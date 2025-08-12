Neuquén: Carlos Quintriqueo lanzó su candidatura al Senado y divide (aún más) el voto opositor a Javier Milei

Carlos Quintriqueo oficializó su salto a la arena electoral y peleará por una banca en el Senado.

Con un armado que mezcla referentes del sindicalismo, exfuncionarios del MPN y figuras sin afiliación partidaria, Carlos Quintriqueo oficializó su salto a la arena electoral con una candidatura al Senado que podría incomodar al gobernador de Neuquén , Rolando Figueroa , como a los candidatos del peronismo que se empujan por posicionarse en la vereda opositora a Javier Milei .

Como ya contó Letra P , la idea del referente sindical es captar el voto neuquino desencantado. El dirigente de ATE presentó la lista de su partido Más por Neuquén , con la que promete “coraje para transformar” y una defensa férrea de los recursos provinciales frente a la Nación. Él afirma que juega en serio y que confía en dar un batacazo, aunque los sondeos de opinión se empeñen en advertirle una realidad diametralmente opuesta.

Con un acto en el Paseo de la Costa, Quintriqueo le puso cara finalmente a sus compañeros de fórmula dentro de su partido que casualmente tiene siglas más que conocidas en Neuquén : MpN . Entre todos, meterán la cuña en una pelea en la que se definen las tres bancas del Senado y tres en la Cámara de Diputados .

De cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, el secretario general de ATE Neuquén y la CTA provincial encabezará la nómina a senadores, en una jugada que lo coloca directamente en la disputa con el oficialismo de Rolando Figueroa y lo pon en la fila de los opositores en la provincia.

Quintriqueo llega a esta elección con un armado que excede los límites del sindicalismo y suma perfiles con trayectoria en la gestión pública, algunos con pasado en el MPN y otros sin afiliación partidaria. A su lado, como candidata a senadora, estará Ana Sandoval , escribana, abogada y mediadora, que se desempeñó como escribana general de Gobierno en la última gestión de Omar Gutiérrez .

Candidatos lista Quintriqueo Más por Neuquén 2025 Carlos Quintriqueo con los candidatos de Más por Neuquén.

En la lista de diputados nacionales, el espacio propone a la contadora Amancay Audicio, asesora externa de varios municipios y ex subsecretaria de Familia en el último gobierno del MPN. La acompañan el médico ginecólogo zapalino Ramón Fabián Palavecino y la joven técnica en Energía Malena Julieta Ortiz. Completan la nómina los suplentes Paola Lorena González, trabajadora estatal de Añelo; Ramiro Sebastián Rioseco, pariente lejano del dirigente kirchnerista pero sin vínculo político; y Noelia Ayelén Orellana.

“Muchos pensaban que esto era el partido de ATE, pero no, es de las neuquinas y neuquinos que quieren transformar la provincia”, subrayó a Letra P Quintriqueo, quien reivindicó la incorporación de figuras con recorrido institucional. “A Amancay la conocí en la gestión, siempre fue una laburadora; y Ana también está comprometida con la gente. Las dos son neuquinas, nacidas y criadas acá, con coraje para dar esta pelea”.

Un electorado de Rolando Figueroa en disputa

La irrupción de Quintriqueo tensiona el escenario neuquino. Con el MPN fuera de competencia, es Figueroa quien logró consolidar el voto provincialista. Y el dirigente estatal busca morder en ese electorado, especialmente en sectores que se muestran desencantados con la gestión del gobernador y que tampoco se sienten representados por el gobierno nacional de Milei.

ROlando Figueroa y Carlos Quintriqueo pelearán por el voto anti-Milei

En ese escenario los votos que puedan sumarse para Quintriqueo parecen salir únicamente de los electorados apuntados por La Nequinidad o el PJ, ya que el discurso del gremialista no incluyen conceptos que puedan seducir a los corazones libertarios.

“No hay polarización, es mentira. Lo que hay es desencanto y falta de ganas de participar. Por eso impulsamos que la gente vuelva a involucrarse”, sostuvo Quintriqueo, que confía en que la elección se definirá por "la capacidad de escuchar". “Después de la irrupción de Milei, la gente decide el mismo día a quién vota. Hay desilusionados con Figueroa y también con Milei, y nosotros no somos ni Figueroa ni Milei”, aseguró el dirigente gremial.

El sindicalista cuestionó a los senadores neuquinos que apoyaron la Ley Bases y rechazaron el incremento a los haberes jubilatorios: “La defensa de Neuquén no es eso. Con coraje podemos aportar mucho”, aseguró.

Un reclamo común a Javier Milei

Quintriqueo hizo hincapié en que su principal objetivo será defender los recursos provinciales frente a la Casa Rosada. “Neuquén necesita recuperar el Estado y pelear por lo que nos corresponde. Somos la provincia que más aporta al Tesoro y la que menos recibe en coparticipación. Tenemos que ir a discutir un fondo que repare todo lo que aportamos para que este país se desarrolle”, afirmó.

La campaña formal comenzará el 27 de agosto, pero Quintriqueo aseguró que lleva un año y medio recorriendo los barrios para construir una alternativa. De hecho, la Justicia llegó a llamarle la atención por esa especie de campaña adelantada. “Hoy hay esperanza, y esa esperanza tiene que ser el motor para cambiar la provincia”, dice a quién quiera escucharlo.

La entrada en escena de Quintriqueo agrega un contrincante de discurso contra el ajuste nacional y la presencia de candidatos con pasado en el MPN, que podrían erosionar la base de apoyo de Figueroa, especialmente en el interior. En un contexto de voto volátil y descontento social, la irrupción de Más por Neuquén obliga al gobernador, al menos, a mirar por el retrovisor.