pampa), Teresa González y Mayans (Formosa), Lucía Corpacci (Catamarca), Florencia López (La Rioja), María Inés Pilatti Vergara y Antonio Rodas (Chaco) y el camporista Mariano Recalde, quien quedó en este espacio por una fallida maniobra de CFK para copar el Consejo de la Magistratura.

Algunas figuras de este bloque recién definieron el rechazo al juez en las últimas semanas, cuando pidió una licencia para asumir en la Corte, luego del decreto de Milei. El máximo tribunal no le otorgó ese beneficio y por eso no se mudó de oficina. Los más dudosos en rechazas su pliego de Lijo son Bensusán y de Corpacci, quien firmó el dictamen a favor. En UP aseguran que la exgobernadora no lo votará. López y González fueron presionadas por sus gobernadores para acompañar al juez y por ahora no ceden.

Mayans garantiza que la totalidad de UC votará en contra de los dos pliegos. Doce son kirchneristas paladar negro: Juliana Di Tullio (presidenta), Anabel Fernández Sagasti, Stefanía Cora, Eduardo De Pedro, Martín Doñate, María Eugenia Duré, Nora del Valle Giménez, María Celeste Giménez Navarro, Alicia Kirchner, Sergio Leavy, Silvia Sapag y Oscar Parrilli.

El resto por ahora no saca los pies del plato. La rionegrina Silvina García Larraburu le confirmó a Letra P que rechazará los pliegos. Esperan la misma posición del chubutense Carlos Linares y de la fueguina Cristina López.

La pelea del cuórum

Con estos números, al pliego de Lijo le faltarían al menos dos votos de otras fuerzas opositoras para ser rechazado. Hay una lista de ocho detractores ayudar: Lousteau, Blanco y Carolina Losada (UCR); Tagliaferri, Alfredo De Ángeli, Luis Juez y Martín Goerling Lara (PRO); y el exlibertario Francisco Paoltroni. Iba a sumarse Carmen Álvarez Rivero, del PRO, aunque su reciente cercanía a Patricia Bullrich cambió sus planes.

Para no perder, Lijo debería tratar de que no haya cuórum y las miradas están puestas en los 11 de UP que lo respaldan. Siete son del bloque FNyP: José Neder, Gerardo Montenegro, Claudia Ledesma (Santiago del Estero); Sandra Mendoza y Juan Manzur (Tucumán); Marcelo Lewandowski (Santa Fe) y Sergio Uñac (San Juan).

La reunión que citó para el miércoles Mayans será entre otras cosas para saber si alguien de este grupo no viaja a Buenos Aires. Eso puede ser decisivo. Hay muchas sospechas en el gobernador santiagueño, Gerardo Zamora, quien hasta podría darle un respaldo al académico a través de sus tres representantes.

No forman parte de la estrategia de CFK los cuatro miembros de Convicción Federal, pero a través de sus voceros dejaron claro que estarán en recinto. Se trata de Carolina Moises (Jujuy), Fernando Rejal (La Rioja), Guillermo Andrada (Catamarca) y el presidente, Fernando Salino (San Luis), quien no tomó postura sobre ningún pliego. El trío restante votará a favor de Lijo y alguno podría ayudar a García-Mansilla.

El actual juez de la Corte no tiene adeptos en UP. Además, rechazan su pliego Lousteau, Tagliaferri (firmaron un dictamen en contra) y Blanco. No le perdonan haber dicho en la audiencia que no asumiría por decreto presidencial y haber fallado a su palabra. LLA, el PRO y el resto de los aliados -partidos provinciales y un sector de la UCR- acordaron, por ahora en charlas informales, intentar dejar la sesión sin cuórum cuando se trate del pliego del académico, si es que no lo lograron antes. Su pliego está al final del temario.

En el oficialismo justifican la decisión de congelar el expediente de García-Mansilla en qué está cumpliendo funciones en la Corte por el nombramiento del Presidente y, por lo tanto, entienden rechazar su pliego no cambia su destino hasta el 30 de noviembre. CFK no piensa así y está dispuesta a plantearlo en Tribunales. Es otra pelea que viene.