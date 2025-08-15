En Neuquén, ni Parrilli ni Rioseco: llamó CFK y pidió por Silvia Sapag

Tras dos reuniones de intensas negociaciones, el frente Fuerza Patria confirmó este viernes su lista para las elecciones del 26 de octubre. Sin Oscar Parrilli ni Ramón Rioseco entre los candidatos, Silvia Sapag , la senadora con el apellido más ilustre de la política de Neuquén , encabezará la lista para el Senado tras pedido expreso de Cristina Fernández de Kirchner .

El armado marca un antes y un después en la política del peronismo local. Hasta la fecha, los nombres que habían circulado eran los mismos de siempre: Parrilli y Rioseco, principales armadores del espacio.

Sin embargo, con el sí de Beatriz Gentile , el no de Rioseco y el pedido expreso de Cristina Fernández de Kirchner para que Sapag encabece la lista de senadores, se definió todo.

Rioseco rechazó un puesto en la lista y apoyó al segundo candidato a senador, Sebastián Villegas , del Frente y La Participación.

A las candidaturas de Silvia Sapag y Sebastián Villegas, se suman Fernanda Gonzalez y Pablo Maldonado , candidatos suplentes.

Completando la lista para la Cámara de Diputados que encabeza Gentile también aparecen Fernando Pieroni y Mercedes Lamarca.

En un contexto que anticipa una provincializada polarización entre el frente La Neuquinidad, que lidera el gobernador Rolando Figueroa, y La Libertad Avanza, el PJ y sus socios intentarán meter la cuña en un turno electoral en el que se juegan muchísimo.

En octubre se vencen los mandatos en la cámara alta de Parrilli y Sapag, al igual que el período de Tanya Bertoldi en Diputados, aunque su salto al oficialismo provincial ya la alejó del núcleo duro peronista.

Noticia en desarrollo