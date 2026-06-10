Neuquén: la Legislatura comenzó a discutir cambios en el régimen de declaraciones juradas

En paralelo a las causas que se acumulan contra la exvicegobernadora destituida, Gloria Ruiz , la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de Neuquén comenzó a analizar tres iniciativas para permitir que el acceso a las declaraciones patrimoniales juradas de funcionarios, jueces y legisladores provinciales sean de carácter público y alcance a las personas de su entorno más cercano.

La normativa en vigencia data de 1958 y solo exige la presentación ante la Justicia previo a la asunción al cargo, para luego quedar resguardada bajo estricta confidencialidad de los datos. El debate congregó a legisladores de diferentes bloques políticos, quienes coincidieron en la necesidad de adecuar el proceso e incorporar pautas de transparencia por tratarse de personas que, en su gran mayoría, “manejan fondos públicos”.

Los cambios que se ponen en debate fueron planteados originalmente por espacios opositores, pero se habilitaron en las últimas semanas previas al receso de julio. En la comisión que empezó a debatirlos el martes, Claudio Domínguez señaló desde el MPN que contar únicamente con una exposición patrimonial “no alcanza” y que, para evitar casos de corrupción, se debe conformar una Comisión Investigadora que audite los movimientos económicos y financieros de personas políticamente expuestas desde el inicio de su gestión hasta pasados tres años luego de dejar el cargo.

En una línea similar, Darío Martínez , integrante del bloque de Unión por la Patria , pidió crear una Oficina Anticorrupción local para que cada persona alcanzada pueda hacer pública su declaración patrimonial y que desde el propio organismo se investigue de manera preliminar cualquier denuncia que pueda ser considerada una comisión de delito.

Por su parte, el aliado al oficialismo local y referente del PRO, Marcelo Bermúdez, también se sumó a la necesidad de sumar transparencia, no obstante recordó que las presentaciones anuales por ganancias y bienes personales que debe realizar todos los años ante el ARCA pueden funcionar como un documento más actualizado y veraz que la que pueda presentarse en forma previa al inicio de una gestión.

Es más, el legislador aseguró que el propio personal del organismo de recaudación nacional cuenta con mayor experiencia para detectar cuestiones irregulares dentro de una declaración patrimonial.

En su intervención, Bermudez puso de manifiesto un problema que atañe a los propios integrantes de la casa parlamentaria. Al hablar dijo que a dos años y medio de haber comenzado la gestión, todavía hay legisladores que no han presentado ante la Justicia su declaración jurada.

“Se puede decir que la ley es vetusta, pero hay legisladores que aún no la han presentado ni su declaración ni figuran en el ARCA como figuras políticamente expuestas”, dijo Bermúdez, situación que derivó en que el propio cuerpo eleve un pedido de informe a las autoridades de la Cámara para conocer el nombre de los diputados que aún no cumplen con la normativa.

Brenda Buchiniz, aliada de La Libertad Avanza a nivel local e impulsora de una de las iniciativas, recordó que la ley actual impide que cualquier persona pueda conocer el patrimonio de un funcionario público y dijo que actualmente ni siquiera un periodista puede acceder a esta información, en caso de ser relevante.

Brenda Buchiniz

Más allá de las chicanas que apuntaron en su contra por el debate en torno a la presentación jurada del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, Buchiniz precisó que en la provincia se debe legislar a favor de la “transparencia” y no de lo “oscuro y secreto”. Lo dijo al señalar que las personas que pasan a ejercer una función pública, “manejan fondos públicos” y deben demostrar que no se enriquecieron indebidamente durante el transcurso de su gestión o mandato.

“Que su patrimonio pueda ser consultado on line por cualquier ciudadano”, apuntó la legisladora al recordar que ella misma subió su declaración jurada en el sitio web de la Oficina Anticorrupción, organismo desconcentrado dependiente del poder Ejecutivo nacional.

Transparencia, Justicia y Ficha limpia

Más allá de lo que suceda con el paquete legisaltivo, en el oficialismo provincial señalan que Figueroa asumió al frente de la Casa de Gobierno, la lucha contra los manejos irregulares de fondos públicos se convirtió en una parte fundamental de su política de gobierno. En su equipo, de hecho, reconocen en ese plano una de las decisiones que mayor consenso social genera en la provincia más pujante de la Patagonia.

En las últimas horas, el Ministerio de Salud de la provincia detectó irregularidades en la tramitación de pagos en el área de Recupero Financiero y apartó al responsable del área. En la información oficial, se advierte que “se han establecido formalmente los mecanismos legales necesarios para garantizar la devolución del dinero afectado, resguardando así el patrimonio del Estado”.

Martín Regueiro ministro de Salud de Neuquén Martín Regueiro, ministro de Salud de Neuquén.

A comienzos de la semana le preguntaron Figueroa por los dineros que se decomisaron en el marco de la causa que investiga a la exvicegobernadora y su hermano, que aceptó su culpabilidad y fue condenado a tres años de prisión en suspenso. Se estimaque la Justicia recuperó aproximadamente 57 de pesos y el gobernador dijo que serán utilizados para ayudar a "un sector necesitado de la ciudadanía".

La apuesta de Neuquén por la trasnparencia es expuesta como parte de un desarrollo insitucional que podría tener un rebote electoral más allá de la buena percepción de la ciudadanía respecto a la política. El año pasado, la Legislatura aprobó por abrumadora mayoría la ley de Ficha Limpia que establece los requisitos que deberán cumplir las personas que quieran postularse a cargos electivos o ser designadas para formar parte del gabinete provincial.

Esa norma podría atentar colisiona con las intenciones de la senadora Nadia Márquez, que ya dijo quiere pelear por la gobernación. Su candidatura, según entienden algunas voces del pasilleo provincial, se complica a partir de la inhabilitación para quienes hayan accedido a un juicio a prueba, una probation.

Márquez accedió a este tipo de acuerdos hace ya una década cuando fue acusada en el marco de un proceso que la investigaba por una presunta estafa con títulos truchos de periodismo.