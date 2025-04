Javier Milei sostendrá a García-Mansilla en la Corte aunque el Senado rechace el pliego

El oficialismo y aliados del Gobierno esperan que no haya cuórum, pero sólo es posible si una parte de UP se tuerce. Al menos hasta ahora no está ratificado que sea así. Si la sesión está en marcha y se rechaza el pliego de Lijo, LLA hará un segundo intento por vaciarla, con el argumento de que García-Mansilla ya es juez y no se puede rechazar su pliego.