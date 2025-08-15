CIERRE DE LISTAS

En Neuquén, ni Parrilli ni Rioseco: llamó CFK y pidió por Silvia Sapag

Encabezará la lista del PJ para seguir en el Senado. El pedido llegó desde San José 1111. Un apellido del MPN en la parada más difícil del peronismo.

Letra P | Francisco Amusategui
Por Francisco Amusategui
Silvia Sapag será candidata a senadora por Neuquén.&nbsp;

Silvia Sapag será candidata a senadora por Neuquén. 

Tras dos reuniones de intensas negociaciones, el frente Fuerza Patria confirmó este viernes su lista para las elecciones del 26 de octubre. Sin Oscar Parrilli ni Ramón Rioseco entre los candidatos, Silvia Sapag, la senadora con el apellido más ilustre de la política de Neuquén, encabezará la lista para el Senado tras pedido expreso de Cristina Fernández de Kirchner.

Notas Relacionadas
Beatriz Gentile, rectora de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) suena para candidata por el peronismo de Neuquén.
ELECCIONES | CIERRE DE LISTAS

Neuquén: la rectora de la Universidad del Comahue, primera candidata de Fuerza Patria

Por  Ariel Boffelli

El armado marca un antes y un después en la política del peronismo local. Hasta la fecha, los nombres que habían circulado eran los mismos de siempre: Parrilli y Rioseco, principales armadores del espacio.

Sin embargo, con el sí de Beatriz Gentile, el no de Rioseco y el pedido expreso de Cristina Fernández de Kirchner para que Sapag encabece la lista de senadores, se definió todo.

Victoria Villarruel Silvia Sapag.jpg
Silvia Sapag jura ante la vicepresidenta Victoria Vilalrruel.

Silvia Sapag jura ante la vicepresidenta Victoria Vilalrruel.

Rioseco rechazó un puesto en la lista y apoyó al segundo candidato a senador, Sebastián Villegas, del Frente y La Participación.

La lista de Fuerza Patria

A las candidaturas de Silvia Sapag y Sebastián Villegas, se suman Fernanda Gonzalez y Pablo Maldonado, candidatos suplentes.

Completando la lista para la Cámara de Diputados que encabeza Gentile también aparecen Fernando Pieroni y Mercedes Lamarca.

En un contexto que anticipa una provincializada polarización entre el frente La Neuquinidad, que lidera el gobernador Rolando Figueroa, y La Libertad Avanza, el PJ y sus socios intentarán meter la cuña en un turno electoral en el que se juegan muchísimo.

En octubre se vencen los mandatos en la cámara alta de Parrilli y Sapag, al igual que el período de Tanya Bertoldi en Diputados, aunque su salto al oficialismo provincial ya la alejó del núcleo duro peronista.

Noticia en desarrollo

Temas
Notas Relacionadas
Rolando Figueroa despliega un mensaje para sus candidatos y polariza con el gobierno nacional en Neuquén.
ELECCIONES | 26 de octubre

Neuquén: Figueroa afina el discurso para un mano a mano con el modelo Milei

El gobernador ya tiene los ejes para salir a discutir con La Libertad Avanza. Federalismo y defensa de recursos. Confrontación cuidada y desperonización.
Pablo Cervi, que ganó su banca como diputado desde la UCR por Neuquén, intentará saltar al Senado acompañando a la libertaria Nadia Márquez.
ELECCIONES | CIERRE DE LISTAS

Neuquén: La Libertad Avanza se prepara para anunciar a Cervi como candidato a senador

La pata neuquina de la fuerza que lidera Javier Milei se reúne en un congreso para oficializar las candidaturas. El radical se prepara para dar el salto.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Misiones: una posible candidatura de Ramón Puerta profundiza la dispersión opositora
CIERRE DE LISTAS

Misiones: Ramón Puerta agita una candidatura y profundiza la dispersión opositora

Por  Gabriella Danieri
  photoSebastián Pareja, posible candidato de La Libertad Avanza. 
BUENOS AIRES | CIERRE DE LISTAS

Pareja se suma a la danza de nombres de La Libertad Avanza

Por  Pablo Lapuente
Miriam Niveyro y Sebastián Pareja.
CIERRE DE LISTAS

Niveyro, la lugarteniente de Pareja que suena para la lista de octubre en Buenos Aires

Por  Maira Haunau
Mar del Plata: Fuerza Patria y La Libertad Avanza alimentan el mano a mano para quedarse con todo
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Mar del Plata: Fuerza Patria y La Libertad Avanza alimentan el mano a mano para quedarse con todo

Por  Juan Rubinacci