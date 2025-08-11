Neuquén: Rolando Figueroa afina el discurso para un mano a mano con el modelo Milei

Rolando Figueroa despliega un mensaje para sus candidatos y polariza con el gobierno nacional en Neuquén.

Rolando Figueroa afina el discurso para que los integrantes de la boleta de La Neuquinidad bajen un mensaje claro, que marque diferencias con La Libertad Avanza y auspicie los principales beneficios de un modelo provincial refractario, pero con algunas coincidencias, al plan económico de Javier Milei .

La fórmula del gobernador de Neuquén es afianzarse desde la gestión, con la defensa de los intereses locales como bandera ante una bajada de línea nacional que apunta al ajuste de las cuentas públicas como sostén de un equilibrio fiscal que impacta, directamente, en los sectores más vulnerables. Básicamente, aparte de ensalzar lo propio, los elegidos por Figueroa advertirán la inequidad en el reparto de recursos coparticipables o la desinversión en materia de obra pública , uno de los males que acechan a los gobernadores del país y especialmente en la Patagonia .

Pero habrá coincidencias en el manejo de las cuentas o en el reparto de los recursos, en medio de un juicio que trata una estafa vinculada al manejo de planes sociales en la provincia y que pone en alerta a gran parte del poder político, sobre todo a los últimos gobiernos del Movimiento Popular Neuquino (MPN) .

Figueroa y sus aliados entienden que la elección será una pelea mano a mano con LLA, por eso apuntará a exponer diferencias, pero se cuidará de centrarse en la figura de Milei para que su discurso no queda tan pegado al del kirchnerismo en la región.

El gobernador, que se moldeó bajo los preceptos del MPN, hasta que lo destronó en una elección histórica, es asesorado por Derek Hampton , hombre del riñón de Santiago Caputo que estuvo a cargo de la campaña presidencial de Patricia Bullrich.

Hampton encontró en la norpatagonia un lugar propicio para su emprendimiento, brindando un servicio similar al rionegrino Alberto Weretilneck.

54613276506_c1267f3200_k.jpg Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, analizan el 2025 desde la Patagonia.

El consultor le recomendó hablar de centralismo porteño y aglutinar puntos en común con los partidos que lo acompañan. “La defensa de lo propio”, o simplemente La Neuquinidad, logró que el PRO, gran parte de peronismo, del kirchnerismo y hasta libertarios del partido Arriba Neuquén, el sello que le permitió llegar al Congreso a Nadia Márquez, converjan en un frente variopinto para ganarle a la Casa Rosada.

Antídoto desde Neuquén

En esa maraña discursiva, cada integrante de la boleta de La Neuquinidad hará especial atención en el reparto de la coparticipación federal, la eliminación de la obra pública o el retroceso del Estado nacional como en la eliminación de Vialidad Nacional u otros pilares como el INTA, organismo de notable relevancia en el Alto Valle vinculado a la producción, sobre todo por el deterioro de vías estratégicas como la ruta 22, la 40 o la 151.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rolo_Figueroa/status/1953270805158138180&partner=&hide_thread=false Tenemos un desafío generacional: esta es la última oportunidad que tenemos los neuquinos para sacar a flote nuestra provincia. Depende de cada uno de nosotros decidir qué queremos aportar a la provincia que viene



Neuquinidad, nuestro mejor recurso. pic.twitter.com/iSQUA2qjFc — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) August 7, 2025

Un poco del antídoto al centralismo lo dio el gobernador cuando cerró en el centro de convenciones Domuyo un acto con anuncios a sectores productivos. “Cada 100 pesos que aportamos los neuquinos, Nación nos devuelve 51, mientras que otras provincias reciben 700 por cada 100 pesos que aportan”, se quejó refiriéndose a la fórmula en el reparto de la torta coparticipable.

La idea es ir por los fondos, y sabe que esa batalla sólo puede darse a partir de una representación genuina en el Congreso.

Vaca Muerta, aporte vital

Como contrapeso al perjuicio en el reparto está la inversión propia en diversas áreas como educación, salud y seguridad, preocupaciones centrales del electorado, que también reclamaba por la repavimentación de las rutas. Esos factores se proyectarán en las apariciones de cada integrante de la boleta cuyos principales protagonistas son Julieta Corroza, Juan Luis Ousset y la periodista Karina Maureira.

El rol de la gestión pública se exacerbará en cuanto a las empresas que dependen del Estado neuquino. Se hablará de las obras a las regiones más alejadas, donde las empresas del sector privado nunca llegarían por carecer de una oferta rentable, tal cual lo plantea el modelo libertario.

Rolando Figueroa y Karina Maureira

El modelo neuquino, que copió las bases del MPN y ahora suma a Figueroa, cree en el Estado eficiente y ese es uno de los puntos en los que se diferencia con LLA. Un caso evidente se encuentra en Vialidad: mientras Milei intentó liquidar el organismo nacional (y fue frenado por un amparo judicial), Figueroa realizó inversiones en Vialidad provincial, la nutrió de nuevas maquinarias y le asignó nuevas funciones.

Viejos enemigos

Poco importa lo que haga Fuerza Patria, el tercer espacio que arriesga muchísimo este año ya que el panperonismo pone en juego las senadurías de Oscar Parrilli y Silvia Sapag. Ese es el premio mayor por el que los rolistas se sacan chispas con la representación libertaria.

También se renueva la banca de Lucila Crexell, un átomo suelto de la política neuquina. Es una incógnita el destino de la senadora de San Martín de los Andes, que fue saltando de un espacio al otro y todavía no llegó a la representación en la Unesco que le habría sido prometida.

En la cámara baja, los lugares del radical con peluca Pablo Cervi, el emepenista Osvaldo Llancafilo y la peronista aliada al gobernador, Tanya Bertoldi, serán parte de la renovación.

"Estamos enfocados en nuestro proyecto", respondió el jefe de gabinete, Ousset, a este medio cuando se le pregunta al respecto. Como su jefe político, el funcionario de más alto rango palpita una pelea de modelo con el gobierno nacional.